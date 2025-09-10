ETF Hedera (HBAR) : Grayscale dépose son dossier à la SEC

Grayscale vient officiellement de déposer un dossier auprès de la SEC pour lancer un ETF basé sur Hedera (HBAR). L’objectif ? Offrir aux investisseurs une nouvelle porte d’entrée vers cet altcoin encore sous-estimé. Avec une décision attendue d’ici novembre, cette annonce pourrait bien tout changer pour l’avenir de HBAR…

Que contient le dossier de Grayscale ?

Grayscale a officialisé le 9 septembre le dépôt d’un formulaire S‑1 auprès de la SEC. Il s’agit d’un projet entièrement nouveau, et non d’une simple conversion comme ceux déjà lancés pour Litecoin ou Bitcoin Cash. Le produit prendra la forme d’un trust basé dans le Delaware, enregistré depuis août 2025.

Ce nouvel ETF vise à suivre la performance du HBAR, tout en prenant en compte les frais de gestion et les gains générés. Il ne reposera sur aucun levier ni produits dérivés : un choix assumé pour rester simple, lisible et rassurant aux yeux des régulateurs. Bref, un produit clair, conçu pour les investisseurs classiques… mais orienté crypto.

Un ETF avec staking intégré

C’est l’une des nouveautés qui pourrait faire parler d’elle : le staking. Grayscale a annoncé vouloir staker jusqu’à 100 % des HBAR détenus par le fonds. Les récompenses de staking pourraient être réinvesties ou redistribuées, selon les conditions prévues par le Trust.

Mais attention : même si les investisseurs ne touchent pas directement ces gains, ils pourraient quand même être imposés dessus. C’est ce que précise Grayscale dans son dossier : « tout transfert ou vente de HBAR pour payer les frais ou partager les récompenses sera considéré comme un événement fiscal pour les détenteurs de parts ». Un point à surveiller de près qui pourrait en dissuadre plus d’un.

HBAR bientôt sur le Nasdaq ?

L’ETF Hedera pourrait prochainement être listé sur le NASDAQ, sous le ticker HBAR. Grayscale a soumis la demande via un formulaire 19b‑4, en parallèle du dépôt principal. C’est une étape obligatoire pour que l’ETF puisse être admis à la cotation sur une grande place boursière américaine.

La SEC doit rendre sa décision au plus tard le 13 octobre 2025… à moins qu’elle ne décide de prolonger l’examen jusqu’au 12 novembre. Et Hedera n’est pas le seul à attendre : d’autres projets comme l’ETF Canary sur HBAR sont aussi dans la file. La bataille pour la reconnaissance officielle a commencé.

Pourquoi Hedera ? Pourquoi maintenant ?

Grayscale ne choisit pas ses cryptos au hasard. Si Hedera (HBAR) se retrouve aujourd’hui dans le viseur du plus grand gestionnaire d’actifs crypto, c’est qu’il a des atouts bien particuliers. Et même s’il est moins médiatisé que Solana ou Avalanche, Hedera a tout ce qu’il faut pour séduire les institutionnels.

D’abord, sa technologie est unique. Hedera ne fonctionne pas comme la majorité des blockchains. Il utilise un système appelé hashgraph. En clair, c’est un réseau rapide, fluide, peu énergivore, idéal pour des cas d’usage concrets à grande échelle.

Source : Hedera

Ensuite, Hedera mise sur une gouvernance solide. Le projet est soutenu par un conseil de « gouvernance décentralisé », composé de grands noms comme Google, IBM, Boeing, Dell, Deutsche Telekom, etc. Ce modèle plaît aux institutions : il rassure, il structure, et il montre que le projet s’inscrit dans la durée.

Enfin, HBAR est un actif encore sous le radar grand public… mais pas pour longtemps. En effet Grayscale, en lançant un ETF dessus, permettrait à HBAR de sortir du cercle crypto pour rejoindre les portefeuilles des investisseurs classiques. Un pari sur l’avenir donc, mais avec de solides fondations technologiques et une vraie vision business derrière.

Source : Securities and Exchange Commission

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

