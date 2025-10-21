Semaine rouge pour les ETF Bitcoin et Ethereum : 1,5 milliard $ d’outflows

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 21, 2025

Entre le 13 et le 17 octobre, les ETF crypto ont connu un vrai coup de froid. Les produits adossés au Bitcoin ont vu partir plus de 1,23 milliard $, ceux sur Ethereum 312 millions $. Après deux semaines d’entrées records, la tendance s’est brutalement inversée après le krach du 10 octobre. Cette correction des ETF, combinée à une baisse des prix du BTC et de l’ETH, en dit long sur l’ambiance du moment : prudente, nerveuse… mais pas encore franchement bearish. Décryptage.

Bitcoin : la plus grosse sortie depuis des mois

Les ETF Bitcoin ont enregistré leur deuxième pire semaine depuis leur lancement. En tout, 1,23 milliard $ sont sortis en seulement cinq jours. Et ce n’est pas un seul fonds qui a dérapé : tous les douze produits cotés ont terminé la semaine dans le rouge.

Les plus touchés :

Grayscale GBTC : –298 M$

Ark 21Shares ARKB : –289 M$

BlackRock IBIT : –278 M$

Fidelity FBTC : –160 M$

L’activité est restée intense malgré tout, avec plus de 34 milliards $ de volume de trading, preuve que les investisseurs restent très engagés… mais plus prudents. Le total des actifs gérés par ces ETF est retombé à 149,6 milliards $.

Flux nets quotidiens des ETF Bitcoin (en vert : entrées / en rouge : sorties). On observe une série de retraits autour du 15 octobre, alors que le prix du BTC (ligne blanche) repasse sous les 111 000 $.

Ethereum : la tendance se retourne aussi

Du côté d’Ethereum, le scénario est presque identique. Après huit jours d’entrées positives, les ETF ETH ont brutalement changé de cap. Résultat : 312 millions $ de sorties nettes en une semaine. Là aussi, la majorité des produits ont souffert.

BlackRock ETHA a été le plus impacté, avec –245 M$, suivi par :

Grayscale ETHE : –101 M$

Bitwise ETHW : –23 M$

21Shares TETH : –8 M$

Seul Fidelity FETH a résisté avec +94 M$ d’entrées nettes sur la semaine. Malgré cela, les actifs sous gestion des ETF Ethereum sont retombés à 25,9 milliards $, leur plus bas niveau depuis début septembre.

Flux nets quotidiens des ETF Ethereum. Après une série d’entrées en début de mois, les retraits s’accélèrent à la mi-octobre, suivant la chute du prix de l’ETH sous les 4 000 $.

Pourquoi ce retournement ?

Cet inversement de tendance ne vient pas de nulle part. Il s’inscrit dans une semaine tendue pour l’ensemble des marchés financiers. Le dollar remonte, les taux d’intérêt américains grimpent, les actions deviennent volatiles… et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine n’arrangent rien.

Dans ce contexte très incertain, beaucoup d’investisseurs choisissent de réduire leur exposition au risque, et les ETF crypto sont souvent les premiers touchés. Même les institutionnels lèvent le pied, en attendant d’y voir plus clair pour la suite.

Côté technique, le Bitcoin a frappé un mur autour des 115 000 – 116 000 $. C’était une résistance importante, et le rejet a été net. Quand le prix est repassé sous les 110 000 $, ça a déclenché des stop-loss en chaîne et des liquidations sur les marchés dérivés, amplifiant la baisse. Résultat : les retraits des ETF se sont accélérés, et la spirale s’est enclenchée. Même chose pour Ethereum : la perte du seuil des 4 000 $ a refroidi l’élan haussier, et les flux entrants se sont stopper net.

Enfin, il y a aussi une part de psychologie. Après deux semaines d’euphorie et d’entrées record dans les ETF crypto, beaucoup ont simplement préféré prendre leurs profits. Les ETF ne sont plus juste des véhicules d’investissement passif : ce sont devenus de vrais thermomètres du sentiment de marché. Quand les flux virent au rouge, c’est souvent un signal que quelque chose a changé dans l’ambiance. Pour l’instant, pas de panique, mais un retour à la prudence, clairement.

Sources : SoSoValue, CoinAcademy

Pour aller plus loin sur le sujet :