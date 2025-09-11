Bitcoin : un signal technique inédit annonce une explosion à 300 000 $

Un signal technique rarement observé vient d’apparaître sur le marché du bitcoin. Le resserrement extrême des bandes de Bollinger mensuelles, combiné à une figure “cup-and-handle” validée au-dessus de 69 000 dollars. Cela pourrait ouvrir la voie à une poussée vers 300 000 dollars pour le BTC.

Le signal technique rare : compression extrême et figure « cup-and-handle »

Le marché observe actuellement un setup très rare. Les bandes de Bollinger mensuelles se resserrent depuis plusieurs semaines. Elles sont actuellement dans un état de compression jamais vu depuis la création du bitcoin.

Un tel phénomène annonce une volatilité comprimée, annonciatrice de mouvements de grande ampleur. Une hypothèse confirmée à plusieurs reprises dans le passé : en 2012, 2016 et 2020, des phases particulièrement similaires avaient précédé d’importants cycles haussiers. À chaque fois, des contractions ont mené à une hausse brutale qui a propulsé le prix du bitcoin vers de nouveaux sommets historiques. L’histoire pourrait bien se répéter.

Par ailleurs, la cassure du niveau de résistance à 69 000 $, marquant le « neckline » de la figure « cup-and-handle », a été validée fin 2024. Si le mouvement se confirme, la cible se situerait autour de 305 000 $. Et donc une hausse de plus de 150-170 % par rapport au prix courant.

En parallèle, le bitcoin évolue depuis plusieurs jours dans une fourchette immobile. Paradoxalement, c’est souvent ainsi que naissent les grands mouvements. Le manque d’amplitude dans les carnets d’ordres peut agir comme une cocotte-minute : plus la compression dure, plus la décompression est violente.

Facteurs de soutien et risques à surveiller

Mais on ne doit pas ce scénario qu’à la lecture des graphiques. Les 300 000 dollars sont également envisageables grâce aux flux institutionnels vers les ETFs spot BTC, ainsi qu’à l’intérêt des investisseurs trésoriers. Plusieurs milliards de dollars ont afflué dans les ETF bitcoin au cours des dernières semaines, preuve que la demande institutionnelle reste robuste. Enfin, le contexte réglementaire plus clair en Europe avec l’entrée en vigueur de MiCA renforce l’optimisme. Une base solide pour un potentiel rallye.

Les risques ne sont toutefois pas négligeables. Si le breakout au-dessus de 69 000 dollars ne tient pas durablement, l’analyse échoue. Une rechute sous le seuil invaliderait le scénario du « cup-and-handle ». Et annulerait l’objectif de 300 000 $.

De la même manière, les conditions macroéconomiques aux Etats-Unis peuvent freiner l’élan. Enfin, notons que tous les patterns « cup-and-handle » n’atteignent pas leur objectif (certains échouent, certains se prolongent sans exploser). Restons prudent : le potentiel haussier existe mais rien ne garantit son atteinte. Le marché du bitcoin reste également sensible aux annonces de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, et aux évolutions géopolitiques qui influencent l’appétit pour le risque.

Bitcoin Hyper : la solution qui mise sur la vitesse

Dans ce climat d’anticipation, certains investisseurs se tournent vers des projets alternatifs liés à l’écosystème tels que Bitcoin Hyper. Encore en prévente, le projet est pensé comme un Layer 2 du bitcoin. Une seconde couche, en somme, axée sur la rapidité et la scalabilité. Il cherche à offrir une alternative plus fluide aux paiements quotidiens.

L’idée est de conserver l’image et la solidité du réseau Bitcoin tout en apportant des solutions concrètes à ses limites actuelles. C’est une opportunité spéculative. Elle permet de miser sur une version optimisée de l’actif roi, pensée pour les paiements quotidiens et les usages nécessitant de la vitesse. Le pari repose sur la technologie, certes, mais aussi et surtout sur la capacité du projet à construire sa communauté. Les premiers retours de la prévente montrent plusieurs millions de dollars récoltés. Un réel intérêt porté par des investisseurs séduits par la promesse de rapidité et la proximité avec le bitcoin

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

