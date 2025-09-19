Canada : les stablecoins bientôt régulés par la Banque centrale

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 19, 2025

Les stablecoins bientôt réglementés au Canada ? Lors d’une conférence à Ottawa, la Banque du Canada a proposé une action fédérale pour encadrer ces devises peu volatiles. Le pays pourrait ainsi combler un retard face aux juridictions qui imposent déjà un cadre, tout en renforçant la protection des utilisateurs et l’intégrité des paiements.

Appel officiel à une réglementation fédérale

Le 18 septembre 2025, Ron Morrow a pris la parole. Le directeur exécutif des Paiements, de la Supervision et de la Surveillance à la Banque du Canada a demandé aux autorités fédérales et provinciales de collaborer ensemble. Le but : envisager une réglementation stablecoin au niveau national.

Il a souligné l’usage grandissant des stablecoins, moins volatils que les cryptos et souvent adossés à des monnaies fiduciaires. Morrow a également insisté sur la nécessité de paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus transparents, tout en étant sécurisés.

Au Canada, la réglementation actuelle des actifs numériques est divisée. D’abord, certaines provinces ont des structures légales sur les titres ou les dérivés. Le fédéral agit ensuite sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.

Ce dernier souhaite maintenant définir un cadre clair et similaire à ce que beaucoup de pays ont adopté. L’objectif : éviter les incertitudes réglementaires et harmoniser les règles.

Les risques et enjeux mis en évidence

La Banque du Canada avertit que sans réglementations adaptées, le pays pourrait être distancé. Ron Morrow a déclaré que le retard dans la modernisation de l’infrastructure des paiements ainsi que les coûts élevés des transferts internationaux sont des handicaps majeurs. Ces coûts expliquent en partie l’attrait grandissant pour les stablecoins comme véhicule de paiement transfrontalier.

Outre le coût, le défi principal est celui de la confiance. Si les utilisateurs ne peuvent pas avoir l’assurance que les stablecoins sont bien adossés à des actifs liquides, que les réserves sont transparentes et que les convertibilités fiduciaires sont garanties, alors le risque systémique augmente.

De plus, le manque de clarté quant à la compétence fédérale vs provinciale alimente la confusion. La Banque du Canada demande une collaboration rapide entre les niveaux de gouvernement pour éviter que des lacunes réglementaires exploitables apparaissent.

Comparaison avec d’autres juridictions

Le projet canadien s’inscrit dans une tendance mondiale. Aux États-Unis, le GENIUS Act impose déjà des standards pour les stablecoins, notamment en matière de réserves, de supervision et de transparence.

Dans l’Union européenne, le règlement MiCA prévoit des exigences similaires (notification, licence, réserves, audits) pour les émetteurs stables. La différence pour le Canada est l’obligation d’adapter à un système fédéral, où provincial et fédéral se partagent des compétences.

Certains marchés (comme Singapour ou Hong Kong) ont une position plutôt équilibrée. Ceux-ci protègent les utilisateurs tout en permettant l’innovation.

Ce contraste attire l’attention au Canada. Certains secteurs fintech craignent que des règles trop strictes ne freinent l’innovation. Cependant, des règles trop lâches pourraient exposer les utilisateurs à des risques non couverts.

Vers quelle réglementation au Canada ?

La Banque du Canada n’a pas encore présenté un texte de loi définitif, mais elle propose plusieurs pistes. Parmi elles, s’assurer que les stablecoins soient adossés à des actifs liquides, que les audits soient réguliers, que les émetteurs soient soumis à des exigences de capital et de gouvernance, et que la protection des consommateurs soit garantie.

Le modèle algorithmique ou hybride est considéré comme risqué. Cela suggère une préférence pour des stablecoins entièrement collatéralisés.

Les autorités fédérales et provinciales devront également clarifier la reddition de comptes et la supervision. Qui sera responsable de vérifier les réserves, de contrôler la convertibilité, d’imposer la transparence ? Pour que le cadre soit efficace, il faudra suivre certains éléments. Parmi eux, les usages des stablecoins dans les paiements transfrontaliers, ainsi que leur intégration dans les infrastructures de paiement existantes.

