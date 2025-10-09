Roughrider Coin : le Dakota du Nord innove avec un stablecoin d’État

Le Dakota du Nord officialise Roughrider Coin, un stablecoin adossé au dollar et porté par la Bank of North Dakota avec Fiserv. L’objectif : accélérer les règlements entre banques et credit unions de l’État, puis ouvrir de nouveaux cas d’usage locaux. Le pilote est annoncé pour 2026.

Dakota du Nord : un stablecoin adossé USD pour les institutions locales

Fiserv et la Bank of North Dakota présentent Roughrider Coin comme le premier stablecoin d’État lancé sur la plateforme « digital asset » de Fiserv. Le jeton sera pleinement couvert en dollars, avec un mécanisme de rachat au pair confié à l’infrastructure financière de l’éditeur.

Le projet cible d’abord les transactions interbancaires et les rails de paiement locaux, avant d’envisager un élargissement. L’Etat mentionne une trajectoire graduelle et la validation par l’Industrial Commission.

La communication politique accompagne le lancement. Le gouverneur Kelly Armstrong salue une approche « de frontière » qui doit moderniser les transferts de fonds au bénéfice des citoyens comme des institutions.

Côté opérationnel, le président de la Bank of North Dakota, Don Morgan, insiste sur un cadre prudent, avec des tests et une montée en charge en plusieurs étapes. Le déploiement est prévu en 2026 pour les banques et credit unions du Dakota du Nord.

The Bank of North Dakota has always been an innovator, and today we announced a partnership with Fiserv to develop ND’s own stablecoin, the Roughrider coin. This digital asset, backed by the U.S. dollar, will improve efficiency and quality control in the banking sector, a direct… pic.twitter.com/1yIB9A3Zr9 — Governor Kelly Armstrong (@GovArmstrong) October 8, 2025

Après le FRNT du Wyoming, la course des États s’accélère

Le Dakota du Nord s’inscrit dans une dynamique déjà visible ailleurs. Le Wyoming a ouvert la voie cet été avec FRNT (Frontier Stable Token), premier stablecoin émis par une entité publique aux États-Unis, pleinement réservé en dollars et bons du Trésor.

Le programme FRNT a franchi l’étape du lancement mainnet en août, avec une gouvernance dédiée et des réserves tenues en trust pour les porteurs. L’initiative du Dakota du Nord apparaît donc comme un second mouvement étatique dans un pays qui balise peu à peu le terrain réglementaire.

L’existence d’un précédent facilite les discussions techniques et juridiques. Les retours d’expérience du Wyoming portent sur la réserve intégrale, la transparence, et l’interopérabilité multi-chaînes testée dès le printemps. Les États peuvent donc accélérer sur des usages concrets, paiements marchands, règlements fournisseurs, voire versements de subventions, et garder un contrôle public sur la stabilité du collatéral.

Feuille de route et questions clés : gouvernance, réserves, interopérabilité

Le calendrier reste lisible. Roughrider Coin vise un pilote en 2026 sur un premier cercle d’institutions du Dakota du Nord.

La Bank of North Dakota et Fiserv cadrent un modèle full-reserve en USD, avec rachat au pair et publication de jalons au fil des tests. La blockchain, de son côté, n’a pas encore été précisée.

Sur la gouvernance, l’Industrial Commission, qui supervise la BND, appuie publiquement l’initiative et rappelle l’objectif : moderniser l’infrastructure de paiement de l’État. Sur la transparence, les documents disponibles évoquent un adossement intégral au dollar. Mais la fréquence des attestations et la granularité des rapports restent à préciser.

L’interopérabilité, elle passera par la plateforme digital asset de Fiserv. L’éditeur met ensuite en avant un socle commun pour émettre, racheter et connecter des coins sectoriels. Le succès dépendra autant de la connectivité bancaire que du code.

Trois points sont à surveiller. D’abord, le risque opérationnel au moment du mint et du rachat. Ensuite, le risque de règlement si un participant manque de liquidité. Enfin, la conformité fédérale, car le Congrès et les régulateurs ajustent encore le cadre des stablecoins.

