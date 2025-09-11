DeepSeek et Gemini prédisent le cours de XRP, Ethereum et SNORT pour fin 2025

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies connaît un rebond généralisé. Hormis quelques altcoins qui évoluent de manière stable, la grande majorité se rapprochent d’anciennes résistances. Quels actifs sont à surveiller attentivement ? DeepSeek et Gemini nous ont apporté leurs prédictions sur XRP, Ethereum et SNORT. Faisons le point sur leurs configurations et les objectifs à espérer.

XRP à 5 dollars : un objectif réaliste pour décembre 2025

L’écosystème Ripple est en bonne posture pour de nouveaux sommets ? Oscillant autour des 3 dollars depuis deux jours, XRP est prêt à en découdre avec les vendeurs pour prendre la direction des 3,40 dollars. Avec les perspectives favorables d’un point de vu réglementaire autour des ETF XRP, ou la progression du RLUSD qui se positionne dans le TOP 15 de ce secteur, Ripple gagne en force.

Tandis que Gemini reste raisonnable avec un passage très probable à plus de 4 dollars, DeepSeek défie les probabilités et s’attend à un franchissement sans difficulté des 5 dollars pour aller bien plus haut. La configuration actuelle table dans un premier temps à un retour sur la borne basse.

La tendance journalière est redevenue haussière et se renforcera lorsque le cours passera ses précédents sommets à 3,10 dollar. Une situation intéressante pour Ripple. Avec des données on-chain solides et une configuration haussière, les planètes s’alignent. Un ETF XRP dans un futur proche pourrait donner le top départ d’un évènement tant attendu par les holders.

Ethereum : le roi de la DeFI trop longtemps sous-estimé

Pendant ce temps, la seconde crypto du marché tente une cassure de sa résistance H4 à 4 492 dollars. Confiné sous cette zone depuis la fin du mois d’août, c’est la première fois qu’ethereum parvient à franchir durablement sa MA100. Les prochaines heures seront décisives.

Un franchissement de cette résistance ouvrira la voie aux 4 880 dollars, la dernière avant d’être en découverte de prix. Entre l’explosion des stablecoins qui s’approchent des 300 milliards de dollars, la paire ETH/BTC en plein rebond et le développement accéléré des RWA on-chain, ETH est un candidat idéal pour de nouveaux ATHs.

DeepSeek et Gemini sont unanimes : ETH devrait prendre la direction des 8 000 dollars à moyen-terme. Une situation qui résultera d’une institutionnalisation accélérée avec de nouveaux flux entrants sur les ETF spot, tout en ayant en considération que le staking n’est toujours pas intégré et qu’il semble complexe de quantifier l’impact que cela pourrait avoir sur le cours.

Snorter Bot : l’opportunité de s’exposer à Solana et aux memecoins

Pendant que des leaders du secteur comme XRP et ETH s’apprête à connaître un second souffle de volatilité au regard des fondamentaux et de leur courbe d’adoption, d’autres projets alternatifs se positionnent

Dans l’écosystème Solana, orienté vers les memecoins, on retrouve le bot de trading Snorter. Avec le jeton SNORT qui est disponible au prix de 0,104 dollar, les frais sont les plus bas du secteur, un accès exclusif à de nouveaux jetons est mise en place ainsi qu’une protection MEV.

Le jeton de Banana Gun avait inscrit des performances inédites. Lorsque le produit sera disponible, $SNORT sera une opportunité pour s’exposer au projet et à solana, tout en ayant accès à l’ensemble des fonctionnalités d’un produit qui donne un avantage majeur pour le trading. Un premier objectif à 1 dollar est raisonnable post-lancement d’après DeepSeek, à condition que SOL forme de nouveaux ATHs.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

