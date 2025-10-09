Stablecoins à l’assaut : JPMorgan envisage 1,4 T$ de demande d’ici 2027

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 9, 2025

Les stablecoins ne ralentissent pas. Dans une note publiée ce mardi, JPMorgan anticipe jusqu’à 1,4 trillion de dollars de demande additionnelle en billets verts d’ici 2027. Autrement dit, loin d’une dédollarisation, ces jetons arrimés à l’USD soutiennent le dollar, via des réserves logées en cash et en bons du Trésor.

JPMorgan met le feu aux poudres : +1,4 T$ potentiels, un marché qui change d’échelle

Selon Reuters, les stratégistes de JPMorgan évaluent le haut de fourchette à 1,4 T$ de demande additionnelle en USD liée à l’adoption des stablecoins d’ici 2027. Le raisonnement est simple, environ 99 % des stablecoins sont indexés sur le dollar, ce qui attire épargnants et entreprises hors des États-Unis. Par ricochet, la constitution des réserves se traduit par des achats de cash et de Treasuries, donc par une demande accrue en dollars.

Le marché des stablecoins a dépassé les 300 milliards de dollars début octobre. Dans l’hypothèse la plus optimiste de JPMorgan, il grimperait vers 2 T$ à l’horizon 2027.

Plus l’adoption progresse, plus la mécanique de réserve tire sur le dollar. Par conséquent, le sujet dépasse la seule crypto, il touche à la liquidité du marché des Treasuries et à la place internationale de l’USD.

Pourquoi cela renforce le dollar : épargne tokenisée et transferts internationaux

D’un point de vue pratique, les stablecoins servent déjà d’outil d’épargne dollar dans des économies où la devise locale reste volatile. Ils fluidifient aussi les paiements transfrontaliers. Notamment pour les indépendants, les PME exportatrices et les transferts familiaux.

Autrement dit, la demande naît autant de l’usage quotidien que de la gestion de trésorerie. Chez JPMorgan, l’équation tient au fait que quasi tout le marché reste adossé à l’USD, ce qui soutient la demande en billets verts plutôt qu’il ne l’affaiblit.

En parallèle, des responsables européens poussent l’idée de stablecoins en euros, afin d’éviter un tête-à-tête défavorable avec l’USD sur ce terrain. Le différentiel d’offre et de profondeur de marché reste net aujourd’hui, ce qui explique l’attraction des jetons dollar hors des États-Unis.

Le débat reste ouvert : risques EM, cadre légal et scénarios prudents

L’enthousiasme ne fait pas tout. Standard Chartered alerte sur un risque d’aspiration de dépôts depuis les banques des marchés émergents vers les stablecoins. Jusqu’à 1 T$ sur trois ans, dans un scénario d’adoption rapide.

L’impact resterait diffus à l’échelle mondiale, mais sensible pour certains systèmes bancaires locaux. D’où la nécessité d’un cadre prudentiel clair sur la garde des réserves, l’audit et la transparence.

De plus, JPMorgan a déjà publié des scénarios plus conservateurs cet été. Il situe la taille du marché autour de 500 Md$ à l’horizon 2028 si l’usage reste cantonné à la crypto et aux paiements de niche. La trajectoire dépendra donc de la réglementation, de l’interopérabilité avec la finance traditionnelle et de l’adoption par des acteurs non-crypto.

Best Wallet : organiser ses dollars tokenisés en non-custodial

Si l’usage des stablecoins s’étend à l’épargne et aux paiements transfrontaliers, chaque utilisateur doit choisir où conserver ses dollars tokenisés. Best Wallet propose une garde non custodiale multi-chaînes. Le but : détenir, organiser et transférer des USD tokenisés sur plusieurs réseaux.

L’utilisateur garde la maîtrise des clés et déplace ses fonds entre réseaux selon ses besoins. L’appli offre un suivi de portefeuille et des parcours d’échange intégrés, ce qui simplifie la gestion au quotidien, aide à structurer une épargne en stablecoins ou des paiements récurrents.

Best Wallet complète l’accès fiat, clarifie la séparation entre achat et conservation et améliore la portabilité des fonds.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :