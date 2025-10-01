Ripple pousse Washington à définir une régulation crypto claire

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 1, 2025

Ripple accentue sa pression sur les décideurs américains. Le 30 septembre, Stuart Alderoty a signé une tribune qui s’adresse directement au Congrès. Le directeur juridique de Ripple y presse les élus de fixer enfin un cadre clair pour les entreprises crypto. À défaut, prévient-il, l’innovation continuera de s’exiler vers l’Europe ou l’Asie, jugées plus accueillantes.

Stuart Alderoty exhorte Washington : « terminer le travail sur la clarté crypto »

Dans son texte, Stuart Alderoty met en garde contre les conséquences de l’inaction législative. « L’absence de règles claires et cohérentes ne fait pas disparaître la crypto », a-t-il écrit. Il souligne que cette situation fragilise la compétitivité des États-Unis.

Il rappelle que près de 20 % des adultes américains possèdent des actifs numériques. Un chiffre qui, selon lui, démontre l’urgence d’un cadre réglementaire solide. Sans clarté, le pays prend le risque d’assister à un déplacement progressif de l’innovation vers l’étranger, où des régimes comme MiCA en Europe offrent déjà plus de sécurité juridique.

🇿🇦 CoinDesk: Ripple’s Chief Legal Officer, Stuart Alderoty, stated that Washington needs to finish the work on providing clarity in cryptocurrency regulation#XRP — Cryptovka | Feed | Crypto News (@CryptovkaFeed) September 30, 2025

Pourquoi Ripple veut une régulation prévisible

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte particulier, après des années de bras de fer entre Ripple et la SEC. En cause notamment, la qualification juridique du XRP. Ces batailles ont poussée l’entreprise à changer de posture. Ripple ne veut plus se contenter de répondre aux attaques. L’entreprise cherche à peser dans le débat et à faire entendre sa vision d’une régulation claire.

Pendant ce temps, à Washington, la rivalité entre la SEC et la CFTC brouille encore les lignes : chacune tente d’imposer son autorité sur une partie du marché crypto. Pour Alderoty, cette dualité nourrit une instabilité néfaste pour les entreprises. Dans le même temps, la SEC a publié une guidance permettant à certaines trust companies reconnues par les États d’agir comme custodians qualifiés. Ce point pourrait profiter à des sociétés comme Ripple ou Coinbase.

Calendrier politique et résistances attendues

L’automne législatif s’annonce décisif. Plusieurs projets de loi crypto sont en discussion au Congrès et Alderoty appelle à « finir le travail » dans cette session. Mais les obstacles restent nombreux : réticences de certains élus, pressions des banques traditionnelles, et un climat électoral déjà polarisé.

Pour les entreprises, des règles cohérentes donneraient confiance aux investisseurs et offriraient aux start-ups un environnement propice à l’expansion. À l’inverse, l’absence de cadre prolongerait l’exode vers l’Europe et l’Asie, déjà en train de consolider leurs régimes.

An important development: new listing standards bring crypto ETFs further into mainstream markets. Regulatory clarity isn’t just good policy — it builds confidence for Americans. https://t.co/fZb5qJ2sd5 — Stuart Alderoty (@s_alderoty) September 18, 2025

Best Wallet : la sécurité institutionnelle au cœur du jeu

La question de la garde des actifs occupe une place centrale dans un tel contexte. Best Wallet se présente comme une solution.

Best Wallet mise sur une architecture multi-chaîne non-custodiale. Cela permet aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs clés. À côté de cette sécurité de base, l’application intègre des outils de gestion qui vont de l’achat à l’échange, en passant par le suivi de portefeuille. L’objectif affiché est de simplifier l’usage des actifs numériques tout en conservant un niveau de fiabilité institutionnelle.

Son jeton utilitaire en prévente, BEST, permet d’accéder à certains avantages dans l’écosystème. La solution sécurisée et conforme pourrait bien séduire à la fois les particuliers et les institutionnels.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Stu Alderoty

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :