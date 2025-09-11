“L’ère des cryptos commence” déclare le patron de la SEC

Et si le gendarme financier américain devenait enfin l’alliée des cryptos ? À Paris, son nouveau président Paul Atkins a lâché une bombe : « L’ère des cryptos commence. » Un message qui enterre l’ère de son prédécesseur et annonce un virage historique. Pour la première fois, le régulateur américain promet d’accompagner l’innovation, et non de la freiner. Et ça pourrait tout changer.

Un discours choc à la table ronde de l’OCDE à Paris : “Crypto’s time has come”

Le 10 septembre 2025, à Paris, Paul Atkins prend la parole lors de la première table ronde de l’OCDE sur les marchés financiers mondiaux. Devant un parterre de régulateurs et d’experts, il lâche une phrase qui va faire le tour du monde : « Crypto’s time has come. » Traduction simple ? L’heure des cryptos est arrivée.

🇺🇸 BULLISH: SEC Chairman Paul Atkins claims "crypto' time has come." pic.twitter.com/IYhGKZtfPT — CoinDesk (@CoinDesk) September 10, 2025

Ce n’est pas juste une belle phrase : c’est un signal fort envoyé aux marchés. Jusqu’ici, la SEC était surtout connue pour ses procès à répétition contre les acteurs du Web3. Là, son président vient dire publiquement que l’institution va changer de posture. Et le faire depuis Paris, lors d’un événement international, donne encore plus de poids à ce message.

Paul Atkins enterre l’ère Gary Gensler

Ce n’était pas qu’un effet d’annonce. Dans la suite de son discours, Atkins critique frontalement l’ancienne politique de la SEC. Il accuse l’agence d’avoir utilisé ses pouvoirs « pour saboter l’industrie crypto », causant la fuite des capitaux, des talents et de l’innovation à l’étranger. Une approche, selon lui, « inefficace et nuisible ».

Et il enfonce le clou : les entrepreneurs américains ont été forcés de dépenser des fortunes en avocats au lieu de construire leurs projets. Petite touche ironique dans ce constat : même les régulateurs finissent par admettre que la SEC s’est un peu emporté…

Aujourd’hui, Atkins promet un virage complet : réguler, oui, mais en accompagnant l’innovation, pas en la freinant. Le passage entier du discours :

« L’ère des cryptos commence. Pendant trop longtemps, la SEC a utilisé ses pouvoirs d’enquête et d’application de la loi pour freiner l’industrie crypto. Cette approche a été non seulement inefficace mais aussi nuisible. Elle a poussé l’innovation, les capitaux et les emplois à l’étranger. Les entrepreneurs américains ont payé le prix, devant investir dans la défense juridique plutôt que dans leurs entreprises. »

Un nouveau visage à la SEC : Paul Atkins prend les commandes

Le monde de la régulation crypto a basculé en avril 2025, quand Paul Atkins a été nommé président de la SEC, après confirmation du Sénat. Il succède à Gary Gensler, connu pour son approche ultra-stricte des cryptos. Atkins arrive avec un mandat clair : changer de ton et ouvrir les portes de l’innovation, dans le sillage du second mandat de Donald Trump.

Ce n’est pas juste un changement de personne, c’est un véritable virage politique. La SEC, organe clé du système financier américain, a désormais à sa tête un homme qui voit la crypto non plus comme une menace, mais comme une opportunité économique. Et ça, forcément, ça secoue les marchés.

Une SEC pro-crypto sous influence Trump

Derrière ce revirement, il y a bien sûr la patte de Donald Trump, qui a personnellement chargé Atkins de promouvoir la crypto comme moteur de croissance pour les États-Unis. L’idée : reprendre la main face à l’Europe, à l’Asie, et ramener les projets Web3 sur le sol américain.

Ce n’est donc pas qu’un discours isolé : on parle ici d’une stratégie d’État. Avec le soutien de la Maison Blanche, la SEC pourrait bien accélérer la mise en place d’un cadre clair, équilibré, et surtout, plus favorable aux acteurs du secteur. Après des années de flou et de procès, c’est peut-être enfin le début d’un environnement plus stable pour les projets crypto américains.

Si Atkins passe à l’action, les conséquences pourraient être énormes. Les ETF pourraient être validés plus rapidement, les startups DeFi accueillies plutôt que découragées, et les États-Unis redevenir un terrain fertile pour les innovations blockchain. Bref, si Atkins tient parole, la fête pourrait vraiment commencer pour l’écosystème.

Source : OECD Roundtable on Global Financial Markets (X)

