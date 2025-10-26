C’est presque sûr à 98 %, la Fed va baisser les taux : BTC en selle pour une nouvelle explosion

Le scénario se précise à quelques jours de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Les marchés n’ont plus de doute : la Fed va abaisser ses taux d’intérêt. Selon le CME FedWatch, la probabilité d’une baisse de 0,25 % atteint 98 %. Résultat : le Bitcoin s’enflamme et s’approche des 1134000 $, prêt à rompre une résistance clé.

Bitcoin flirte avec les 114 000 $ avant une semaine décisive

La semaine s’annonçait calme, mais le marché a rapidement changé de ton. Après un léger repli, le BTC a repris des couleurs vendredi, soutenu par des chiffres d’inflation meilleurs que prévu. En cette fin de week-end, la paire BTC/USD évolue juste sous 114 000 $, confirmant le retour de la dynamique haussière.

Les traders guettent désormais la cassure de ce niveau symbolique. Le passage au-dessus de 112 000 $ pourrait, selon eux, ouvrir la voie à une nouvelle vague de hausse. La volatilité de la clôture hebdomadaire alimente cette attente, avec un marché déjà prêt à tester de nouveaux sommets locaux.

Les traders voient grand : jusqu’à 130 000 $ en ligne de mire

L’analyste Crypto Caesar estime qu’une clôture nette au-dessus de 112 000 $ validerait la poursuite du rallye. Sa cible ? 123 000 $.

Même optimisme du côté de Ted Pillows, investisseur et entrepreneur crypto. Il remarque “quatre bougies vertes consécutives” sur le graphique journalier et soupçonne “des achats programmés massifs”. Selon lui, une reprise solide entre 112 000 $ et 114 000 $ pourrait rapidement propulser le BTC vers 118 000 $, voire au-delà.

Les indicateurs on-chain confirment cette zone cruciale. L’analyste “Frank Fetter” souligne que le coût moyen des détenteurs court terme se situe précisément autour de 113 000 $. Si le Bitcoin parvient à reprendre ce niveau, “une envolée vers la bande bleue entre 130 000 $ et 144 000 $” serait tout à fait plausible.

La Fed sur le point de baisser les taux : 98 % de probabilité

Le catalyseur de ce regain d’optimisme est clair : la politique monétaire américaine. Après plusieurs mois de tension sur les marchés obligataires, la Fed s’apprête à assouplir sa position. Une réduction de 25 points de base est presque acquise pour la réunion du 29 octobre.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la baisse de septembre, amorçant un véritable pivot monétaire. L’inflation recule doucement, tandis que la croissance montre des signes d’essoufflement. Pour la Fed, il s’agit désormais de préserver l’emploi sans rallumer l’inflation.

Une vague mondiale d’assouplissement monétaire

Les États-Unis ne sont pas seuls. Selon The Kobeissi Letter, près de 82 % des banques centrales mondiales ont déjà réduit leurs taux au cours des six derniers mois. Un chiffre inédit depuis 2020.

Ce mouvement global signale le retour d’une ère de liquidité abondante. Or, dans un environnement où le capital cherche du rendement, les actifs risqués (crypto en tête) retrouvent naturellement leur attrait. Le cycle de détente est désormais mondial et le Bitcoin reste l’un des premiers bénéficiaires.

BTC prêt pour une nouvelle phase d’expansion ?

Tous les signaux convergent : politique monétaire plus souple, appétit pour le risque, afflux de capitaux. Si le BTC valide la zone des 113 000 $, le marché pourrait s’emballer. Les liquidations de shorts augmenteraient, amplifiant le mouvement.

À court terme, la volatilité restera forte. Mais sur le fond, le Bitcoin semble armé pour une nouvelle ascension. Les traders parlent déjà d’un objectif à six chiffres avant la fin de l’année.

Et après le Bitcoin ?

L’effet d’entraînement pourrait s’étendre. Ethereum, Solana ou encore XRP bénéficieraient de ce climat de confiance.

Si la Fed confirme sa baisse le 29 octobre, la saison crypto pourrait bien s’ouvrir plus tôt que prévu. Une chose est sûre : le marché n’attend plus. La Fed parle, et le Bitcoin galope déjà.

Source : CME FedWatch

