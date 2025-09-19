Règlement global des cryptos : clarté aux États-Unis et incertitude en Europe et Asie

Les États-Unis ont franchi une étape décisive : l’adoption de nouvelles règles pour le lancement des ETF spot crypto. Cette clarté tranche avec les débats encore en cours en Europe et en Asie. Les juridictions hésitent entre durcissement et ouverture. Cette asymétrie crée une ligne de fracture sur les marchés mondiaux des actifs numériques.

Les États-Unis avancent sur la clarté réglementaire

La SEC a validé cette semaine de nouvelles règles génériques de listing. Concrètement, cela permet d’accélérer la mise sur le marché des ETF spot crypto (notamment XRP et Dogecoin) sans passer par un processus d’approbation individuelle long et incertain.

Les flux enregistrés ces derniers jours confirment la confiance retrouvée. Les ETF spot Ethereum ont engrangé 213 M$ d’entrées nettes le 18 septembre selon Farside, tandis que le bitcoin profite de flux massifs de 163 millions de dollars.

Cette avancée donne aux investisseurs institutionnels américains une visibilité sans précédent. Elle clarifie aussi la position du régulateur, longtemps critiqué pour son flou et son obstruction. La SEC passe d’une logique de frein à une logique de canalisation des flux. Un changement qui place les États-Unis en tête du jeu mondial.

L’Europe coincée entre MiCA et débats nationaux

En Europe, la mise en œuvre de MiCA n’est pas totalement terminée. Les débats récents sur le rôle de l’ESMA montrent que les États membres ne s’entendent pas sur la centralisation de la supervision. La France, l’Italie et l’Autriche poussent pour que l’ESMA supervise directement les plateformes systémiques, mais Malte s’y oppose au nom de la subsidiarité.

Cette querelle illustre les limites du projet. Un cadre harmonisé existe mais son application reste compliquée. Les acteurs de marché sont dans l’incertitude.

Certaines licences délivrées dans des juridictions jugées trop souples sont déjà critiquées, ce qui fragilise la crédibilité du passeport européen. Résultat : alors que les États-Unis rassurent les investisseurs, l’Union Européenne hésite, et risque de voir partir une partie de l’innovation.

L’Asie entre ouverture et durcissement

En Asie, la ligne est assez floue. Hong Kong a ouvert la voie en autorisant les ETF spot crypto plus tôt dans l’année, mais les volumes restent limités par rapport aux États-Unis.

Singapour maintient une approche prudente. Le pays limite l’accès des particuliers et développe des projets de tokenisation institutionnelle. À l’inverse, la Chine reste fermée, et le Japon explore un assouplissement ciblé pour attirer les exchanges étrangers.

On observe un manque d’harmonisation. Des marchés s’ouvrent ou se ferment au gré des priorités nationales. Pour les investisseurs internationaux, cette disparité crée une incertitude forte. Un actif crypto peut être accessible librement à New York ou Hong Kong, mais soumis à des barrières sévères à Francfort ou Singapour.

Une ligne de fracture pour les investisseurs

L’écart se creuse donc entre des États-Unis, désormais plus lisibles, et des zones où la régulation est plus compliquée. Les flux vers les ETF montrent déjà un déplacement du centre de gravité vers les marchés américains. L’Europe et l’Asie risquent de perdre du terrain.

À court terme, cette fracture se traduit par une prime de confiance accordée aux actifs listés aux États-Unis. En effet, ils sont perçus comme mieux encadrés. Mais à long terme, elle pose un problème de compétitivité globale. Si l’innovation migre vers une seule zone, la promesse d’un marché crypto mondial pourrait être compromise.

