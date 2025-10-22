155 ETF crypto en attente : la liste complète des 35 tokens concernés (SOL, XRP, LTC, AVAX…)

Aux États-Unis, plus de 155 ETF crypto attendent le feu vert de la SEC, mais cette avalanche de dépôts est bloquée net par un shutdown gouvernemental. Et la liste des tokens concernés a plusieurs surprises : Solana égale Bitcoin avec 23 dépôts chacun, XRP suit de près, devant Ethereum, AVAX, LINK ou encore Dogecoin et CRO. Voici la liste complete des 35 cryptos concernés.

Solana, Bitcoin, XRP : la nouvelle hiérarchie des ETF crypto

C’est peut-être la plus grosse surprise du moment : Solana égale Bitcoin en nombre de dépôts d’ETF, avec 23 dossiers chacun. Juste derrière, on retrouve XRP avec 20 dépôts, suivi par Ethereum (10) et Litecoin (9). Cette hiérarchie ne doit rien au hasard : les gestionnaires d’actifs veulent élargir leur offre au-delà des deux géants classiques.

Pourquoi Solana attire autant ? Parce que son réseau est rapide, peu coûteux, et porté par un écosystème DeFi et NFT qui ne cesse de s’étoffer. C’est aussi un projet perçu comme “techno”, donc familier aux institutionnels. XRP, lui, profite de sa victoire judiciaire contre la SEC, qui le rend plus “clean” réglementairement. Ethereum, plus mature, fait face à moins de demandes car des ETF spot existent déjà.

Shutdown américain : la SEC bloque plus de 150 ETF crypto en attente

Si tous ces ETF sont encore dans les limbes, ce n’est pas à cause des projets eux-mêmes, mais d’un blocage administratif. Aux États-Unis, le shutdown est une paralysie partielle du gouvernement, faute de vote du budget fédéral. Résultat : des agences comme la SEC tournent au ralenti ou sont carrément à l’arrêt.

Dans ce contexte, aucun ETF ne peut être validé, même s’il est prêt. La file d’attente s’allonge, et certains analystes estiment qu’on pourrait atteindre 200 dépôts d’ici fin 2025. Pour les porteurs de projets et les investisseurs, c’est une période d’incertitude, d’autant que certains tokens étaient en bonne voie pour une validation rapide.

Liste complète des 35 cryptos avec un ETF en attente (Solana, XRP, LINK, AVAX…)

Voici les cryptos qui font partie des 155 ETF déposés depuis janvier :

Solana (23 ETF)

Bitcoin (23 ETF)

XRP (20 ETF)

Ethereum (10 ETF)

Litecoin (9 ETF)

Avalanche / AVAX (7 ETF)

Dogecoin / DOGE (6 ETF)

Polkadot / DOT (5 ETF)

Chainlink / LINK (5 ETF)

Cardano / ADA (4 ETF)

BNB (4 ETF)

Near Protocol (4 ETF)

TRON / TRX (3 ETF)

Cosmos / ATOM (3 ETF)

Hedera / HBAR (3 ETF)

SUI (3 ETF)

SEI (3 ETF)

Injective / INJ (2 ETF)

Aptos (2 ETF)

Bitcoin Cash (2 ETF)

Uniswap / UNI (2 ETF)

Chainlink (2 ETF)

OKB (2 ETF)

Aave / AAVE (2 ETF)

Bonk (2 ETF)

Tao (1 ETF)

Trump (1 ETF)

Pengu (1 ETF)

Hype (1 ETF)

ENA (1 ETF)

AXL (1 ETF)

CRO (1 ETF)

ONDO (1 ETF)

XLM (1 ETF)

Basket (ETF multi-token, 1 dépôt)

There’s now 155 crypto ETP filings tracking 35 different digital assets. Could easily end up seeing over 200 hit mkt in next 12mo. Total land rush. Here’s the list by coin, amazing work from @JSeyff pic.twitter.com/dKyiySxn0H — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 21, 2025

ETF crypto : 35 tokens concernés, la ruée institutionnelle vers les altcoins

Ce qui frappe dans la liste des ETF déposés, c’est la diversité des tokens concernés. Bien sûr, on retrouve les habitués : Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Mais aussi des projets moins attendus comme BONK, TRUMP, Pengu, ou encore HYPE. L’univers des altcoins s’ouvre en grand aux investisseurs institutionnels.

Cette tendance montre clairement une volonté : tout tokeniser. Les fonds veulent proposer des produits sur mesure, diversifiés, thématiques. Un ETF sur les layers 2 ? Un panier de memecoin ? Tout est envisageable, et cette approche pourrait changer profondément la façon dont les particuliers accèdent au marché.

Source : Bloomberg

