ETF US Bitcoin : flux contrastés en fin de semaine, la collecte se tasse

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 25, 2025

Fin de semaine contrastée pour les ETF US adossés au bitcoin. Après un mercredi dans le rouge et un jeudi atone, vendredi signe un léger rebond mené par BlackRock (IBIT) et Fidelity (FBTC). La dynamique reste pourtant plus lente qu’au pic d’octobre. Les investisseurs privilégient les véhicules les plus liquides et temporisent ailleurs.

Rebond timide, rythme en baisse : IBIT et FBTC font l’essentiel

Vendredi 24 octobre, les flux nets agrégés ressortent autour de +90,6 M$. Le duo IBIT et FBTC concentre presque toute la progression, tandis que les autres lignes restent quasi neutres. C’est un vert prudent, sans emballement, qui confirme l’appétit sélectif de la semaine.

La veille, jeudi 23, le total n’affichait qu’environ +20 M$. La journée n’a pas suffi à effacer la contre-performance de mercredi où les sorties nettes ont dominé. À l’inverse, mardi avait offert un coup d’accélérateur avec une collecte large et mieux répartie. Cette succession de sessions hétérogènes dessine un ralentissement du rythme, même quand la journée est positive.

Les créations de parts semblent surtout repartir quand la visibilité est maximale. Les investisseurs se tournent vers les produits au tracking solide, à la profondeur de carnet éprouvée et au volet market-making rodé. En fin de semaine, IBIT et FBTC cochent ces cases. Le reste reste à la traîne, ce qui pèse sur l’élan global.

Dispersion entre émetteurs : un stock-picking d’ETF plus qu’un mouvement de marché

La dispersion reste le marqueur de la semaine. IBIT et FBTC captent la majorité des entrées les jours « faciles ». ARKB et BITB alternent. GBTC oscille, parfois en sorties, parfois neutre. Autrement dit, les flux reflètent un stock-picking d’émetteurs, pas une ruée collective.

Ce biais n’est pas anodin. D’abord, il stabilise le marché en attirant la demande là où la liquidité est la plus robuste. Ensuite, il retarde la diffusion de l’élan aux produits secondaires. Tant que l’écart de collecte entre leaders et suiveurs reste marqué, la séquence reste constructive mais fragile. Un simple headline macro, un chiffre d’inflation ou un mouvement de taux peut suffire à faire hésiter les nouveaux entrants.

À ce stade, le signal fort pour la semaine à venir serait une série de séances positives avec moins de dispersion. Si ARKB, BITB et d’autres suivent le duo de tête, la collecte retrouvera du souffle. Dans le cas contraire, on restera dans un pas-à-pas rythmé par des fenêtres d’opportunité courtes.

Ce qui peut rallumer la collecte : trois déclencheurs concrets

D’abord, un regain de volumes spot sur le bitcoin, avec des spreads stables et une profondeur confortée. Cela nourrit la création primaire de parts d’ETF et facilite le passage d’ordres de taille.

Ensuite, une séquence réglementaire claire. L’absence de bruit sur la conformité des émetteurs ou sur la garde rassure les comités d’investissement. Enfin, le contexte macro. Une lecture plus constructive du risque réactive les mandats qui arbitraient jusqu’ici en faveur du cash.

Le marché scrutera la qualité du flux plus que sa quantité. Une collecte modérée mais régulière, répartie sur plusieurs émetteurs, vaut mieux qu’un unique pic sur un seul produit. C’est ainsi que se consolide une base d’investisseurs plus structurelle.

Bitcoin Hyper : la scalabilité au service d’une adoption régulière

L’écosystème peut-il absorber une demande croissante sans friction du côté utilisateur comme du côté application ? Bitcoin Hyper se présente comme une extension pensée pour fluidifier l’usage autour de Bitcoin.

L’idée est simple : confirmations plus rapides, frais contenus, expérience réactive pour des paiements de tous les jours et des micro-transactions. Le projet mise sur la compatibilité avec l’environnement existant pour que wallets, marchands et apps puissent monter en charge sans réinventer leurs parcours.

Pour les lecteurs qui suivent les ETF, le sujet est clé : si l’intérêt institutionnel s’installe, la pression sur l’infrastructure grimpera. En réduisant les frictions et en améliorant la scalabilité, Bitcoin Hyper pourrait ouvrir des usages plus réguliers du bitcoin, du checkout au contenu payant, avec une courbe d’apprentissage plus douce pour les nouveaux utilisateurs.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Farside Investors

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :