Solana (SOL) vers un breakout majeur : les baleines reviennent

En seulement quelques jours, Solana reprend des couleurs avec une hausse de près de 10%. En cause, un rebond technique qui ramène le cours tout près d’une résistance cruciale, autour de 200 $. Les investisseurs retiennent leur souffle. Une cassure nette à ce niveau pourrait relancer la dynamique haussière. Et les baleines semblent déjà s’y préparer.

Un rallye technique qui attire les gros portefeuilles

Depuis le début de la semaine, Solana (SOL) affiche une progression soutenue. La hausse n’a rien d’un hasard. Elle s’accompagne d’un regain d’activité institutionnelle. A cela s’ajoute un pic d’activité organique sur son réseau notamment avec des projets comme Bitcoin Hyper. Un layer-2 offrant une approche plus utilitaire du BTC et qui fédère déjà une communauté notable notamment avec la montée en puissance du jeton $HYPER.

Les volumes restent solides, même si l’enthousiasme des investisseurs particuliers marque le pas. Le prix, autour de 198 $, teste une zone décisive. Nous nous trouvons actuellement en face d’un cap décisif où, soit le marché casse la résistance, soit il retombe vers 180 $. Mais pendant que les traders particuliers hésitent, les gros portefeuilles passent à l’action.

Une tirelire de 149 millions $

Selon Lookonchain, une adresse crypto identifiée sous le nom Ax6Yh7 a tout récemment acheté 44 000 SOL. C’est l’équivalent d’environ 8,37 millions de dollars et ce portefeuille n’en est pas à son coup d’essai. Depuis avril 2025, il a accumulé 844 000 SOL soit 149 millions de dollars via les plateformes FalconX et Wintermute.

La majorité de ces tokens sont mis en staking, traduisant une vison relativement long terme de cet investissement. Or la smart money n’engage jamais ce type de position sans argument tangible en faveur du retour sur investissement.

Cela dit, il faut reconnaître que cela ne garantit pas une explosion court terme du jeton. Mais quand les baleines se positionnent à ce niveau, c’est souvent précurseur d’un mouvement majeur.

Le test du mur à 196 $ : moment décisif pour les traders

Pour l’instant, Solana évolue juste sous la résistance à 200 $, un seuil qui a rejeté le prix à plusieurs reprises ces derniers mois. Mais en ce moment, SOL est en hausse de près de 4 % sur 24 heures, et avec un volume d’échange en augmentation d’environ 9% sur la même période. Cela témoigne d’un nouvel élan en cours de formation.

Mais sur le plan technique, SOL a déjà brisé une ligne de tendance descendante, un signal souvent annonciateur de retournement. Si les acheteurs réussissent à clôturer au-dessus de 196 $, une extension rapide vers 218 $ devient probable. Dans le cas contraire, un retour vers 180 $ reste sur la table.

Des signaux techniques toujours indécis

Les indicateurs livrent un message nuancé. L’ADX, autour de 31, indique que ce vent favorable naissant est solide. Autrement dit, le marché bouge avec intensité. Cependant, le signal global reste encore baissier à court terme même si le sentiment de marché reste largement en faveur de la hausse.

Du côté des marchés dérivés, la prudence domine. D’après CoinGlass, les positions Short surpassent les Longs. Les liquidations majeures se situent à 189,80 $ en dessous et 195,80 $ au-dessus, avec près de 84 millions $ en shorts contre 65 millions $ en longs.

Une poussée soudaine au-dessus de 196 $ pourrait donc piéger ces vendeurs à découvert, provoquant un short squeeze brutal.

Les baleines donnent le ton, les traders retiennent leur souffle

Tout indique que les grands investisseurs reprennent le contrôle du narratif sur Solana. Leur accumulation méthodique traduit une confiance claire dans le potentiel du réseau, renforcé par ses avancées techniques et son écosystème DeFi dynamique.

Les prochaines séances s’annoncent décisives. Si le marché franchit le cap, Solana pourrait redevenir l’un des moteurs du prochain rallye crypto. Mais si la résistance tient, l’euphorie actuelle risque de s’essouffler. Quoi qu’il en soit, les baleines sont de retour, et quand elles bougent, le marché écoute.

