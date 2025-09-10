Bitcoin & Ethereum : des contrats géants de 10 ans arrivent aux États-Unis

La bourse de Chicago vient d’annoncer son intention de lancer des contrats à terme de 10 ans sur Bitcoin et Ethereum. La Cboe Global Markets a même déjà annoncé une mise en service le 10 novembre 2025 si les régulateurs autorisent le produit. Un lancement qui le cas échéant, marquera un retour offensif de Cboe dans la crypto. Après En effet, la bourse avait lever le pied après la mise en circulation de contrats à terme sur le Bitcoin en 2017. Aujourd’hui, il revient avec un produit inédit, inspiré des pratiques les plus populaires de la finance décentralisée.

Une recette spéciale future à l’américaine

L’idée qu’avance la Cboe cette fois-ci va bien au-delà du classique contrat à terme. Baptisés Continuous Futures, ce nouveau produit introduit un format proche des perpétuels qui dominent déjà le marché offshore et DeFi. Cela dit, il y a une différence notable. En effet, dans le cas du Continious Future, les positions sont conçues pour durer jusqu’à 10 ans sans roulement périodique.

Concrètement, cela signifie qu’en tant qu’investisseur il ne sera plus nécessaire de renouveler votre exposition tous les trimestres. Ce seul contrat vous permet de conserver une position longue durée, tout en simplifiant sa gestion des risques.

Autre précision importante : ces produits seront cash-settled. En d’autres termes, ils sont réglés en espèces, et alignés sur le prix spot du BTC et de l’ETH grâce à des mécanismes transparents de financement.

Pertinant sur un marché déjà dominé par les perps ?

Aujourd’hui, les contrats perpétuels BTC comptent pour environ 68 % du volume total du trading Bitcoin. D’ailleurs, pour preuve de l’ampleur de leur adoption, le total de l’open interest mondial sur ces produits atteint 876 milliards de dollars.

Or jusque-là, ces instruments sont principalement restés dans le giron des plateformes offshore et des exchanges non régulés. En adoptant cette position, la bourse de Chicago entend donc apporter un cadre plus structuré autour de cette mécanique. Il va sans dire que la cible de la manœuvre est la communauté des institutionnels longtemps frustrés par l’absence de tels outils aux États-Unis.

Concurrence et régulation : un terrain mouvant

Mais ce n’est pas non plus un chantier vierge que la Cboe est en train d’ouvrir. En effet, Bitnomial avait déjà lancé les premiers contrats perpétuels crypto régulés aux États-Unis en avril dernier. Dans la foulée, Coinbase lui emboite le pas avec ses propres contrats perpétuels “nano” sur Bitcoin et Ethereum.

La bourse de Chicago souhaite donc faire la différence au niveau de la taille de l’assiette. Dans le cas d’espèce, la formule implique un produit expressément conçu géant et adaptés à des positions institutionnelles de long terme. Et surtout, ils bénéficient du poids historique de la bourse de Chicago, référence mondiale pour les produits dérivés.

De plus, le contexte réglementaire actuel n’aura jamais été aussi favorable. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, l’administration américaine n’a cessé de mettre en avant sa position pro crypto. Un changement de politique qui favorise désormais l’émergence d’instruments et de produits d’investissement crypto plus sophistiqués.

Ce que cela change pour Bitcoin et Ethereum

Le lancement de ces contrats de 10 ans pourrait transformer la structure du marché. D’une part, ils ouvrent la porte à une exposition institutionnelle massive et simplifiée. D’autre part, ils réduisent le besoin de roulement, source de coûts et de frictions pour les gros investisseurs.

En pratique, cela pourrait renforcer la stabilité de la demande pour Bitcoin et Ethereum aux États-Unis. Mais aussi accentuer l’effet de levier disponible, avec les risques de volatilité que cela implique.

Un pari de long terme

Ce nouveau projet de la Cboe rappelle une fois de plus, une réalité actée depuis le début de cette année. Les cryptomonnaies dont le Bitcoin et Ethereum en particuliers font désormais partie intégrante du nouveau paysage économique et financier mondial. En transposant la logique des contrats perpétuels crypto dans un cadre régulé, la bourse de Chicago ouvre une nouvelle ère pour la finance.

Certes le produit se destine davantage à des profils institutionnels. Mais pour les investisseurs particuliers, sa mise en place apporterait un outil référence supplémentaire pour gérer le risque et lire la tendance long terme. Il faudra toutefois garder ceci en tête: plus les outils se sophistiquent, plus la frontière entre adoption institutionnelle et volatilité spéculative devient fine.

Source : Bloomberg

Pour aller plus loin sur le sujet :