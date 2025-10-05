BTC $122,916.79 0.74%
Actualités Blockchain

Sharps conserve ses SOL après un rachat d’actions à 100 M $ : un pari sur la solidité de Solana

Julien Leroy
Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: 

Sharps Technology, fabricant américain coté au Nasdaq, a annoncé un programme de rachat d’actions de 100 millions $. Il a également confirmé qu’il ne toucherait pas à sa trésorerie crypto en Solana. Une décision rare pour une société cotée, qui illustre la montée en puissance des actifs numériques dans la gestion de trésorerie des entreprises.

Rachat massif, stratégie claire : Sharps garde ses SOL

Solana s’impose comme la blockchain la plus dynamique du moment. Sharps Technology fait un pas inédit : associer un rachat d’actions de 100 M $ à une stratégie de trésorerie fondée sur SOL.
L’annonce, publiée le 2 octobre, confirme que le groupe conservera ses actifs numériques et n’y touchera pas pour financer l’opération.

Sharps détient environ 2,1 millions de SOL, placés pour une partie via une solution de garde institutionnelle de Crypto.com, partenaire officiel du groupe depuis fin septembre.

Ce partenariat a permis à Sharps d’adopter un modèle de trésorerie hybride. Il combine liquidités traditionnelles, actifs numériques et produits tokenisés sur Solana. Le communiqué évoque la volonté de « faire de Solana une brique technologique » pour la tokenisation des flux financiers et la gestion de trésorerie en temps réel.

SOL s’échange actuellement autour de 233 $. Ces 2,1 millions de tokens représentent une valeur d’environ 493 millions $.

Quand Solana passe du trading à la trésorerie

Sharps envoie un signal clair. La blockchain ici n’est plus simplement perçue comme un actif spéculatif, mais comme un outil de réserve. La tendance est émergente : certaines sociétés, de Tesla à Horizon Labs, explorent les actifs numériques comme une composante de leur bilan.

Solana s’impose grâce à ses coûts faibles et à sa rapidité. Des critères essentiels pour la finance d’entreprise. L’entreprise affirme qu’elle continuera à acquérir des SOL et à renforcer son exposition à la blockchain dans les mois à venir.

Ce choix tranche avec la prudence habituelle du secteur. Beaucoup d’entreprises ont en effet dû liquider leurs positions crypto pour préserver leur trésorerie. Sharps fait le mouvement inverse : elle renforce sa ligne SOL et l’intègre à sa gestion courante.

Vers une nouvelle ère de trésorerie crypto-native ?

Pour le marché, l’opération fait figure de test grandeur nature. Sharps combine un outil classique (le rachat d’actions) avec une politique d’actifs numériques assumée. Cela ouvre la voie à un nouveau modèle de gouvernance financière : les actifs numériques commencent à être traités comme des composantes ordinaires du bilan.

On peut y voir un signal de maturité pour Solana. En effet, son écosystème attire désormais des sociétés industrielles, et non plus uniquement des acteurs natifs Web3. Si cette tendance s’étend, la blockchain pourrait devenir la première à intégrer la gestion de trésorerie d’entreprises cotées, à la manière de ce que Bitcoin avait amorcé en 2021.

La prudence reste toutefois de mise. Une chute du SOL ou un durcissement réglementaire américain pourrait fragiliser cette stratégie. Mais pour l’heure, Sharps assume sa ligne. Ce pari, à mi-chemin entre la finance traditionnelle et la DeFi, pose un jalon historique : celui d’une entreprise cotée qui choisit la blockchain non pour la mode, mais pour la structure.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
