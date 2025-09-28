« Toujours empiler » : Michael Saylor relance les spéculations sur un nouvel achat de Bitcoin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 28, 2025

Michael Saylor, cofondateur et président exécutif de MicroStrategy, ne change pas de cap. Le 28 septembre 2025, il a publié un nouveau message sur X (ex-Twitter) : « Always ₿e Stacking », « Toujours empiler ». Comme souvent, il a accompagné cette déclaration d’un partage du tracker officiel recensant les achats de son entreprise.

Un message devenu rituel

Depuis plusieurs années, Michael J. Saylor s’est bâti une réputation de communicant redoutable dans l’écosystème crypto. Chaque fois que le marché traverse une phase de faiblesse ou d’hésitation, il envoie un signal clair : MicroStrategy ne compte pas ralentir. En août dernier, il avait déjà tweeté que :

Bitcoin is on Sale pic.twitter.com/azJIYk2xDe — Michael Saylor (@saylor) August 24, 2025

Une phrase qui avait précédé l’achat de plusieurs centaines de Bitcoin (BTC) par sa société.

Ces prises de parole sont donc scrutées à la loupe par les investisseurs. Certains y voient une manière d’influencer le sentiment du marché, d’autres un simple clin d’œil à la communauté. Mais tous s’accordent sur un point : lorsqu’il brandit son mantra « Always ₿e Stacking », c’est rarement un hasard.

MicroStrategy, un mastodonte du Bitcoin

MicroStrategy, qui a accumulé plus de 638 835 BTC depuis 2020, est devenu le plus gros détenteur de bitcoins au monde au sein des grandes institutions. Une stratégie initiée alors que le marché était très loin des niveaux actuels, et qui a propulsé l’entreprise au rang des entreprises inexcusables.

Sa capitalisation boursière dépend désormais en très grande partie de l’évolution de la cryptomonnaie. Certains analystes parlent même d’une action de MicroStrategy considérée comme un « proxy du bitcoin coté » au travers d’une capitalisation boursière d’un peu moins de 31 milliards de dollars au cours de 48.54%.

Or, cette politique d’accumulation n’est pas sans risque. Le titre MSTR a récemment glissé à 323 dollars, son plus bas niveau depuis cinq mois, enregistrant une correction de 16 %. Mais pour Saylor, ces variations importent peu : il défend une vision à long terme, où la rareté et la résilience du bitcoin l’emportent sur les turbulences quotidiennes.

Un financement calibré pour durer

Pour accompagner cette stratégie, MicroStrategy utilise différentes solutions financières, son « Programme ATM » l’ayant doté d’un pouvoir de levée de 21 milliards de dollars sur les marchés. Cette manne supplémentaire offre un moyen de faire face à des baisses d’activité, renforçant sa réputation d’ultime acheteur du marché des cryptomonnaies.

Un symbole pour la communauté

Au-delà d’un simple énoncé numérique, le concept d’« Always ₿e Stacking » légitime une vraie philosophie : pour Saylor, il ne s’agit certainement pas d’une simple décision d’entreprise, mais également d’une option qui lui importe personnellement : chaque repli est une opportunité d’accumulation et le temps joue en faveur du bitcoin.

Un discours pertinent à destination d’une communauté qui se veut familière avec le principe de la volatilité, mais attachée au concept de rareté numérique.

Une attente fébrile

La publication du tracker d’achat ravive donc les spéculations. Les investisseurs se demandent si un nouveau mouvement majeur est imminent et quelle en sera l’ampleur.

Source : MSTR Metrics Strategy

Après plusieurs acquisitions estivales réalisées autour de 110 000 dollars par BTC, un nouvel achat confirmerait la volonté de MicroStrategy de maintenir le rythme, malgré la pression des marchés financiers traditionnels.

Source : Strategy

Pour aller plus loin sur le sujet :