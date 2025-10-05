Citi rehausse l’objectif ETH à 4 500 $ et ajuste le bitcoin à 133 000 $

Citigroup affine sa lecture du marché crypto. Dans sa dernière note, la banque américaine relève son objectif de fin d’année pour Ethereum à 4 500 $, et abaisse légèrement celui du bitcoin à 133 000 $. Un ajustement symbolique, mais révélateur : pour Citi, la dynamique actuelle repose avant tout sur les flux entrants vers les ETF et les trésoreries numériques. Ce sont eux, qui sont devenus les véritables baromètres du cycle.

Flux divergents, prévisions ajustées

La capitalisation du marché crypto se maintient autour des 2 700 milliards de dollars, et les ETF américains captent des volumes record. Pendant ce temps, Citigroup revoit ses estimations pour les deux principales cryptomonnaies.

Le rapport « Digital Asset Update » de Citigroup confirme un écart de trajectoire entre Bitcoin et Ethereum. La banque relève son objectif de fin d’année pour ETH de 4 300 $ à 4 500 $. Elle cite une croissance soutenue des flux vers les ETF Ether spot.

En parallèle, la cible du bitcoin est légèrement abaissée, de 135 000 $ à 133 000 $. La raison : un dollar plus fort et un ralentissement de la demande sur les dérivés.

Citi estime que les entrées nettes sur les ETF Ethereum dépassent désormais celles observées sur les produits Bitcoin. Un glissement qui traduit un rééquilibrage sectoriel. les investisseurs institutionnels cherchent davantage d’exposition à des blockchains jugées « utilitaires ».

Ethereum gagne du terrain dans les portefeuilles institutionnels

Citi justifie son optimisme sur Ethereum par la hausse des revenus on-chain liés au staking et aux frais de transaction. En parallèle, les mises à jour successives du protocole ont rendu Ethereum plus efficace, tandis que la tokenisation d’actifs réels (actions, obligations, devises) crée une nouvelle demande pour son infrastructure.

Selon Farside, les ETF Ether spot ont attiré 1,8 milliard $ de flux positifs sur le seul mois de septembre, contre environ 1,2 milliard $ pour les ETF Bitcoin. Cette dynamique traduit un intérêt institutionnel croissant pour Ethereum, notamment depuis la mise en œuvre de la mise à jour Pectra, qui a renforcé la stabilité du réseau.

Dans son rapport, Citi souligne aussi la corrélation plus faible d’ETH aux cycles macroéconomiques. La demande provient désormais d’applications réelles : finance décentralisée, stablecoins, paiements programmables. Ethereum devient ainsi, selon la banque, un actif d’usage plus qu’un actif refuge.

Bitcoin freiné par la macro et le reflux des ETF

Le ton est plus nuancé pour Bitcoin. Citi note une décélération des flux sur les ETF BTC, passés sous les 400 millions $ hebdomadaires fin septembre. La vigueur du dollar et la baisse des taux américains poussent une partie des investisseurs à revenir vers des placements plus classiques.

La banque ne remet toutefois pas en cause le cycle haussier global. Elle maintient une projection à 12 mois : 181 000 $ pour Bitcoin et 5 400 $ pour Ethereum, dans un scénario où les flux institutionnels se stabiliseraient.

Les flux ETF comme nouvel arbitre du marché

Au-delà des prévisions chiffrées, Citi consacre une partie de son rapport à la transformation structurelle du marché. Les flux ETF et les trésoreries d’entreprise crypto-exposées deviennent les principaux indicateurs de tendance. Bitcoin reste la valeur d’ancrage du marché, mais Ethereum incarne désormais la croissance fonctionnelle de l’écosystème.

Certaines infrastructures comme Bitcoin Hyper attirent également l’attention des institutionnels. Pensé comme une extension du réseau Bitcoin, il joue sur la scalabilité et des coûts de transaction réduits. Il maintient la compatibilité avec l’écosystème et répond aux besoins d’intégration et de paiement de grande échelle. Le projet séduit : la prévente a déjà levé plus de 20 millions de dollars.

L’enjeu, selon Citi, sera de savoir si cette bascule se confirme à l’approche de 2026. Une reprise coordonnée des flux sur les deux réseaux pourrait ranimer le momentum global. D’ici là, le marché semble se diviser. Bitcoin conserve son rôle de réserve de valeur, tandis qu’Ethereum s’impose peu à peu comme l’infrastructure de référence pour les institutionnels.

Source : Farside Investors

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

