Eric Trump au meet Metaplanet : la famille Trump accélère sur le Bitcoin au Japon

L’arrivée d’Eric Trump au meet de Metaplanet ce 1er septembre à Tokyo marque une étape clé dans l’expansion internationale des ambitions crypto de la famille Trump. En effet, son rôle de conseiller stratégique vise non seulement à soutenir la levée de fonds massive de la société japonaise, mais aussi à renforcer son plan d’accumulation agressive de Bitcoin. Ainsi, l’événement illustre la convergence croissante entre la finance américaine et asiatique.

Eric Trump, nouveau conseiller stratégique de Metaplanet

Nommé en mars 2025, Eric Trump occupe désormais un poste de conseiller stratégique auprès de Metaplanet. À ce titre, il doit à la fois stimuler l’adoption du Bitcoin au Japon et apporter une expertise précieuse sur la levée de fonds numériques. De plus, sa présence à Tokyo pour cette réunion d’actionnaires confirme l’importance de ce partenariat transpacifique.

Lors de ce meet, les investisseurs se prononcent sur une opération cruciale : l’émission de 550 millions de nouvelles actions à l’international. Cette levée de fonds, estimée à 1,2 milliard de dollars, doit servir principalement à renforcer les coffres de Metaplanet… avec du Bitcoin. Ainsi, la société japonaise, surnommée la “MicroStrategy du Japon”, entend consolider une position déjà remarquable puisqu’elle détient près de 19 000 BTC, valorisés à plus de 2 milliards de dollars.

Metaplanet is thrilled to welcome Eric Trump to our newly formed Strategic Board of Advisors. His business expertise and passion for BTC will help drive our mission forward as we continue building one of the world’s leading Bitcoin Treasury Companies.



Welcome aboard @EricTrump! pic.twitter.com/c0bpC1ojcg — Simon Gerovich (@gerovich) March 21, 2025

Metaplanet, du tourisme à la stratégie Bitcoin-first

À l’origine, Metaplanet n’était qu’un opérateur hôtelier. Toutefois, l’entreprise s’est métamorphosée en champion japonais du Bitcoin. D’une part, elle s’inspire de la stratégie adoptée par MicroStrategy aux États-Unis. D’autre part, elle a choisi de faire du BTC le cœur de sa trésorerie. En conséquence, elle a attiré l’attention des marchés internationaux.

La participation d’Eric Trump s’inscrit logiquement dans cette dynamique. Après son intervention remarquée à la conférence Bitcoin Asia à Hong Kong la semaine passée, il renforce désormais les liens entre les écosystèmes crypto asiatique et américain. Ainsi, l’opération témoigne du fait que le Bitcoin n’est plus seulement une affaire de pionniers, mais bien un enjeu géopolitique et financier mondial.

Les ambitions crypto de la famille Trump

La famille Trump ne cache plus son implication croissante dans l’univers Bitcoin. En effet, Eric et son frère Donald Trump Jr. ont cofondé American Bitcoin, une entreprise qui prépare son entrée au Nasdaq via une fusion avec Gryphon Digital Mining. Leur objectif est clair : bâtir un géant du minage et de la détention de BTC aux États-Unis.

Parallèlement, Donald Trump a multiplié les déclarations pro-crypto, allant jusqu’à promettre de devenir le “président des cryptos”. Par conséquent, son discours mêlant nationalisme économique et promotion de l’innovation trouve un écho dans les projets de ses fils. En s’associant à Metaplanet, Eric Trump montre donc que la stratégie Bitcoin de la famille dépasse largement les frontières américaines.

Une levée de fonds décisive pour Metaplanet

L’enjeu de ce meet est considérable : lever 180 milliards de yens (1,2 milliard $) pour intensifier l’accumulation de Bitcoin. Or, cette opération est perçue comme une tentative stratégique visant à renforcer la position financière de Metaplanet tout en pavant la voie à d’autres sociétés japonaises prêtes à adopter une stratégie Bitcoin-first.

De plus, l’événement se déroule dans une atmosphère festive à Tokyo, attirant journalistes, investisseurs et observateurs internationaux. En conséquence, la couverture médiatique confirme que la trésorerie Bitcoin devient désormais un atout stratégique pour les entreprises cotées. Metaplanet espère ainsi inspirer d’autres acteurs japonais à suivre son modèle.

Impact et portée internationale

La présence d’Eric Trump dépasse largement le cadre symbolique. Elle illustre la capacité de la famille Trump à fédérer un réseau mondial autour de Bitcoin, entre influence politique, stratégie financière et relais médiatique. En d’autres termes, en s’associant à Metaplanet, Eric Trump catalyse une passerelle directe entre Wall Street et Tokyo.

À moyen terme, cette alliance pourrait non seulement consolider la position de Metaplanet comme acteur incontournable du Bitcoin en Asie, mais aussi renforcer la crédibilité de la stratégie familiale Trump. Finalement, en misant sur l’internationalisation du modèle “Bitcoin-first”, les deux parties envoient un signal clair : l’avenir de la finance mondiale passera par le BTC comme actif de réserve stratégique.

Source : Metaplanet