Token2049 : Arthur Hayes voit dans le déficit record français un moteur pour le Bitcoin

La France n’a jamais autant creusé ses comptes. En 2024, le déficit public a dépassé les 176 milliards d’euros, soit près de 5,8 % du PIB, un chiffre largement au-dessus de la limite fixée par Bruxelles. De quoi inquiéter les marchés et mettre la Banque de France dans une position délicate. Mais là où beaucoup voient une alerte rouge, Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, y décèle… une opportunité pour le Bitcoin. Selon lui, l’Europe n’aura pas d’autre choix que d’inonder l’économie de liquidités, un scénario qui pourrait profiter directement à la reine des cryptos.

Le déficit français atteint des sommets

Les chiffres sont sans appel. La Banque de France a affiché 7,7 milliards d’euros de pertes nettes en 2024, principalement à cause de la hausse des taux d’intérêt. Résultat : un déficit budgétaire national qui grimpe à plus de 168 milliards d’euros, soit près du double de la limite européenne des 3 %.

Source : Banque de France

Ce déséquilibre place la France parmi les mauvais élèves de l’Union européenne. Il entraîne aussi une conséquence directe : les capitaux étrangers, qui finançaient largement la dette française, commencent à fuir vers des placements jugés plus sûrs, en Allemagne ou au Japon.

Arthur Hayes sonne l’alerte à Token2049

Interrogé par Cointelegraph lors de la conférence Token2049 à Singapour, Arthur Hayes a livré une analyse sans détour. Selon lui, le capital quitte la France à grande vitesse et la BCE se retrouvera vite debordé :

« Ma thèse est simple : la BCE devra imprimer de l’argent, que ce soit maintenant ou plus tard. Et dans les deux cas, elle perdra le contrôle. Car les options sont limitées : soit un défaut, soit une redénomination de la dette, soit des contrôles de capitaux, soit la planche à billets… tout cela pour maintenir le niveau de vie. »

Concrètement, Hayes pense que la Banque centrale européenne devra créer de la monnaie en quantité massive, plusieurs trillions d’euro, pour soutenir les finances publiques et rassurer les investisseurs. Un scénario qui, pour lui, ne fait que renforcer la thèse Bitcoin.

Pourquoi cela profite au Bitcoin

Hayes se base sur un évènement récent : en 2020, face à la crise du Covid, la Réserve fédérale américaine avait lancé un programme de rachat d’actifs de 4 000 milliards de dollars. Résultat ? Le prix du Bitcoin est passé de 6 000 $ à 69 000 $ en un an et demi.

Son raisonnement est simple : plus les banques centrales créent de la monnaie, plus celle-ci perd de sa valeur. Les investisseurs cherchent alors des alternatives capables de résister à l’inflation et à la politique monétaire. Pour Hayes, Bitcoin s’impose naturellement comme cette valeur refuge moderne.

Si le raisonnement de Hayes séduit la sphère crypto, il pose un sérieux problème politique et économique pour la France et l’Europe. D’un côté, injecter de la monnaie permettrait de gagner du temps et de soulager les comptes. De l’autre, cela accentuerait la perte de crédibilité financière et pourrait déclencher une nouvelle vague d’inflation.

Hayes va même plus loin : défaut de paiement, contrôle des capitaux, dévaluation… quelle que soit la solution choisie par la BCE, chacune fragiliserait un peu plus l’euro. Dans ce contexte, le Bitcoin ressort gagnant : il attire les capitaux en quête de stabilité et s’impose comme une assurance contre les politiques monétaires jugées imprévisibles.

