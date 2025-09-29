Ethereum repasse les 4 000 $ : 3 raisons pour lesquelles octobre sera explosif

Ethereum a retrouvé des couleurs. Après un mois de septembre difficile, l’ETH a repassé la barre des 4 000 $, affichant un rebond à 4 147 $. Cette reprise alimente l’espoir d’un nouveau rallye au quatrième trimestre. Plusieurs indicateurs convergent et renforcent cette perspective. Trois signaux en particulier retiennent l’attention des analystes.

Une offre en chute libre sur les exchanges

Premier facteur majeur : l’offre d’ETH sur les plateformes centralisées est au plus bas depuis 2016. Les investisseurs retirent leurs jetons pour les placer en self-custody, en staking, ou simplement en wallets privés.

Cette raréfaction réduit la pression vendeuse potentielle. Plus les réserves d’exchanges chutent, plus le terrain est préparé à un squeeze haussier dès que la demande s’accélère.

L’histoire le montre : après le krach de 2022 et la crise FTX, des retraits massifs avaient précédé une phase d’accumulation. Aujourd’hui, les flux sortants atteignent de nouveau ces niveaux critiques. Autrement dit, l’écosystème se tend et la moindre étincelle pourrait déclencher une poussée rapide des prix.

Les volumes explosent sur les DEX

Deuxième signal : l’activité on-chain. Les volumes hebdomadaires sur les DEX Ethereum ont bondi de 47 % pour atteindre 33,9 milliards $, selon DefiLlama.

Cette croissance dépasse largement celle de ses concurrents : seulement +6 % pour Solana et +8,3 % pour BNB. Mieux encore, des protocoles phares comme Maverick (+30 %) et Uniswap (+26 %) affichent des hausses remarquables.

Historiquement, chaque explosion d’activité sur les DEX a précédé une phase de hausse du prix de l’ETH. Entre fin juin et mi-août, les volumes avaient progressé de 276 %, accompagnant quasiment une multiplication par 2 du cours.

Aujourd’hui, les signaux sont identiques. La demande on-chain est bien réelle et pourrait servir de carburant au prochain mouvement haussier.

Octobre, un mois statistiquement haussier

Enfin, l’historique des performances parle. Selon CoinGlass, Ethereum affiche en moyenne +4,77 % de gains au mois d’octobre. À partir des niveaux actuels, cela placerait l’ETH autour de 4 300 $.

Mais au-delà de cette moyenne, le pattern saisonnier intrigue. Plusieurs analystes, comme Marzell et Midas, soulignent la ressemblance avec le troisième trimestre 2020. Celui-ci avait en effet précédé un rallye de plus de 100 % au trimestre suivant.

Autrement dit, octobre n’est pas qu’un simple mois de reprise technique. Il pourrait être le point d’allumage d’un cycle haussier plus vaste qui s’étendrait sur tout le quatrième trimestre.

Un cocktail explosif pour T4

Entre une offre raréfiée, une activité on-chain en pleine accélération et des données historiques favorables, tous les ingrédients sont réunis pour un mois d’octobre décisif pour Ethereum.

Le support des 4 000 $ a été reconquis. S’il tient, le scénario d’un rallye vers 4 300 $ puis 4 700 $ gagne en crédibilité. Dans un marché où la confiance revient souvent par vagues, l’ETH pourrait bien être le premier à déclencher l’euphorie de fin d’année. Une chose est claire : octobre s’annonce comme un mois à très haut potentiel pour Ethereum.

