ETF Hyperliquid : VanEck prepare un lancement en Europe et aux USA

Julien Leroy
Julien Leroy
Passionné par l'univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

VanEck confirme ce que beaucoup anticipaient. Il prépare le dépôt d’un dossier pour un ETF basé sur Hyperliquid (HYPE) aux États-Unis, assorti d’un ETP en Europe.

Imaginé comme un instrument révolutionnaire, le produit pourrait bien impacter le marché des produits régulés autour des crypto-actifs.

Ce que prévoit VanEck : spot, staking et expansion

L’idée est de produire un ETF spot-staking. En effet, les investisseurs profiteraient à la fois de la hausse potentielle du Token et des rendements générés par le staking, si les régulateurs donnent leur feu vert.

À cet effet, notons qu’aux États-Unis, ce projet requiert une approbation de la SEC, qui reste prudente concernant les produits qui impliquent crypto et rendement « actif » (staking, yield).

D’un autre côté, Europe, VanEck prévoit un ETP (Exchange Traded Product), structure souvent plus flexible dans certaines juridictions pour ce type de crypto-innovation.

Pourquoi HYPE ? Le profil de l’actif intrigue

Hyperliquid est une blockchain Layer-1 lancée en 2023. Le projet s’est rapidement fait remarquer : il domine le classement des revenus des réseaux (network revenue) pour plusieurs semaines d’affilée.

Son token natif HYPE n’est pas encore listé sur les grandes plateformes américaines, ce qui représente un défi pour la liquidité et l’accès au marché pour les investisseurs institutionnels US.

VanEck pourrait essayer de pousser pour un listing ou s’appuyer sur des canaux moins traditionnels de liquidité. Le staking permettrait d’ailleurs de générer une attraction supplémentaire en vue de compenser ces limitations.

Les mécanismes innovants envisagés et les points de friction réglementaire

Le caractère le plus notable de ce produit, c’est bien le plan de VanEck d’utiliser une partie des bénéfices nets de l’ETF/ETP pour racheter des tokens HYPE sur le marché ouvert.

Ce mécanisme, bien que peu conventionnel pour un ETF, vise à créer une demande constante autour du token, ce qui pourrait soutenir sa valorisation.

Toutefois, le modèle spot + staking + buyback soulève des questions réglementaires importantes : la custodie des tokens stakés, la transparence des rendements, la classification fiscale des récompenses de staking, sans oublier le contrôle des conflits d’intérêt s’il y a un effet sur le token prix.

Aux États-Unis notamment, la SEC a encore des réserves sur l’intégration du staking dans les ETFs, même si le précédent des ETFs spot sur Bitcoin et Ethereum montre que le marché évolue.

Concurrence, timing et stratégie de VanEck

Le moment choisi n’est pas anodin. Les demandes d’ETF crypto spot/staking affluent, la pression est forte du côté des investisseurs institutionnels qui cherchent à diversifier avec des actifs numériques.

Bien sûr, en matière de concurrence, VanEck ne sera pas seul. L’initiative arrive alors que d’autres acteurs explorent des produits similaires, ou intensifient leurs demandes auprès des régulateurs.

L’innovation autour de HYPE est par ailleurs susceptible d’offrir à VanEck un avantage de « premier entrant » s’il s’avère capable de surmonter les obstacles de la SEC. De plus, l’Europe pourrait servir de terrain de lancement plus rapide, en raison de ses cadres déjà plus ouverts pour certains types d’ETP et une tolérance plus grande pour certaines formes d’innovation crypto.

En gros, VanEck semble prêt à faire un grand pas dans le giron des ETFs crypto en proposant un produit Hyperliquid spot-staking. Le double lancement US/Europe reflète une stratégie ambitieuse : capter la demande, innover sur les rendements, mais aussi rester dans un cadre régulé. Le pari est risqué, tant le dossier doit être solide, en l’occurrence sur les volets liquidité, custodie, conformité réglementaire.

Source : Finance Feeds

