Un géant de 1770 Mds$ lance un ETF crypto multi-actifs : XRP, SOL et ETH au menu

Surprise à Wall Street. T. Rowe Price (1 770 Mds $) a déposé le 22 octobre un formulaire S-1 à la SEC pour lancer un ETF crypto actif. L’objectif : surperformer le FTSE Crypto US Listed Index via une exposition directe à un panier d’actifs numériques, dont Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP. Si la SEC l’approuve, le produit serait coté sur NYSE Arca. Le signal est clair, la gestion active entre à son tour dans la course.

Un S-1 ambitieux : panier large et gestion active

Le projet s’appelle T. Rowe Price Active Crypto ETF. Le dossier précise que le fonds est géré activement et vise une surperformance de l’indice de référence sur au moins un an. Par construction, le gérant pourra s’écarter des pondérations de l’indice selon les conditions de marché.

Le mandat autorise une exposition directe aux actifs éligibles et la détention de liquidités, d’équivalents de trésorerie et de stablecoins pour répondre aux besoins opérationnels. Le fonds n’utilisera ni levier ni dérivés.

La liste des actifs éligibles comprend une quinzaine d’actifs. Parmi eux, bitcoin, Etherereum, Solana, XRP, ADA, AVAX, Litecoin, Dogecoin, LINK ou encore Shiba Inu. Le cadre juridique prévoit un statut de trust au Delaware, parrainé par T. Rowe Price Sponsor LLC.

Pourquoi c’est un tournant pour les flux

L’angle multi-actifs est, pour commencer, un vrai tournant. Jusqu’ici, la traction s’est concentrée sur des ETF spot mono-sous-jacent. Un panier diversifié en accès régulé pourrait simplifier l’allocation des mandats traditionnels. Par ailleurs, la gestion active introduit une promesse différente de la réplication passive. Le gérant peut rééquilibrer, surpondérer ou sous-pondérer selon la liquidité, la volatilité et les narratifs de chaque protocole.

Ensuite, la distribution. Une cotation sur NYSE Arca abaisse la friction d’accès pour les conseillers et les comptes titres classiques. Dans les faits, l’« enveloppe ETF » reste la porte d’entrée privilégiée pour la clientèle patrimoniale et nombre d’institutionnels.

Enfin, la légitimation. Voir un gérant historique porter un ETF actif crypto envoie un message de normalisation au marché, au-delà du bitcoin et d’Ethereum.

Les zones de vigilance : corrélations, réglementation, exécution

Plusieurs questions demeurent encore. D’abord, le risque de corrélation intra-panier : en phase de stress, les altcoins tendent à se synchroniser. La gestion devra prouver sa capacité à différencier les profils de risque (réserve de valeur pour le bitcoin, infrastructure DeFi pour Ethereum, scalabilité pour Solana, paiements pour XRP).

Ensuite, la réglementation. L’approbation par la SEC reste l’étape décisive, surtout avec des actifs qui n’ont pas encore d’ETF spot approuvé aux États-Unis.

Enfin, l’exécution. La surperformance annoncée suppose une capacité d’arbitrage et une logistique irréprochable : garde des actifs, création/rachat de parts, surveillance de marché, coûts et écarts de suivi. Le succès dépendra donc autant de la gestion que de la micro-structure des marchés au comptant.

