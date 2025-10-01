BTC $117,176.82 3.55%
ETH $4,321.66 4.90%
SOL $219.72 6.76%
PEPE $0.0000096 7.26%
SHIB $0.000012 5.91%
DOGE $0.24 7.28%
XRP $2.94 4.05%
Cryptonews Prédictions de prix

Ripple pousse Washington à définir une régulation crypto claire

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Ripple accentue sa pression sur les décideurs américains. Le 30 septembre, Stuart Alderoty a signé une tribune qui s’adresse directement au Congrès. Le directeur juridique de Ripple y presse les élus de fixer enfin un cadre clair pour les entreprises crypto. À défaut, prévient-il, l’innovation continuera de s’exiler vers l’Europe ou l’Asie, jugées plus accueillantes.

Stuart Alderoty exhorte Washington : « terminer le travail sur la clarté crypto »

Dans son texte, Stuart Alderoty met en garde contre les conséquences de l’inaction législative. « L’absence de règles claires et cohérentes ne fait pas disparaître la crypto », a-t-il écrit. Il souligne que cette situation fragilise la compétitivité des États-Unis.

Il rappelle que près de 20 % des adultes américains possèdent des actifs numériques. Un chiffre qui, selon lui, démontre l’urgence d’un cadre réglementaire solide. Sans clarté, le pays prend le risque d’assister à un déplacement progressif de l’innovation vers l’étranger, où des régimes comme MiCA en Europe offrent déjà plus de sécurité juridique.

Pourquoi Ripple veut une régulation prévisible

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte particulier, après des années de bras de fer entre Ripple et la SEC. En cause notamment, la qualification juridique du XRP. Ces batailles ont poussée l’entreprise à changer de posture. Ripple ne veut plus se contenter de répondre aux attaques. L’entreprise cherche à peser dans le débat et à faire entendre sa vision d’une régulation claire.

Pendant ce temps, à Washington, la rivalité entre la SEC et la CFTC brouille encore les lignes : chacune tente d’imposer son autorité sur une partie du marché crypto. Pour Alderoty, cette dualité nourrit une instabilité néfaste pour les entreprises. Dans le même temps, la SEC a publié une guidance permettant à certaines trust companies reconnues par les États d’agir comme custodians qualifiés. Ce point pourrait profiter à des sociétés comme Ripple ou Coinbase.

Calendrier politique et résistances attendues

L’automne législatif s’annonce décisif. Plusieurs projets de loi crypto sont en discussion au Congrès et Alderoty appelle à « finir le travail » dans cette session. Mais les obstacles restent nombreux : réticences de certains élus, pressions des banques traditionnelles, et un climat électoral déjà polarisé.

Pour les entreprises, des règles cohérentes donneraient confiance aux investisseurs et offriraient aux start-ups un environnement propice à l’expansion. À l’inverse, l’absence de cadre prolongerait l’exode vers l’Europe et l’Asie, déjà en train de consolider leurs régimes.

Best Wallet : la sécurité institutionnelle au cœur du jeu

La question de la garde des actifs occupe une place centrale dans un tel contexte. Best Wallet se présente comme une solution.

Best Wallet mise sur une architecture multi-chaîne non-custodiale. Cela permet aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs clés. À côté de cette sécurité de base, l’application intègre des outils de gestion qui vont de l’achat à l’échange, en passant par le suivi de portefeuille. L’objectif affiché est de simplifier l’usage des actifs numériques tout en conservant un niveau de fiabilité institutionnelle.

Son jeton utilitaire en prévente, BEST, permet d’accéder à certains avantages dans l’écosystème. La solution sécurisée et conforme pourrait bien séduire à la fois les particuliers et les institutionnels.

Best Wallet

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Stu Alderoty

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,218,595,570,567
3.1
Cryptos en tendance
Dans l'article
XRP
XRP
$2.94
4.05 %
XRP

Plus d'articles

Prédictions de prix
Token2049 : Arthur Hayes voit dans le déficit record français un moteur pour le Bitcoin
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-01 14:30:00
Prédictions de prix
16 ETF crypto en attente : un mois d’octobre décisif malgré le shutdown américain
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-01 13:30:00
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs