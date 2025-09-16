Washington prêt à acheter 1 million de Bitcoin : le plan de Michael Saylor

Michael Saylor, Tom Lee, Fred Thiel… Ce mardi 16 septembre, pas moins de 18 grands noms de la crypto et de la finance se sont réunis à Washington pour une mission bien particulière : pousser le Congrès à faire passer le BITCOIN Act. Un projet de loi explosif qui prévoit l’achat de 1 million de BTC par les États-Unis. Et avec le soutien affiché de Donald Trump, le projet pourrait bien devenir réalité plus vite que prévu.

Michael Saylor à Washington : la crypto s’invite au Congrès

La réunion s’est tenue dans un contexte tendu mais décisif. Michael Saylor (Strategy), Tom Lee (BitMine/Fundstrat), Fred Thiel (MARA), ainsi que des dirigeants de CleanSpark, Bitdeer, eToro US, des VC crypto et plusieurs banquiers traditionnels ont répondu présent. Tous étaient là pour une chose : faire avancer le projet de réserve Bitcoin fédérale.

Organisé par The Digital Chambers, l’événement visait à trouver des solutions concrètes pour débloquer le BITCOIN Act, notamment sur les questions de financement. Les participants ont aussi interrogé les élus sur ce qui freine l’adoption du texte, pourtant introduit dès mars 2025.

🚨 BIG NEWS: US LAWMAKERS ENLIST CRYPTO EXECUTIVES INCLUDING MICHAEL SAYLOR AND TOM LEE TO PUSH FORWARD THE #BITCOIN ACT.



PAVING THE WAY FOR TRUMP’S STRATEGIC BITCOIN RESERVE! 🔥 pic.twitter.com/ybjHQdf4kR — cryptothedoggy (@cryptothedoggy) September 16, 2025

Cette réunion visait à comprendre ce qui coince vraiment au Congrès. Il en ressort que les participants veulent former une coalition politique solide, un peu comme ce qui a été fait avec le GENIUS Act, la loi sur les stablecoins adoptée en juillet. L’idée est de faire du BITCOIN Act le prochain grand dossier crypto à l’ordre du jour législatif.

Une réserve de Bitcoin à financer sans impôts : mission possible ?

Malgré la hype médiatique, le BITCOIN Act reste bloqué depuis six mois. Certains élus craignent la volatilité du BTC, son stockage, ou encore son image trop liée à l’idéologie trumpiste.

D’autres redoutent les conséquences d’une telle décision sur la politique monétaire. Le débat est vif donc, et le consensus reste difficile à trouver entre républicains pro-crypto et démocrates plus prudents.

Mais le principal obstacle aujourd’hui, c’est le financement. Les élus veulent de tous bords veulent absolument éviter toute dépense publique supplémentaire. Le projet doit donc être « budget-neutral », autrement dit : pas créer impôt, et pas de dette en plus.

Parmi les idées sur la table :

Revaloriser l’or du gouvernement : les États-Unis ont de vieux certificats liés à leurs réserves d’or. En les mettant à jour avec le prix actuel, ça pourrait faire apparaître des milliards « cachés » dans les comptes.

: les États-Unis ont de vieux certificats liés à leurs réserves d’or. En les mettant à jour avec le prix actuel, ça pourrait faire apparaître des milliards « cachés » dans les comptes. Utiliser l’argent des taxes sur l’import : Une partie de ces revenus pourrait servir à acheter du BTC.

: Une partie de ces revenus pourrait servir à acheter du BTC. Activer des fonds qui « dorment » : certains budgets publics sont peu utilisés ou mal exploités. L’idée serait de s’en servir plutôt que de laisser cet argent prendre la poussière.

L’idée, c’est d’utiliser des ressources dormantes, sans que ça coûte un centime aux contribuables.

Le BITCOIN Act : une réserve fédérale de Bitcoin

Le BITCOIN Act, porté par la sénatrice Cynthia Lummis, propose d’autoriser le gouvernement américain à acheter jusqu’à 1 million de bitcoins sur cinq ans. Un chiffre symbolique, qui représenterait près de 5 % de l’offre totale de BTC. L’objectif étant de créer une réserve stratégique, à l’image des réserves d’or ou de pétrole.

Trump, via un ordre exécutif signé en mars, a déjà mis le pied à l’étrier en officialisant la création d’une Strategic Bitcoin Reserve, alimentée pour l’instant par les BTC saisis par le gouvernement. Mais pour aller plus loin, il faut une loi… et c’est là que ça coince.

Source : Michael Saylor

