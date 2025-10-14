Chute de la valorisation de Metaplanet : La réserve bitcoin, une stratégie moins influente ?

Certaines entreprises accumulent activement du bitcoin depuis plusieurs années, intégrant généralement cet actif dans une stratégie de trésorerie. L’objectif ? Diversifier ses avoirs, influencer les performances boursières et se positionner à l’avant-garde de l’innovation financière. Metaplanet est l’une de ces entreprises de la première heure avec une telle stratégie. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu.

Le cours de Metaplanet chute : à quoi s’attendre les prochains mois

Metaplanet, l’entreprise japonaise de premier plan qui est favorable au roi des cryptomonnaies ? Fondée en 1999 et basée à Tokyo, son segment historique était l’hôtellerie avant de pivoter progressivement vers le secteur des nouvelles technologies (Web3, Blockchain, NFT et bien plus encore). En 2020, l’entreprise Strategy (anciennement MicroStrategy) a amorcé une accumulation active de bitcoins, intégrés dans son bilan.

Ainsi, Metaplanet a amorcé dès 2024 une stratégie identique. Entamant ce chemin de manière progressive avec des petites acquisitions, l’accumulation a pris des proportions bien plus conséquences dès le mois d’avril 2025. En effet, détenant au 1er janvier 2025 un montant totale de 1 762 BTC, l’entreprise se retrouve désormais une véritable trésor numérique : plus de 30 800 BTC à date du 14 octobre 2025.

Les données de Metaplanet sont particulièrement intéressantes. Effectivement, en un coup d’oeil, elles mettent en exergue une asymétrie entre l’évolution de l’action et la stratégie bitcoin. Tandis que le cours du BTC évolue autour des 111 000 dollars avec des avoirs qui n’ont jamais été aussi élevés, l’action ne cesse de marquer de nouveaux creux.

Après une ascension fulgurante à plus de 1 900 $JPY, le cours se retrouve désormais autour des 500 $JPY (chute de plus de 70 %). Une baisse majeure, l’action de Metaplanet se retrouvant sur les mêmes niveaux qu’au début du mois de mai, avant l’acquisition ultra-dynamique de plusieurs milliers de bitcoins.

Pour la toute première fois de son histoire, selon les informations rapportées par Bloomberg, la valeur de l’entreprise a chuté sous le montant total de ses avoirs en BTC.

Réserve stratégique bitcoin : une dynamique qui perdure dans le temps

Malgré cette chute pour Metaplanet, de nombreuses entreprises évoluent dans le même sens en matière d’acquisitions. À ce jour, plus de 1,04 million de bitcoins sont détenus par des entreprises publiques. Metaplanet est aux portes du top 3 mondial.

Notons néanmoins que la communication en la matière est bien moins importante ces dernières semaines en raison d’un contexte géopolitique instable, une hausse de l’or et l’application de nouveaux tarifs douaniers de 100 % supplémentaire à l’encontre de la Chine.

Pendant ce temps, la tendance évolue de manière favorable à l’échelle des États. Par exemple, le Laos s’apprête à miner du bitcoin à grande échelle avec ses excédents énergétiques hydrauliques, les Philippines s’ouvre à l’acquisition active de BTC durant les prochaines années et la Colombie pourrait emboîter le pas d’une réserve nationale, défendue par certains candidats à la présidentielle.

