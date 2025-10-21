BlackRock ouvre les portes de Wall Street aux Baleines BTC avec plus de 3 milliards en ETF

C’est un vent d’un genre assez étrange qui se lève avec cet épisode insolite. Les grandes fortunes du Bitcoin remontent la rivière pour retourner à Wall Street via les ETF. Et c’est BlackRock, le géant de la gestion d’actifs, qui mène la danse. Selon Bloomberg, plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin ont déjà été transférés dans les ETF de la société via un mécanisme inédit : les transactions “in-kind”.

Les baleines Bitcoin migrent vers Wall Street

Les baleines, longtemps fidèles aux cold wallets et aux plateformes d’échange, déplacent désormais leurs avoirs directement vers les produits réglementés de Wall Street.

Ces transferts ne passent pas par les bourses ni par les desks OTC. Ils s’effectuent discrètement, mais ils marquent une évolution majeure. Le Bitcoin entre officiellement dans le giron de la finance institutionnelle.

Le mécanisme “in-kind” : un pont entre deux mondes

Introduit pour les ETF Bitcoin en juillet, le processus “in-kind” permet d’échanger des BTC contre des parts d’ETF sans déclencher d’imposition.

Autrement dit, les détenteurs conservent leur exposition à Bitcoin, mais dans un format plus propre aux yeux des régulateurs. Ce mouvement rend l’actif plus compatible avec la comptabilité et les exigences bancaires.

Sur le papier, ce qui était perçu comme volatil et marginal devient un actif clair, traçable, et éligible à des services comme le crédit ou la gestion successorale.

BlackRock, porte d’entrée vers la finance institutionnelle

Robbie Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, confirme la tendance. Certains clients déplacent une partie de leurs réserves Bitcoin. D’autres vont plus loin et basculent 100 % de leurs avoirs vers les ETF. Leur objectif est simple : rationaliser la détention et intégrer leurs cryptos dans leur gestion de patrimoine.

Mitchnick souligne que de plus en plus d’investisseurs “traditionnels” déjà clients de banques privées, veulent tout centraliser sous un même toit. C’est une mutation culturelle : Bitcoin entre dans la sphère des gestionnaires de fortune.

Bitwise et Galaxy suivent la tendance

Le mouvement ne se limite pas à BlackRock. Chez Bitwise, le président Teddy Fusaro indique que les demandes de conversion affluent chaque jour. L’entreprise a déjà réalisé sa première opération “in-kind” en août avec le fonds BITB. Un exemple marquant illustre cette évolution : un investisseur disposant de 1 million $ sur sa plateforme de gestion et 5 millions $ en Bitcoin séparé.

En intégrant ses BTC dans un ETF, il devient un client à 6 millions $. Résultat : un tout autre niveau de service et d’accès aux produits financiers. Galaxy observe la même dynamique, avec plusieurs conversions déjà réalisées et une hausse continue de la demande.

La grande réconciliation entre Bitcoin et la finance traditionnelle

Pour l’instant, seules les sociétés de courtage non bancaires peuvent réaliser ces transactions. Mais les banques ne sont pas loin. En effet, elles participent déjà à certaines étapes du processus de création des parts d’ETF. D’ailleurs, BlackRock estime qu’une clarification réglementaire ouvrirait la porte à une vague bien plus large d’intégrations.

Avec ce nouveau positionnement, le message est on ne peut plus clair. Les baleines veulent revenir dans le cadre. Wes Gray, PDG d’Alpha Architect, résume la situation avec une note d’humour. La vie est plus simple dans la TradFi. Le comble de l’ironie, c’est que le Bitcoin revient vers ce qu’il voulait fuir.

Une transformation silencieuse du paysage crypto

Ce mouvement est bien plus qu’un simple ajustement logistique. C’est une mutation stratégique. Les détenteurs les plus puissants de Bitcoin ne fuient plus le système. Ils le colonisent de l’intérieur.

Le Bitcoin de demain ne sera peut-être plus l’actif rebelle des débuts. Mais il sera mieux intégré, plus légitime, et potentiellement plus stable. Entre liberté et institution, Bitcoin avance sur une ligne fine. Et pour les baleines, cette ligne mène désormais tout droit vers BlackRock.

Source : Bloomberg

Pour aller plus loin sur le sujet :