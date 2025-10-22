ETF mania : 4 cryptos pour jouer la prochaine vague

Les flux vers les produits cotés repartent. Mardi 21 octobre, les ETF Bitcoin US ont affiché +477,2 M$ d’entrées nettes, menés par IBIT et ARKB. Dans ce contexte d’ « ETF season », certains altcoins concentrent l’attention pour un Uptober encore volatile, tandis qu’un projet orienté scalabilité s’invite dans le récit.

XRP : l’ombre d’un « ETF XRP » alimente le narratif

XRP reste un baromètre de régulation. Selon CoinShares, les ETP globaux ont vu des entrées sur l’actif sur la semaine close au 20 octobre, malgré la nervosité post-krach de la mi-octobre. Par conséquent, la thèse d’une normalisation progresse.

Le marché associe cette perspective à la possibilité d’offres listées à l’international, même si rien n’est acté pour un ETF XRP aux États-Unis. En clair, le thème existe, mais il doit demeurer prudent.

Côté prix, XRP évolue ce matin autour de 2,40 $. La zone 2,30–2,50 $ sert de repère tactique. Si les flux ETP restent positifs, le narratif altseason gagne en consistance. À l’inverse, un retour vers 2,20 $ fragiliserait le momentum et repousserait les acheteurs.

Solana : Uptober, volumes et relais ETF

Solana combine volumes élevés et adoption d’apps. Dans les chiffres CoinShares, SOL figure parmi les gagnants, avec des inflows qui tranchent avec les sorties observées sur le bitcoin la semaine précédente.

Par effet d’entraînement, l’idée d’un produit coté dédié à Solana séduit, notamment si la liquidité DEX reste solide. Toutefois, la saison est heurtée. Les chiffres intraday rappellent la volatilité et imposent un suivi rigoureux.

Ce matin, SOL oscille autour de 185 $ après un plus haut récent proche de 197 $. Un maintien au-dessus de 180 $ permettrait une réelle consolidation. En revanche, une clôture sous 175 $ rouvrirait le débat sur la tendance de court terme. En toile de fond, les entrées sur ETF Bitcoin peuvent servir d’amortisseur psychologique, même si la corrélation n’est jamais parfaite.

Bitcoin Hyper : scalabilité et paiements, l’angle « utilité »

Bitcoin Hyper met l’accent sur la scalabilité et la rapidité avec un récit centré paiements. L’objectif est simple : des transactions rapides à frais contenus pour des usages quotidiens.

Le projet cherche des intégrations marchandes et une expérience fluide. Dans un contexte d’ETF mania, l’intérêt n’est pas seulement spéculatif. Il tient aussi à la distribution et au temps de confirmation, deux paramètres clés pour l’adoption.

En période d’Uptober, les actifs perçus comme utiles se distinguent souvent, car la demande favorise des cas d’usage tangibles. Ici, Bitcoin Hyper a pour but d’améliorer le réseau Bitcoin, sans s’en détacher. Encore en prévente, le projet Bitcoin Hyper séduit : plus de 24 millions de dollars ont déjà été levés.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Cardano : la patiente construction face au thème ETF

Cardano avance plus lentement, mais le thème institutionnel gagne en visibilité. Les rapports ETP pointent des entrées dispersées sur les altcoins majeurs, ADA compris, dans le sillage du rebond des produits cotés.

L’argument repose sur deux axes. D’abord, la résilience du réseau et de sa gouvernance. Ensuite, la possibilité d’un ETF hors USA ou d’un panier thématique, qui catalyserait la demande. Pour autant, rien n’est garanti, et la sélectivité demeure.

ADA évolue aujourd’hui à environ 0,636 $. Une reprise au-dessus de 0,68 $ relancerait l’hypothèse Uptober. À l’inverse, un retour vers 0,62 $ ancrerait l’actif dans sa bande de consolidation. Par prudence, les desks surveillent la basis et le funding. Un levier qui se tend sans flux réels devient un signal d’alerte.

