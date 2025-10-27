Rebond des cryptomonnaies : Bitcoin et ethereum, prêts pour un ATH en novembre 2025 ?

Le marché crypto se retrouve dans une configuration technique plutôt intéressante. La capitalisation continue son rebond, BTC et ETH évoluent légèrement à la hausse. Au tour des altcoins de briller en cette fin d’année ? Cela dépendra des deux plus importants actifs du secteur et de la volatilité qui prendra place durant les prochains jours. Faisons le point.

3 800 milliards de capitalisation : le marché sous résistance

La capitalisation totale du marché crypto, représentant la valorisation de l’ensemble du secteur, a défendu le support autour des 3 600 milliards de dollars, avec l’EMA 200 qui se retrouvait juste en dessous.

Oscillant actuellement sous le pivot à 3 860 milliards de dollars, cela explique le ralentissement ce lundi 27 octobre, faisant suite au rebond de ces derniers jours. En confluence avec la MA100 1D, cette zone est cruciale pour les prochains jours.

De retour dans le range, c’est déjà un premier signe en faveur d’une reprise haussière à long terme. Pour autant, afin que le marché puisse retourner à plus de 4 000 milliards de dollars, le pivot doit devenir au plus vite un support plutôt qu’une résistance.

Cela permettra au marché d’évoluer dans la partie supérieure du range, et préparer progressivement le terrain pour de nouveaux sommets en direction des 4 500 milliards de dollars (1.618 de Fibonacci).

Bitcoin sous un pivot avant de prendre la direction de son ATH

Configuration similaire pour Bitcoin ? La MA100 se retrouvant en-dessous du pivot technique, bitcoin bloque autour des 115 000 dollars plutôt que les 117 000 dollars. Cette zone est cruciale.

En effet, si BTC parvient à franchir son pivot, ayant opéré à la fois comme support et résistance, cela permettra un retour en direction de la borne haute à plus de 123 200 dollars. Pour le moment, en évoluant dans la zone inférieure du range, la situation reste mitigée et le retour vers les précédents sommets n’est pas assuré pour le moment.

Toutefois, en intraday sur l’échelle H4, la tendance est très clairement haussière. Au-dessus de toutes ses moyennes mobiles avec des creux et sommets ascendants, bitcoin est en pleine forme sur le court terme. Une tendance appuyée par des perspectives favorable pour une prochaine baisse de taux. Les prochains jours seront à surveiller activement et devraient déterminer la tendance durant le mois de novembre.

Ethereum, encore bien loin des 5 000 dollars

Pendant que bitcoin se retrouve aux portes de la partie supérieure du range, ethereum se retrouve dans une configuration qui est quasiment identique. Oscillant actuellement sous les 4 200 dollars, cette résistance est en confluence avec la MA100 1D. Sur le graphique, vous pouvez retrouver un scénario potentiel qui représente le passage du pivot.

Ethereum à plus de 4 800 dollars ? Cela pourrait survenir très rapidement si le pivot devient un support technique, permettant à ETH de se retrouver dans la partie supérieure du range, au même titre que BTC.

Cela explique pourquoi les altcoins sont dans l’attente d’un déblocage de la situation actuelle. Si ethereum revient sur ses précédents sommets, cela permettra à l’ensemble du marché de rebondir et franchir d’anciennes résistances. HYPE, BNB, XRP et ASTER seront un avant-goût de ce que l’on pourrait retrouver sur des actifs oubliés qui, à ce jour, peinent à rebondir.

Pour aller plus loin sur le sujet :