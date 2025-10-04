Bruxelles sonne l’alarme : des règles d’urgence pour les stablecoins

Bruxelles hausse le ton face aux stablecoins. Selon le Conseil européen du risque systémique (ESRB), certaines structures dites “multi-émetteurs” pourraient fragiliser la stabilité financière de l’Union en cas de choc de confiance. Il évoque un risque systémique lié aux jetons émis simultanément sur plusieurs juridictions. Et réclame des garde-fous immédiats pour encadrer les émetteurs qui opèrent à la fois dans et hors de l’Union.

L’alerte de Bruxelles : les stablecoins multi-émetteurs dans le viseur

Le 2 octobre 2025, l’ESRB a publié un communiqué qui insiste sur les « vulnérabilités intrinsèques » des schémas dits multi-émetteurs (où un même stablecoin est émis conjointement par une entité dans l’UE et une entité hors UE).

Selon le Conseil, ce modèle expose l’Union à un risque de déséquilibre. Les détenteurs pourraient privilégier les retraits auprès de l’émetteur européen en période de panique. Alors que les réserves non-UE ne seraient pas soumises aux mêmes normes de transparence ou de contrôle. Il insiste pour que l’UE impose des garde-fous ou interdise ces architectures si les entités hors UE ne respectent pas des standards équivalents.

Le risque : en cas de ruée, les réserves stockées dans l’UE pourraient être rapidement épuisées. Tandis que celles hors UE resteraient inaccessibles. Cela provoquerait des tensions de liquidité locales.

L’ESRB souligne également que ces structures permettent un arbitrage réglementaire, ce qui fragilise l’équité prudentielle au sein du marché européen.

Watching: just a rec', not law, but the European Systemic Risk Board is warning against stablecoins issued outside the EU. If EU kills multi-issuance, then stablecoins splinter, fragmenting liquidity. That hurts stables but makes a neutral bridge more valuable. pic.twitter.com/2URLwUfqKE — WrathofKahneman (@WKahneman) October 2, 2025

Risque de ruée : quand l’Europe redoute une fuite des capitaux crypto

Le marché global des stablecoins a récemment dépassé le seuil historique de 300 milliards de dollars. Cela marque une étape symbolique dans leur adoption.

Ce niveau inédit ravive la crainte d’une ruée de liquidité. En cas de stress, les investisseurs privilégieraient les versions européennes jugées plus sûres, ce qui créerait une tension sur les réserves locales. L’ESRB redoute donc un assèchement rapide du collatéral détenu dans l’UE. Cela aurait des répercussions sur les plateformes de trading et les paiements en euro numérique.

Par ailleurs, la fragmentation du cadre juridique, différente selon les juridictions, accentue le risque de fuite des capitaux vers les zones à régulation plus souple. Ce scénario pourrait fragiliser la liquidité d’USDT ou d’USDC, les deux acteurs majeurs du secteur.

MiCA à l’épreuve : Bruxelles veut combler les angles morts du cadre crypto

Le règlement MiCA impose déjà aux stablecoins émis dans l’UE une couverture intégrale des réserves et des audits réguliers. Cependant, il ne traite pas encore les cas d’émission partagée entre plusieurs juridictions, ce qui laisse la porte ouverte à des pratiques hybrides.

Christine Lagarde a d’ailleurs rappelé début septembre la nécessité de « fermer les angles morts » du texte pour éviter tout détournement. L’ESRB propose désormais d’instaurer une équivalence obligatoire entre les cadres prudentiels, voire d’interdire certains modèles transfrontaliers.

Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre plaide pour que les stablecoins utilisés comme moyens de paiement soient régulés comme des dépôts bancaires, un signal qui va dans le sens d’un durcissement général du contrôle européen.

Best Wallet : la transparence comme boussole

Dans ce climat de vigilance, Best Wallet met l’accent sur une garde non custodiale multi-chaîne (es utilisateurs conservent leurs clés). Les processus de vérification sont pensés pour s’aligner avec les exigences européennes.

L’application offre un suivi en temps réel de la provenance et du taux de couverture des stablecoins, ainsi que des indicateurs de liquidité et des alertes de risque.

Si l’Union impose une transparence accrue sur les réserves, ce type d’outil deviendra un allié naturel pour les investisseurs et institutions qui cherchent à opérer dans un cadre sécurisé. Une sécurité fondée sur la visibilité, plutôt que sur la confiance implicite.

