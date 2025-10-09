BTC $121,092.64 -1.44%
ETH $4,314.69 -3.47%
SOL $219.20 -1.42%
PEPE $0.0000091 -2.83%
SHIB $0.000011 -2.59%
DOGE $0.24 -4.15%
XRP $2.80 -2.53%
Cryptonews Actualités Blockchain

Roughrider Coin : le Dakota du Nord innove avec un stablecoin d’État

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Le Dakota du Nord officialise Roughrider Coin, un stablecoin adossé au dollar et porté par la Bank of North Dakota avec Fiserv. L’objectif : accélérer les règlements entre banques et credit unions de l’État, puis ouvrir de nouveaux cas d’usage locaux. Le pilote est annoncé pour 2026.

Dakota du Nord : un stablecoin adossé USD pour les institutions locales

Fiserv et la Bank of North Dakota présentent Roughrider Coin comme le premier stablecoin d’État lancé sur la plateforme « digital asset » de Fiserv. Le jeton sera pleinement couvert en dollars, avec un mécanisme de rachat au pair confié à l’infrastructure financière de l’éditeur.

Le projet cible d’abord les transactions interbancaires et les rails de paiement locaux, avant d’envisager un élargissement. L’Etat mentionne une trajectoire graduelle et la validation par l’Industrial Commission.

La communication politique accompagne le lancement. Le gouverneur Kelly Armstrong salue une approche « de frontière » qui doit moderniser les transferts de fonds au bénéfice des citoyens comme des institutions.

Côté opérationnel, le président de la Bank of North Dakota, Don Morgan, insiste sur un cadre prudent, avec des tests et une montée en charge en plusieurs étapes. Le déploiement est prévu en 2026 pour les banques et credit unions du Dakota du Nord.

Après le FRNT du Wyoming, la course des États s’accélère

Le Dakota du Nord s’inscrit dans une dynamique déjà visible ailleurs. Le Wyoming a ouvert la voie cet été avec FRNT (Frontier Stable Token), premier stablecoin émis par une entité publique aux États-Unis, pleinement réservé en dollars et bons du Trésor.

Le programme FRNT a franchi l’étape du lancement mainnet en août, avec une gouvernance dédiée et des réserves tenues en trust pour les porteurs. L’initiative du Dakota du Nord apparaît donc comme un second mouvement étatique dans un pays qui balise peu à peu le terrain réglementaire.

L’existence d’un précédent facilite les discussions techniques et juridiques. Les retours d’expérience du Wyoming portent sur la réserve intégrale, la transparence, et l’interopérabilité multi-chaînes testée dès le printemps. Les États peuvent donc accélérer sur des usages concrets, paiements marchands, règlements fournisseurs, voire versements de subventions, et garder un contrôle public sur la stabilité du collatéral.

Feuille de route et questions clés : gouvernance, réserves, interopérabilité

Le calendrier reste lisible. Roughrider Coin vise un pilote en 2026 sur un premier cercle d’institutions du Dakota du Nord.

La Bank of North Dakota et Fiserv cadrent un modèle full-reserve en USD, avec rachat au pair et publication de jalons au fil des tests. La blockchain, de son côté, n’a pas encore été précisée.

Sur la gouvernance, l’Industrial Commission, qui supervise la BND, appuie publiquement l’initiative et rappelle l’objectif : moderniser l’infrastructure de paiement de l’État. Sur la transparence, les documents disponibles évoquent un adossement intégral au dollar. Mais la fréquence des attestations et la granularité des rapports restent à préciser.

L’interopérabilité, elle passera par la plateforme digital asset de Fiserv. L’éditeur met ensuite en avant un socle commun pour émettre, racheter et connecter des coins sectoriels. Le succès dépendra autant de la connectivité bancaire que du code.

Trois points sont à surveiller. D’abord, le risque opérationnel au moment du mint et du rachat. Ensuite, le risque de règlement si un participant manque de liquidité. Enfin, la conformité fédérale, car le Congrès et les régulateurs ajustent encore le cadre des stablecoins.

Source : Bank of North Dakota, Fiserv

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,353,899,111,045
0.17
Cryptos en tendance

Plus d'articles

Prédictions de prix
Stablecoins à l’assaut : JPMorgan envisage 1,4 T$ de demande d’ici 2027
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-09 16:00:00
Prédictions de prix
Bitcoin au bord de la surchauffe ? Glassnode met en garde après un record de profits
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-09 15:00:00
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs