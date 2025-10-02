Stablecoins : la Banque d’Angleterre plaide pour réduire la dépendance aux prêts bancaires

Pour la Banque d’Angleterre, les stablecoins doivent désormais jouer un rôle central dans les paiements. Le gouverneur veut réduire la dépendance du système financier britannique aux prêts bancaires classiques. Londres confirme ainsi son virage vers une régulation plus moderne.

La Banque d’Angleterre met en avant les stablecoins dans les paiements

Les stablecoins sont-ils l’avenir des paiements ? C’est en tout cas ce que pense le gouverneur de la Banque d’Angleterre. Andrew Bailey considère qu’un jeton trop répandu doit être traité comme une devise classique. Il estime que lorsqu’un stablecoin gagne trop de poids, il ne peut plus évoluer sans cadre.

Pour Bailey, les stablecoins ont plusieurs avantages. Ils offrent un moyen de rendre les transactions plus fluides. Et ils pourraient conduire l’innovation dans les systèmes de paiements.

Il a insisté sur deux points : la rapidité et le coût limité. En pratique, leur utilisation pourrait réduire la dépendance aux prêts interbancaires. Elle pourrait aussi et surtout faciliter les paiements transfrontaliers. Puisque les paiements instantanés deviennent la norme, la banque centrale veut désormais inscrire cette évolution dans sa stratégie.

Une nouvelle étape dans la régulation britannique

Le Royaume-Uni a déjà mené plusieurs consultations publiques autour des stablecoins et de la tokenisation des actifs financiers. Le pays veut accélérer le processus. Londres entend mettre en place un cadre réglementaire clair pour encadrer les émetteurs et favoriser l’innovation.

Mais le pays cherche aussi à se positionner face à ses concurrents. L’Union Européenne a adopté MiCA, et les États-Unis débattent encore d’une régulation cohérente. Londres espère se placer comme pionner. Et ainsi attirer à la fois les entreprises crypto et les fintechs qui cherchent une juridiction stable et compétitive.

The Bank of England says stablecoins used widely as payment should be regulated like money — with depositor protections and central bank backing. 🧵#Stablecoins #BoE #CryptoRegulation pic.twitter.com/n5a7QPvb3f — Shyft Network (@shyftnetwork) October 1, 2025

Le message est clair : la Banque d’Angleterre ne parle plus des stablecoins comme d’une expérience marginale. C’est désormais une pièce qui comptera dans l’architecture future des paiements. Ce changement de ton, quand il vient d’une aussi grande institution, envoie un signal fort au marché et donne davantage de poids à ces actifs.

Quelles conséquences le marché des cryptos ?

Cette prise de position pourrait avoir plusieurs conséquences. C’est, tout d’abord, un signal fort pour les projets de stablecoins adossés à l’USDC ou l’USDT. Ces derniers pourraient voir leur adoption s’accroître au Royaume-Uni. D’autre part, elle pourrait encourager la création de solutions locales, adossées à la livre sterling, afin d’accompagner la transition vers des paiements numériques plus fluides.

Cependant, le gouverneur a rappelé que l’innovation devait rester compatible avec la stabilité financière. Les émetteurs devront répondre à des critères stricts de transparence et de conformité. Les stablecoins ne pourront s’imposer dans les paiements que s’ils respectent les mêmes standards que les acteurs bancaires traditionnels.

Cette orientation pourrait renforcer la compétitivité de Londres face à ses rivaux européens et américains. Si l’adoption suit correctement, la reconnaissance institutionnelle des stablecoins donnerait au Royaume-Uni un avantage stratégique dans la course à la modernisation des paiements. C’est un signal que le dialogue avec les banques centrales entre dans une nouvelle phase.

