La SEC déclare que la régulation crypto devient sa « tâche numéro un »

La SEC met désormais la régulation des cryptomonnaies tout en haut de son agenda. Le 30 septembre, son président Paul Atkins l’a rappelé devant un groupe de journalistes : les actifs numériques sont la priorité du moment pour l’agence. Un signal fort, qui traduit un virage stratégique à Washington. Derrière cette déclaration, la peur grandit de voir l’Europe et l’Asie prendre de l’avance dans la mise en place d’un cadre clair.

La régulation crypto devient un priorité absolue

Paul Atkins a affirmé devant la presse que la régulation des cryptomonnaies estla priorité absolue de la SEC. Ses propos ont été tenus lors d’une session informelle avec les médias, dont la journaliste Eleanor Terrett qui a relayé ses propos dans un tweet.

Atkins a expliqué que l’objectif de cette priorité est de doter les États-Unis d’un cadre clair afin de préserver leur leadership mondial et protéger les investisseurs. L’agence veut en particulier clarifier la distinction entre actifs considérés comme des titres financiers et ceux qui ne le sont pas. Un sujet qui a alimenté plusieurs contentieux récents.

Les enjeux politiques et économiques d’une telle priorité

Cette annonce intervient dans un contexte international tendu. L’Europe a déjà adopté son cadre MiCA (Markets in Crypto-Assets). En Asie, Singapour ou Hong Kong attirent de plus en plus d’acteurs grâce à des régulations plus prévisibles. Face à ces avancées, Washington redoute de voir l’innovation filer à l’étranger.

En déclarant que la crypto est sa tâche numéro un, Atkins envoie un message clair : la SEC veut transformer l’incertitude actuelle en avantage compétitif. Une telle clarification était attendue depuis longtemps par les institutions financières. Banques, fonds et sociétés de gestion réclament des règles stables avant de s’exposer davantage au marché des actifs numériques.

Pour les projets crypto, l’annonce est également cruciale. Beaucoup espèrent que la SEC tracera une ligne plus lisible entre ce qui constitue une « security » et ce qui ne l’est pas. Cette frontière reste au cœur des litiges opposant l’agence à de nombreuses entreprises du secteur.

For the first time, the SEC named crypto clarity a top priority.

Calendrier, résistances et attentes du marché

La SEC prévoit de lancer une série de consultations publiques sur l’encadrement des actifs numériques. L’objectif annoncé par Atkins est de présenter un cadre consolidé avant la fin de l’année 2025. Mais le chemin s’annonce semé d’embûches. Au Congrès, les divisions partisanes ralentissent les avancées. À Washington pendant ce temps, la CFTC continue de défendre son rôle sur les cryptomonnaies traitées comme des commodities.

Le lobbying bancaire est un autre problème. Certaines institutions poussent pour un contrôle strict, afin de limiter la concurrence. D’autres souhaitent des règles claires pour pouvoir développer leurs propres offres crypto. L’annonce d’Atkins rassure donc une partie du marché, mais elle alimente aussi la crainte d’un durcissement de la surveillance.

Pour les investisseurs et les start-ups, l’enjeu est simple : disposer de règles compréhensibles et applicables, plutôt que d’un flou juridique punitif. Reste à voir si la SEC parviendra à transformer cette « tâche numéro un » en cadre équilibré, capable de protéger les consommateurs sans étouffer l’innovation.

