Hong Kong approuve le premier ETF SOL spot : en route vers les 300 dollars ?

Pendant que les États-Unis sont pleinement impliqués dans le développement des produits d’investissements portant sur les cryptomonnaies, la situation se débloque de l’autre côté du globe. Les premiers ETFs spot émergent et ne s’arrêtent pas seulement à ethereum ou bitcoin. C’est au tour de Solana de bénéficier de cet élan réglementaire.

ETF spot SOL approuvé : Hong Kong ouvre le marché Asiatique à Solana

Très bonne nouvelle pour les investisseurs asiatiques. Ce mercredi 22 octobre, le premier ETF spot Solana a été approuvé par le régulateur à Hong Kong. Effectivement validé par la SFC (Securities and Futures Commission), cela en fait la troisième à obtenir son ETF sur le continent, après Bitcoin et Ethereum.

Breaking: Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) has officially approved the first Solana (SOL) spot ETF, issued by ChinaAMC (Hong Kong). This marks the third approved cryptocurrency spot ETF after Bitcoin and Ethereum, and the first of its kind in Asia.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 22, 2025

L’émetteur de cet ETF SOL spot est China Asset Management (China AMC). Listé sur le HKEX (Hong Kong Stock Exchange) à partir du 27 octobre 2025. Disponible au trading avec les devises HKD (Hong Kong Dollar), RMB (Yan Renminbi Chinois, connue sous le nom de Kuai également)et USD, les frais annoncés sont de 0,99 %

Pour beaucoup, cette décision est survenue plus rapidement que prévue. Hong Kong, en pleine course crypto face aux États-Unis ? Pendant que les institutionnels américains continuent de déployer de nouveaux véhicules d’investissements et multiplient leurs demandes auprès de la SEC, la SFC va droit au but. Cet ETF SOL spot est un pas supplémentaire pour le position d’Hong Kong comme un hub asiatique du Web 3.

Oscillant autour des 180 dollars, la réaction du cours reste limitée. Dans un contexte majoritairement baissier, avec une chute de la grande majorité des cryptomonnaies, dont le passage de bitcoin sous les 110 000 dollars et d’ethereum sous les 4 000 dollars, il faudra patienter quelques jours avant de voir les premières retombées pour l’écosystème Solana.

Une situation mitigée face à la pression du régulateur chinois

Bien qu’un tel ETF soit séduisant pour les investisseurs, la réalité n’est pas aussi simple. Un peu plus tôt dans l’année, Hong Kong a dévoilé, puis déployé son cadre réglementaire pour les stablecoins adossés à des devises. Dans la foulée, quelques projets RWA furent amorcés par des géants du secteur, notamment AntGroup.

Toutefois, la PBoC (Banque populaire de Chine) aurait émis ses réserves, exhortant de manière informelle le régulateur local de mettre en pause les projets portant sur des stablecoins et des RWA à Hong Kong. Impossible d’émettre sa propre monnaie privée ? Risque d’un contrôle monétaire assoupli pour la Chine et une peur majeure de l’innovation ?

La Chine continentale reste attentive à cet aspect, préférant ralentir les récentes avancées, au risque de prendre du retard sur le sujet. Dans ce contexte, l’ETF SOL spot ne se suffira pas à lui tout seul pour attirer des capitaux, quant bien même l’Asie s’ouvre progressivement à l’industrie. Que ce soit le Laos, les Philippines ou Singapour, tout le monde fait son entrée et souhaite rejoindre la course à l’adoption.

