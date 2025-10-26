Sam-Bankman-Fried (SBF) libéré en 2025 avec Trump ? Les paris explosent sur Polymarket

La grâce est un acte particulièrement fort de sens. Il permet au président de dispenser une personne de l’ensemble ou une partie de sa peine. Toutefois, cela est bien distinct de l’amnistie. Cette dernière diffère puisqu’elle supprime l’infraction du casier judiciaire. Aux États-Unis, Trump évolue en ce sens pour certaines personnes. Action politique ou réelle conviction ? Faisons le point.

Grâce de personnalités cryptos : Donald Trump continue sur ce chemin

Cette semaine, CZ fut gracié par le président des États-Unis. D’après la déclaration de Donald Trump, beaucoup de personnes lui ont demandé d’agir en ce sens, ces derniers ayant avancé que les actions réalisées n’étaient pas un crime. Lui ayant accordé son pardon, cela permet à CZ de sortir la tête haute, tourner la page et s’investir pleinement dans l’industrie crypto.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

CZ l’a remercié publiquement sur les réseaux sociaux, appuyant les notions de justice, d’équité et d’innovation. Dans un second temps, il promet d’aider l’Amérique à devenir la capitale des cryptomonnaies.

Cette phrase est très intéressante. Entamée avec le pronom personnel “nous“, cela semble clair : le fondateur et ex-CEO de Binance a très probablement des projets sous le feu, sans doute prêts à être dévoilés durant les prochains jours. Retour chez Binance de manière plus investie et officielle ?

Changpeng Zhao n’est pas le premier à avoir obtenue la grâce du président. Quelques mois plus tôt, suite à son investiture, il a fait sortir Ross Ulbricht (fondateur de Silk Road) de prison, lui faisant gagner de nombreuses années.

Ces décisions de Donald Trump pourraient perdurer dans le temps et se multiplier. Désormais, c’est Sam-Bankman Fried qui est attentivement scruté par les marchés et les politiques. Après la décision de Trump à l’encontre de CZ, les probabilités d’une libération de SBF d’ici la fin d’année explosent sur Polymarket.

Alors que les chances se stabilisaient autour des 4 %, le cours a brièvement explosé autour des 12 % avant de se stabiliser autour des 10 %. Une hausse qui résulte de l’espoir d’une nouvelle grâce pour une personnalité crypto. Ce serait la troisième personne en moins d’un an à l’obtenir.

Toutefois, cela va au-delà d’une guerre menée par la SEC avec Gary Gensler à l’encontre du géant asiatique. Bien au contraire, SBF purge une peine de 25 ans de prison en raison de plusieurs chefs d’accusation : fraude contre les clients de FTX, fraude sur les matières premières et matière immobilières, association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et bien plus encore.

Avec cette hausse des probabilités sur Polymarket, la communauté crypto réagit, estimant que cela ne doit jamais avoir lieu, notant par ailleurs que la grâce de CZ a eu lieu alors que le président des États-Unis ne le connaissais pas.

Cela met en exergue une problématique non négligeable : ces actions ne sont pas seulement symboliques, elles s’inscrivent très probablement dans une stratégie politique plus large, visant à séduire une partie de l’électorat pro-crypto. Un choix sensible qui pourrait remettre en question le système judiciaire américain, bien que cela puisse rester exceptionnel.

