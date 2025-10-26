Ripple frappe fort : XRP dégage BNB après un rallye fulgurant

Le retour de XRP dans le top 4 mondial marque un tournant. Après un rebond explosif depuis le support des 2,50 $, le token de Ripple vient de dépasser Binance Coin (BNB). Sa capitalisation atteint désormais 157,6 milliards de dollars, contre 156,3 milliards pour son rival. Une nouvelle confirmation du panache retrouvé par un jeton qui aura donné quelques sueurs froides à certains investisseurs.

XRP repasse devant BNB après un rebond spectaculaire

Le marché a retrouvé son souffle. En quelques séances, XRP est passé de 1,90 $ à plus de 2,64 $, un bond de plus de 35 %. Après la morosité de septembre et une mi-octobre insatisfaisante, le jeton de Ripple profite du retour de la liquidité pour afficher une performance notable.

Un tour de force qui s’appuie notamment sur une fondation technique solide. Mais, le jeton profite également de la croisade expansionniste de Ripple Labs qui rallie et renouvèle la confiance de toute la communauté.

Finalement, le séjour de BNB à la quatrième position des plus importantes capitalisations aura été d’assez courte durée. Un basculement symbolique et stratégique qui rendent certains observateurs encore plus suspicieux au sujet de la performance de BNB. En tout état de cause, cela prouve a minima que les fondamentaux qui soutiennent le jeton XRP sur le marché sont nettement supérieurs à ceux du jeton de Binance.

Un rallye soutenu par la solidité technique et la stratégie de Ripple

Sur le plan de l’analyse technique, XRP envoie des signaux d’une clarté notable. Le palier 2,50 $ s’est rapidement transformé en support solide défendu à maintes reprises par les acheteurs. Or cette zone correspond à la base d’un triangle ascendant, figure classique annonçant des hausses prolongées.

En effet, certains analystes ont noté que ce schéma a déjà conduit à des rebonds de 70 à 80 % par le passé. Le pattern reste donc valide. Les traders surveillent désormais la cassure du sommet de la figure, susceptible de propulser XRP vers les 2,80 $, voire plus.

🔮 SECOND WAVE 🌊



Isn’t it beautiful? 😍



⚠️ $XRP is re-accumulating exactly as it did in the 2017 cycle, a second wave is coming and it will be parabolic 👩🏻‍🚀



Above $3.65 the fun begins, patience pays! 🚀 pic.twitter.com/36wObpVUHF — CRYPTOWZRD (@cryptoWZRD_) October 25, 2025

Cela dit, le rebond va bien au-delà des seules figures chartistes. Ripple poursuit son parcours exemplaire sur le chemin de l’institutionnalisation. Les solutions de paiement proposées par le réseau ainsi que son approche réglementaire en font désormais un point de repère pour l’adoption de la crypto. Une double dynamique technique et fondamentale qui renforce la crédibilité du rallye.

Un signal fort envoyé aux marchés

XRP n’a pas seulement regagné en valeur ; il a regagné en influence. Le passage devant BNB ravive les débats sur la hiérarchie des grands tokens. Certains y voient un simple effet de marché. D’autres, un signe durable d’un repositionnement stratégique.

Les volumes d’échange explosent. Les traders à court terme visent déjà la zone 2,75 $ – 2,80 $, tandis que les investisseurs de long terme misent sur la poursuite du développement de Ripple dans les paiements institutionnels et les solutions de stablecoins.

Ce que les analystes surveillent maintenant

La clé, désormais, sera la tenue du support des 2,60 $. Tant que ce niveau résiste, la tendance reste haussière. Le sentiment global du marché s’améliore, aidé par une inflation qui se stabilise et un appétit croissant pour les actifs risqués.

Les prochaines semaines seront décisives. XRP pourrait établir un nouvel ATH avant la fin de l’année avec une cassure nette au-dessus de 2,80 $. En revanche, dans le cas d’un retour en-dessous de 2,50 $, il serait plus probable d’observer une phase de consolidation prolongée.

Une remontée à la limite de l’évidence

En récupérant cette quatrième position, XRP envoie un message clair au marché : Ripple est de retour dans la course. Le token combine élan technique, confiance des investisseurs et vision à long terme.

S’il parvient à consolider au-dessus des 2,60 $, une nouvelle phase haussière pourrait bien se confirmer. Dans un marché où les positions se jouent à quelques milliards près, XRP vient de rappeler qu’il reste un concurrent redoutable parmi les géants de la crypto.

