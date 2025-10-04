Ethereum Foundation convertit 4,5 M$ d’ETH en stablecoins : Pourquoi ?

Après l’épisode du mois dernier, la Fondation Ethereum remet le couvert de la vente d’ETH. Cette fois, ce sont 1000 ETH soit environ 4,5 millions $ au cours actuel qui ont été vendus pour acheter des stablecoins. La transaction a eu lieu sur la plateforme décentralisée CoWSwap dans la plus grande discrétion. Mais au-delà de l’explication officielle, cette démarche s’inscrit dans une autre volonté plus large.

Une gestion de trésorerie sous le signe de la prudence

Cette vente rappelle qu’en septembre dernier, l’EF avait déjà évoqué la conversion de 10 000 ETH en stablecoins. L’opération actuelle est d’ampleur bien plus limitée, mais elle confirme une ligne directrice : réduire l’exposition à l’ETH tout en stabilisant une partie des réserves.

D’après ses propres chiffres, les dépenses de la fondation représentent environ 15 % de sa trésorerie chaque année, offrant une visibilité de deux ans et demi. Le plan, désormais affiché, consiste à ramener progressivement cette proportion autour de 5 %, suivant un modèle de gestion inspiré des grands fonds de dotation. L’objectif : garantir une pérennité financière tout en maintenant une certaine capacité d’investissement.

Pourquoi miser sur les stablecoins ?

En fait, la réalisation d’un budget sur la base d’actif dont la valeur fluctue aussi fort que l’ETH n’est pas un exercice des plus aisés. C’est donc dans le but d’apporter de la stabilité à son budget que la Fondation Ethereum a procédé à cette conversion.

D’ailleurs, c’est toujours dans le but d’éviter toute spéculation sur ses intentions ou sur l’évolution prochain du prix du jeton que l’opération fit intervenir la fonction TWAP (Time-Weighted Average Price). Les stablecoins adossés au dollar, permettent donc à l’organisation d’apporter plus de visibilité et un financement durable à ses activités.

Ce choix intervient alors qu’Ethereum continue d’occuper une position dominante dans la DeFi, avec plus de 100 milliards de dollars de valeur verrouillée fin septembre. Vitalik Buterin a d’ailleurs récemment insisté sur la nécessité de développer des applications décentralisées “low-risk”, capables de générer un revenu prévisible, à l’image de Google Search.

Gouvernance et organisation : une fondation qui évolue

La Fondation Ethereum ne s’est pas contentée de revoir sa trésorerie. Ces derniers mois, elle a initié plusieurs réformes internes :

La nomination de deux co-directeurs exécutifs en avril ;

Une réorganisation des équipes de développement en juin ;

Et la suspension temporaire des demandes de subventions au sein de l’Ecosystem Support Program, saturé par l’afflux de candidatures.

En 10 années d’existence, Ethereum se retrouve aujourd’hui à un moment charnière de la définition de son identité. Un défi qui place la fondation face aux exigences de l’écosystème mondialisé et institutionnalisé dont elle a la charge.

Beaucoup plus mature financièrement

Pour de nombreux observateurs, cette nouvelle transaction faisant suite au 10 000 de septembre est un témoignage supplémentaire de la maturité financière du projet. Une prouesse réalisée sans toutefois déroger à l’esprit même du paradigme qu’elle porte. Il est en effet est possible d’allier innovation, finance décentralisée et rigueur budgétaire.

Cette vente ponctuelle n’aura pas d’impact majeur sur le prix du marché. Elle témoigne néanmoins d’une orientation nouvelle. Ethereum se pense désormais comme une infrastructure de long terme, gérée avec la même discipline que les grandes fondations financières.

Une stratégie préventive, loin d’un signe de faiblesse

La conversion de 4,5 millions de dollars en stablecoins ne doit pas être interprétée comme un manque de confiance dans l’avenir d’Ethereum. Elle traduit plutôt une gestion préventive et pragmatique. En réduisant son exposition à la volatilité de l’ETH, l’EF s’assure de pouvoir financer ses missions stratégiques même en cas de choc de marché.

Avec la plaidoirie de Vitalik Buterin pour une finance à la fois éthique et durable, Ethereum continue de s’imposer en tant que référence de la DeFi. Cela dit, cette action démontre une fois de plus, le degré d’intrication de l’univers crypto avec les systèmes économiques et financiers existant. Plus qu’un remplacement, il s’agit surtout d’un renouveau.

Source : Ethereum Foundation

Pour aller plus loin sur le sujet :