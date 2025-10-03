Le bitcoin vers un nouvel ATH : quels altcoins pourraient exploser ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 3, 2025

Le bitcoin évolue désormais au-dessus de 120 000 dollars, un niveau qui le rapproche de son record historique. Cette poussée, alimentée par l’effet d’Uptober et les flux d’ETF, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle vague haussière sur les altcoins. Mais lesquels sont les mieux placés pour profiter de cet élan ?

Le bitcoin proche d’un record et moteur du marché

Le bitcoin consolide son statut de moteur du marché. Porté par un regain d’optimisme du à Uptober, l’actif évolue enfin au-dessus des 120 000 dollars.

Dans le même temps, les flux institutionnels soutiennent la tendance. Selon Farside, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré plus de 627 millions de dollars d’entrées nettes le 2 octobre, après une séance déjà record la veille. Cette dynamique confirme l’appétit croissant des investisseurs traditionnels. Ces derniers voient dans le bitcoin une valeur refuge numérique, à l’heure où l’incertitude politique aux États-Unis (avec le shutdown fédéral en cours) fragilise les marchés traditionnels.

Chaque fois que le bitcoin s’approche d’un sommet, il entraîne dans son sillage une partie du marché. L’histoire des cycles précédents l’a montré. Après l’ATH du bitcoin de 2017, comme après celui de 2021, les altcoins ont vite suivi de manière impressionnante. Les signaux actuels laissent penser qu’une dynamique similaire peut s’installer.

Les altcoins majeurs en embuscade

Parmi les candidats les plus surveillés, Solana (SOL) bénéficie d’une dynamique singulière. La valeur totale verrouillée du réseau Solana a grandi d’environ 165 % sur un an (de 4,63 milliards fin 2024 à 12,27 milliards en septembre 2025). Les faibles frais et la rapidité du réseau constituent des atouts face à Ethereum. Si le bull run se confirme, Solana pourrait s’imposer comme l’un des grands gagnants de cette nouvelle phase.

Autre candidat à surveiller : Avalanche (AVAX). La blockchain, connue pour ses solutions de sous-réseaux et sa capacité à héberger des projets diversifiés, attire de nouveau l’attention. Son infrastructure pourrait être capable d’accompagner la prochaine vague d’adoption.

XRP (XRP) n’est pas en reste, puisque le jeton a franchi la barre symbolique des 3 dollars, et a retrouvé un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis plusieurs années. Cette stabilité renforce l’intérêt des institutionnels et nourrit le scénario d’une extension vers 4 ou 5 dollars si le marché reste favorable.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S0DZYQms7i — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

En marge de ces grands acteurs, certains projets émergents surfent aussi sur la dynamique haussière du bitcoin. Bitcoin Hyper se démarque particulièrement : cette extension technique, cette seconde couche du Bitcoin, vise à améliorer le réseau existant. Il réduit les coûts de transaction et reste compatible avec l’écosystème Bitcoin. La prévente attire de nombreux investisseurs : elle atteint déjà les 20 millions de dollars.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Une dynamique propice à une altseason ?

L’idée d’une altseason revient sur le devant de la scène. Dans le passé, après chaque record du bitcoin, les capitaux se déplacent vers des actifs plus risqués. Cela amplifie les performances de certaines cryptos. Si la tendance actuelle se poursuit, une vague de rattrapage pourrait avoir lieu au profit de certains altcoins.

Les conditions macroéconomiques restent néanmoins plutôt incertaines. Le shutdown américain illustre la fragilité politique, et la politique monétaire de la Fed demeure un facteur déterminant. Par ailleurs, tous les altcoins ne bénéficieront pas de la même manière de l’effet d’entraînement. Certains, surévalués ou dépourvus d’usages solides, risquent au contraire d’être laissés de côté.

La trajectoire du bitcoin vers un nouvel ATH pourrait bel et bien enclencher un cycle haussier sur les altcoins. Mais seule une poignée d’actifs parviendront à transformer cette opportunité en véritable envolée : ceux qui combinent momentum technique, adoption réelle et narratif porteur.

Source : CoinGecko

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :