Bitcoin, monnaie de réserve mondiale pour CZ : Qu’est-ce que ça changerait pour la finance ?

Oscillant autour des 110 000 dollars, bitcoin reste une belle opportunité sur le long terme ? N’est-il pas trop haut à l’heure actuelle ? Pour beaucoup, BTC devient une monnaie de réserve mondiale, ce qui pourrait bouleverser les standard et révolutionner la finance traditionnelle. Approfondissons l’opinion CZ et voyons ce que cela implique plus largement pour l’industrie.

CZ réitère son intérêt lors d’un évènement crypto

Dans le cadre de la Bitcoin Conference Asia, CZ (ex-PDG et fondateur de Binance) s’est prononcé au sujet de bitcoin. Affirmant qu’il deviendra la monnaie de réserve mondiale, beaucoup y voient une opportunité en raison de la crédibilité que détient CZ malgré sa condamnation suite aux enquêtes de la SEC.

CZ JUST SAID #BITCOIN WILL BECOME WORLD RESERVE CURRENCY



‘NATIONS ARE ADOPTING IT’ pic.twitter.com/vLgXbyH9ay — BitcoinConfAsia (@BitcoinConfAsia) August 29, 2025

Quelques jours plus tôt, sur X, il s’est prononcé sur l’évolution de bitcoin, d’ATH en ATH. Après son achat de BTC en 2014, cela a pris trois ans avec de former de nouveaux sommets, tandis qu’aujourd’hui ce n’est qu’une fraction du prix actuel.

Selon lui, ce scénario devrait se répéter, estimant que les niveaux actuels ne deviendront qu’une fraction du cours dans les prochaines années. Il estime également que bitcoin, durant ce cycle, devrait se positionner entre 500 000 et 1 million de dollar.

Une prédiction optimiste (voire utopiste) qui résulterait d’une adoption plus rapide du roi des cryptos. Très clairement, CZ ne démord pas et s’intéresse toujours aux cryptos. Pour rappel, quelques mois plus tôt, il est devenu conseiller stratégique sur le sujet pour le Pakistan.

Une monnaie alternative qui se développera à long terme ?

Au regard de ses caractéristiques : immuabilité, décentralisation et sa forte résistance à la censure, cela fait de bitcoin une monnaie alternative idéale. Remplacer entièrement le système financier reste hautement improbable à ce jour, hormis une faillite du système monétaire dans son entièreté, ce qui ne risque pas d’arriver pour le moment.

Dans ce sens, bitcoin se positionne plutôt comme une alternative économique, dépendant du bon vouloir des différents États, et de la manière dont les politiques souhaitent se positionner vis-à-vis d’un actif sur lequel ils n’ont pas vraiment la main.

Depuis quelques mois, certains pays semblent être prêts à évoluer dans le sillage du Salvador et du Bhoutan. Par exemple, au Brésil, une consultation publique au sein de l’assemblée a eu lieu durant le mois d’août pour discuter de la constitution d’une réserve stratégique en BTC. Les Philippines s’intéressent également au sujet. À travers le globe, la dynamique s’amorce de manière progressive et ouvre la voie à une courbe d’adoption bien plus conséquente pour le roi des cryptos.

Les objectifs sous-jacents d’une intégration du BTC sont nombreuses : protection contre l’inflation et l’érosion du système monétaire actuel, envoi de fonds instantanés à travers le globe et à moindre coût, réserve de valeur (considéré comme l’or numérique). En ce sens, la courbe d’adoption est quasiment illimitée, malgré le fait qu’en pratique cela puisse surtout correspond aux pays en voie de développement.

