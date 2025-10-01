BTC $117,176.82 3.55%
ETH $4,321.66 4.90%
SOL $219.72 6.76%
PEPE $0.0000096 7.26%
SHIB $0.000012 5.91%
DOGE $0.24 7.28%
XRP $2.94 4.05%
Cryptonews Prédictions de prix

Token2049 : Arthur Hayes voit dans le déficit record français un moteur pour le Bitcoin

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

La France n’a jamais autant creusé ses comptes. En 2024, le déficit public a dépassé les 176 milliards d’euros, soit près de 5,8 % du PIB, un chiffre largement au-dessus de la limite fixée par Bruxelles. De quoi inquiéter les marchés et mettre la Banque de France dans une position délicate. Mais là où beaucoup voient une alerte rouge, Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, y décèle… une opportunité pour le Bitcoin. Selon lui, l’Europe n’aura pas d’autre choix que d’inonder l’économie de liquidités, un scénario qui pourrait profiter directement à la reine des cryptos.

Le déficit français atteint des sommets

Les chiffres sont sans appel. La Banque de France a affiché 7,7 milliards d’euros de pertes nettes en 2024, principalement à cause de la hausse des taux d’intérêt. Résultat : un déficit budgétaire national qui grimpe à plus de 168 milliards d’euros, soit près du double de la limite européenne des 3 %.

Source : Banque de France

Ce déséquilibre place la France parmi les mauvais élèves de l’Union européenne. Il entraîne aussi une conséquence directe : les capitaux étrangers, qui finançaient largement la dette française, commencent à fuir vers des placements jugés plus sûrs, en Allemagne ou au Japon.

Arthur Hayes sonne l’alerte à Token2049

Interrogé par Cointelegraph lors de la conférence Token2049 à Singapour, Arthur Hayes a livré une analyse sans détour. Selon lui, le capital quitte la France à grande vitesse et la BCE se retrouvera vite debordé :

« Ma thèse est simple : la BCE devra imprimer de l’argent, que ce soit maintenant ou plus tard. Et dans les deux cas, elle perdra le contrôle. Car les options sont limitées : soit un défaut, soit une redénomination de la dette, soit des contrôles de capitaux, soit la planche à billets… tout cela pour maintenir le niveau de vie. »

Concrètement, Hayes pense que la Banque centrale européenne devra créer de la monnaie en quantité massive, plusieurs trillions d’euro, pour soutenir les finances publiques et rassurer les investisseurs. Un scénario qui, pour lui, ne fait que renforcer la thèse Bitcoin.

Pourquoi cela profite au Bitcoin

Hayes se base sur un évènement récent : en 2020, face à la crise du Covid, la Réserve fédérale américaine avait lancé un programme de rachat d’actifs de 4 000 milliards de dollars. Résultat ? Le prix du Bitcoin est passé de 6 000 $ à 69 000 $ en un an et demi.

Son raisonnement est simple : plus les banques centrales créent de la monnaie, plus celle-ci perd de sa valeur. Les investisseurs cherchent alors des alternatives capables de résister à l’inflation et à la politique monétaire. Pour Hayes, Bitcoin s’impose naturellement comme cette valeur refuge moderne.

Si le raisonnement de Hayes séduit la sphère crypto, il pose un sérieux problème politique et économique pour la France et l’Europe. D’un côté, injecter de la monnaie permettrait de gagner du temps et de soulager les comptes. De l’autre, cela accentuerait la perte de crédibilité financière et pourrait déclencher une nouvelle vague d’inflation.

Hayes va même plus loin : défaut de paiement, contrôle des capitaux, dévaluation… quelle que soit la solution choisie par la BCE, chacune fragiliserait un peu plus l’euro. Dans ce contexte, le Bitcoin ressort gagnant : il attire les capitaux en quête de stabilité et s’impose comme une assurance contre les politiques monétaires jugées imprévisibles.

Bitcoin Hyper, l’autre pari des investisseurs sur l’avenir de Bitcoin

Alors qu’Arthur Hayes expose les défis macroéconomiques de la France et ses implications pour Bitcoin, certains investisseurs misent déjà sur des projets liés au futur du Bitcoin, comme Bitcoin Hyper. Ce projet de layer 2 veut donner au Bitcoin des transactions ultra rapides et des frais bien plus légers. Il vise aussi à construire tout un écosystème DeFi avancé autour du réseau BTC.

La prévente de $HYPER affiche des achats réguliers : de petites sommes pour tester, jusqu’à des montants plus lourds. Le projet met aussi en avant des mécanismes de staking attractifs et une structure technique alignée avec l’évolution anticipée du marché crypto.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Banque de France

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,218,595,570,567
3.1
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$117,177
3.55 %
Bitcoin

Plus d'articles

Prédictions de prix
16 ETF crypto en attente : un mois d’octobre décisif malgré le shutdown américain
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-01 13:30:00
Communiqués de Presse
PepeNode, le mème coin de type Mine-to-Earn, propose un rendement de staking de 848 %
Cryptonews
2025-10-01 13:09:13
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs