XRP, Bitcoin, et Ether sous pression : la plus grosse vente de baleines depuis des années

Le marché crypto débute septembre sur une note tendue. En l’espace de trente jours, plus de 100 000 BTC ont quitté les portefeuilles de baleine. Montant total : environ 12,7 milliards de dollars. C’est la plus grosse distribution observée depuis 2022. Dans la foulée, le BTC chute brièvement sous les 108 000 $ avant de se stabiliser autour de 111 200 $. Cette pression de vente marque un contraste frappant avec la phase d’accumulation des derniers mois.

Pression court terme, mais signaux de fond solides

CryptoQuant note que les réserves des whales ont diminué de 114 920 BTC. Un signal clair que les grands porteurs prennent des bénéfices. Ce mouvement coïncide avec un ralentissement des flux entrants dans les ETF et des volumes de trading plus légers.

Cependant, le tableau de fond reste plus constructif. Bitcoin n’a reculé que de 13 % par rapport à son record de mi-août. Historiquement, les corrections ont été bien plus violentes après des sommets.

L’analyste Dave the Wave rappelle que la moyenne mobile sur un an a progressé de 52 000 $ à 94 000 $ en douze mois. Elle devrait franchir les 100 000 $ dès octobre. Un signe de tendance haussière structurelle.

Des chiffres qui renforcent la confiance

Ryan Lee, chez Bitget, souligne que l’offre illiquide atteint désormais un record de 14,3 millions de BTC. Plus de 70 % des jetons reposent dans des portefeuilles avec très peu d’historique de dépenses. Autrement dit, une majorité d’investisseurs gardent leur position sur le long terme.

Pour lui, Bitcoin pourrait trouver un équilibre entre 105 000 et 118 000 $, avec le soutien des ETF et des signaux techniques haussiers comme le MACD.

Ethereum et XRP : des trajectoires contrastées

Ethereum se négocie autour de 4 307 $. Les analystes estiment qu’il pourrait évoluer entre 4 100 et 4 600 $ si la demande liée aux ETF reste soutenue. Les prochaines mises à jour du réseau et l’activité DeFi offrent aussi des catalyseurs indépendants.

XRP, de son côté, a progressé de 2,3 % à 2,96 $. Mais la situation reste fragile. Après une correction marquée en août, l’actif se débat pour défendre ses supports. L’évolution du marché global pèsera fortement sur sa trajectoire.

Les altcoins tiennent mieux que prévu

Malgré la pression des baleines sur Bitcoin, plusieurs altcoins montrent des signes de résilience :

Solana : +3,2 % à 214 $.

Dogecoin : +10,5 % sur la semaine, à 0,236 $.

Cardano : +6 % en sept jours, à 0,865 $.

Cette dynamique illustre une rotation partielle vers des actifs plus risqués, même dans un climat globalement prudent.

Sentiment du marché : prudence de rigueur

La capitalisation totale du marché a progressé de 2,5 % la semaine dernière, pour atteindre 3 850 milliards$. Mais elle reste sous sa moyenne mobile 50 jours. Un signal qui montre que le marché peine à reprendre un élan durable.

Le Fear & Greed Index est tombé à 44 (Neutre) ce week-end, avant de remonter à 51. Les traders adoptent une posture attentiste, en attendant de nouveaux signaux macroéconomiques.

Le rôle du macro : tous les yeux sur l’inflation US

Les prochains jours seront décisifs. Les chiffres de l’inflation américaine attendus cette semaine pourraient dicter la trajectoire du marché.

Si l’inflation dépasse les attentes, le Bitcoin et Ethereum risquent de reculer davantage, le marché craignant un resserrement prolongé des conditions financières. Mais si les chiffres sont plus bas : une reprise haussière pourrait s’amorcer. Elle serait notamment soutenue par le narratif “actifs refuges” et des flux renforcés vers les ETF.

Un test de confiance pour le marché

La vente massive des baleines a fragilisé le sentiment, mais elle ne remet pas en cause la tendance de fond. Avec une offre illiquide record, des ETF toujours actifs et une adoption institutionnelle croissante, les bases haussières restent présentes.

La clé, à court terme, sera la défense des zones de support autour de 105 000 $ pour Bitcoin et 4 100 $ pour Ethereum. Si elles tiennent, le marché pourrait rapidement retrouver un élan positif.

En attendant, la prudence domine. Les baleines ont montré qu’elles pouvaient encore secouer le marché. Aux traders maintenant de décider si cette phase n’est qu’une respiration ou le prélude à une correction plus profonde.

Source : CryptoQuant

Pour aller plus loin sur le sujet :