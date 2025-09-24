Strategy perd 8 Milliards $ ce trimestre malgré l’appétit des institutions

Le troisième trimestre s’achève sur une note amère pour Strategy. L’action de la société a perdu près de 8 milliards $ de capitalisation boursière, malgré des flux massifs venus des plus grands investisseurs institutionnels au monde. Une contradiction qui intrigue les marchés : pourquoi l’action recule-t-elle alors même que l’argent afflue ?

PepeNode : l’audace face au poids des institutions

Strategy s’enlise. Sa valorisation recule de 8 milliards $. Les achats massifs des institutions n’ont pas suffi. Le marché reste sceptique.

En parallèle, PepeNode surprend. Ce memecoin gamifié “mine-to-earn” a levé plus de 1,4 million $ en presale. Son modèle est simple : acheter des nœuds virtuels, générer des récompenses et brûler près de 70 % des tokens dépensés. Résultat : une mécanique déflationniste dès le lancement.

La comparaison est frappante. D’un côté, Strategy dépend des flux d’indexation et des mastodontes de Wall Street. De l’autre, PepeNode mise sur la viralité et la gamification pour séduire une nouvelle génération d’investisseurs.

Ainsi, pendant que les acteurs historiques subissent la pression du marché, les outsiders créatifs démontrent que l’écosystème crypto reste capable de réinventer sans cesse ses codes.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les institutions achètent en masse

Pourtant, les capitaux institutionnels ont correctement afflué vers Strategy. Pour preuve, Northern Trust, gestionnaire de plus de 1 300 milliards $, a déclaré avoir acquis 31,6 millions $ d’actions Strategy. De son côté, BNC Wealth Management a ajouté 1 831 actions pour une valeur de 700 millions $ d’actifs sous gestion.

Les grands fonds de retraite américains se sont aussi positionnés. Le California State Teachers Retirement System et le Public Employees Retirement System ont ensemble engagé plus de 40 millions $. Même constat pour Vident Advisory et BLKBRD Asset Management, chacun au-dessus de 30 millions $.

Le phénomène dépasse les frontières américaines. Amundi, géant français avec 2 400 milliards $ d’encours, a déjà investi plus de 300 millions $ cette année. La Banque de Montréal a également participé via ses filiales.

Une base actionnariale dominée par les géants

La liste des détenteurs institutionnels impressionne. Norges Bank, gestionnaire du fonds souverain norvégien, possède plus de 1,1 milliard $ en actions Strategy. Au rang des principaux actionnaires on retrouve notamment les poids lourds de Wall Street parmi lesquels : Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley, UBS, State Street, Susquehanna, Jane Street, Citadel, JPMorgan.

Au total, ces institutions détiennent des dizaines de milliards $ de titres Strategy. La majorité des parts est en réalité intégrée à des fonds indiciels comme le Nasdaq 100, dont Strategy reste un constituant.

Une performance boursière décevante

Malgré cette demande institutionnelle, l’action Strategy stagne. Elle reste 38 % sous son plus haut sur 52 semaines. Le marché semble insensible aux achats, même massifs. Plusieurs explications circulent.

D’abord, la société n’a pas réussi à intégrer le S&P 500 lors de sa dernière candidature. Cette échec pèse sur le sentiment des investisseurs. Ensuite, la volatilité du marché crypto dont Strategy reste fortement dépendante, continue de freiner l’enthousiasme. Enfin, certains analystes estiment que l’action était déjà trop valorisée, et que la correction actuelle reflète un simple retour à l’équilibre.

Une stratégie en suspens

Pour Michael Saylor et son équipe, la situation reste paradoxale. L’appétit institutionnel prouve la crédibilité du modèle. Mais le marché exige davantage : plus de transparence, plus de résultats tangibles, et peut-être une diversification au-delà des seuls actifs numériques.

En attendant, Strategy demeure dans un entre-deux. L’entreprise bénéficie du soutien massif des grands investisseurs, mais son action peine à convaincre. Le prochain trimestre, et surtout la prochaine tentative d’entrée dans le S&P 500, seront décisifs pour restaurer la confiance.

Un test de patience

Le cas Strategy illustre une réalité boursière souvent frustrante. Les flux entrants ne suffisent pas toujours à soutenir les prix. Dans un contexte de volatilité accrue, l’action devra démontrer plus que l’intérêt des institutions pour retrouver son attrait.

Pour les investisseurs, la question reste ouverte : Strategy traverse-t-elle un simple contretemps ou s’agit-il du signe que le modèle a atteint ses limites ?

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Stock anallysis

