Michael Saylor rejoint les 500 plus grandes fortunes du monde grâce au Bitcoin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 8, 2025

C’est officiel : Michael Saylor fait maintenant partie des 500 personnes les plus riches de la planète. Et il ne doit pas sa fortune à la tech ou à Wall Street… mais à un pari géant sur le Bitcoin. En misant tout sur le BTC avec son entreprise Strategy, il atteint aujourd’hui les 7,37 milliards de dollars et se classe à la 491ᵉ place du Bloomberg Billionaires Index. Une ascension fulgurante, entre coup de génie et prise de risque maximale.

Michael Saylor, all in sur le Bitcoin

Depuis debut 2025, la fortune de Michael Saylor a bondi de près de 16 %. Contrairement à d’autres fortunes plus diversifiées, la quasi-totalité de sa richesse est liée à Bitcoin. Saylor détient des actions dans son entreprise Strategy (ex-MicroStrategy), et a aussi encaissé environ 650 millions de dollars en vendant des titres. Une trajectoire atypique, mais qui reflète bien l’explosion récente du marché crypto.

Le pari de Saylor, c’était de transformer une entreprise tech en véritable trésorerie Bitcoin. Et ça a fonctionné : aujourd’hui, Strategy détient environ 660 000 BTC, ce qui représente plus de 70 milliards de dollars. C’est plus que n’importe quelle autre entreprise cotée.

Pour donner une idée, cela représente environ 3,4 % de tous les Bitcoins en circulation dans le monde. La société continue d’accumuler : encore récemment, elle a ajouté plus de 6 000 BTC à ses réserves. Une stratégie qui semble folle à première vue… mais qui paie, tant que le marché reste haussier.

Retour sur une stratégie audacieuse et risquée

Tout a commencé en 2020, quand Saylor décide d’investir 250 millions de dollars de trésorerie en Bitcoin. Ensuite, il a levé des fonds via des obligations et des émissions d’actions. Dernier exemple en date : l’émission de 500 millions de dollars d’actions préférentielles baptisées « Stretch Shares ».

Grâce à cette approche très agressive, Strategy a pu acheter toujours plus de BTC, en profitant d’un fort effet de levier. Mais cette technique est évidemment à double tranchant : si le Bitcoin chute violemment, la valorisation de l’entreprise va s’effondrer aussi vite. C’est une stratégie « all-in » que très peu d’entreprises osent adopter. Strategy coche désormais toutes les cases pour intégrer le prestigieux indice S&P 500.

Le Bitcoin standard selon Saylor

Michael Saylor ne se contente pas d’acheter du Bitcoin. Il a une vraie vision : pour lui c’est évident, le Bitcoin va remplacer l’or et même les devises traditionnelles comme réserve de valeur. Son objectif est de promouvoir un « Bitcoin standard », où les entreprises et les gouvernements stockeraient leur richesse en BTC.

Pour lui, c’est le seul actif capable de résister à l’inflation, aux manipulations politiques et aux crises économiques. Et c’est pour ça qu’il n’hésite pas à investir massivement, quitte à mettre en péril les finances de son entreprise si le marché tourne.

Aujourd’hui, il divise : génie pour certains, parieur fou pour d’autres. Mais une chose est sûre : son nom restera lié à l’histoire du Bitcoin. Il est sans doute l’un des rares dirigeants à avoir mis autant de conviction (et d’argent) dans une stratégie aussi extrême.

Michael Saylor prouve qu’avec de la vision et du courage, une stratégie crypto peut rapporter gros. Mais il rappelle aussi à quel point ce marché est volatile : sa fortune monte et descend au même rythme que le BTC.

Si le bull run continue, il pourrait grimper bien plus haut dans les classements des milliardaires. Mais si le Bitcoin chute à nouveau… tout pourrait s’écrouler aussi vite. En attendant, il reste l’un des symboles les plus marquants de cette nouvelle ère financière.

Source : Bloomberg

Pour aller plus loin sur le sujet :