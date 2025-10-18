Japon : les méga-banques lancent un stablecoin adossé au yen

Le Japon prépare un choc de modernisation des paiements. MUFG, SMBC et Mizuho vont émettre ensemble un stablecoin indexé au yen, avec un standard commun pour les règlements d’entreprise. Une version adossée au dollar figure déjà dans les cartons. Le signal est fort, l’argent-banque entre sur la chaîne avec des rails interopérables et un cadrage prudentiel local.

Un « yen stable » pour les paiements d’entreprise

Le trio bancaire s’aligne sur un même cadre d’émission et de transfert afin d’assurer une circulation fluide du jeton entre clients corporate. Le yen-stable servira d’unité de compte partagée pour régler factures, trésorerie et règlements inter-banques, avec l’objectif de réduire les délais et de baisser les coûts par rapport aux circuits traditionnels. L’ambition est de déployer ensuite un jumeau en dollar pour les flux transfrontaliers.

Dans le détail, le projet répond à une demande concrète du tissu industriel. Les grands groupes veulent un actif numérique stable, bancarisé et natif-yen pour automatiser rapprochements et cut-offs de fin de journée. L’adossement bancaire rassure sur la garde, la conformité et la rédemption au pair. Autant d’éléments nécessaires pour des processus comptables à grande échelle.

Infrastructure et usages : rails Progmat, interopérabilité et trésorerie

L’écosystème s’appuiera sur des rails tokenisés déjà éprouvés au Japon, notamment Progmat (MUFG), afin d’émettre dans un cadre régulé et d’orchestrer les transferts entre établissements. L’idée, placer le stablecoin au cœur d’un back-office commun, compatible avec les systèmes des trois groupes, puis exposer des API claires pour la facturation et la trésorerie. Cette standardisation réduit les frictions et prépare l’arrivée d’outils de gestion automatisés côté entreprises.

Au-delà des paiements domestiques, l’usage naturel vise les chaînes d’approvisionnement et les filiales. Un jeton yen fiable simplifie les avances, les remises et les règlements à date fixe. Il ouvre aussi la porte à des smart rules de trésorerie, par exemple des fenêtres de règlement programmées ou des seuils de liquidité par entité.

L’enjeu n’est pas de spéculer, mais d’industrialiser des flux jusqu’ici morcelés.

Calendrier et voisinage : articulation avec DCJPY et cadre local

Ce chantier s’inscrit dans un mouvement plus vaste de monnaie-banque tokenisée au Japon. D’un côté, les banques avancent sur un stablecoin pleinement rachetable.

De l’autre, des acteurs testent des dépôts tokenisés de type DCJPY, avec une première mise en service attendue en 2026. Les deux briques ne se confondent pas, mais elles partagent l’objectif de numériser la monnaie bancaire sous contrôle prudentiel.

Sur le plan réglementaire, Tokyo a posé plusieurs garde-fous ces dernières années pour autoriser des stablecoins émis par des établissements surveillés. Le cadre vise la ségrégation d’actifs, la traçabilité et la réversibilité au pair. Une émission coordonnée par les trois méga-banques coche donc les cases attendues par les autorités, tout en laissant la porte ouverte à une extension en USD lorsque les procédures seront validées.

Un concurrent local aux stablecoins USD

À court terme, le yen-stable ne vise pas Tether ou USDC sur le trading crypto. Il cherche d’abord à standardiser les règlements B2B domestiques.

Cependant, un jeton porté par MUFG, SMBC et Mizuho peut très vite devenir la référence yen pour des portefeuilles institutionnels au Japon. Si la version USD suit, l’instrument offrira un pont cross-border intéressant pour les groupes exportateurs, avec des coûts maîtrisés et des circuits de conformité connus.

Reste la question clé, l’adoption. Les entreprises regarderont trois éléments avant d’embarquer, le coût d’usage face aux virements classiques, la liquidité aux heures de pointe et la qualité de la garde. Si ces paramètres tiennent, la bascule peut s’accélérer.

La concurrence viendra moins des stablecoins crypto que d’initiatives bancaires rivales en Asie et en Europe, qui testent déjà des jetons en euros, livres ou dollars. La course se joue donc sur l’exécution plus que sur l’annonce.

