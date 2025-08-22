Réserve bitcoin aux philippines : BTC à 200 000 dollars en décembre 2025 ?

Les philippines en marche vers bitcoin ? C’est le signal donné par le pays récemment. Le pays souhaite constituer une réserve stratégique en bitcoin. De quelle manière, et à quelle hauteur ? Faisons le point sur une nouvelle particulièrement intéressante, qui devrait accélérer l’adoption des actifs numériques sur le continent asiatique.

Réserve bitcoin : une tendance qui se multiplie en Asie

Réserve stratégique bitcoin, la meilleure opportunité pour un pays d’attirer des investissements et des entreprises sur son territoire ? La tendance n’est pas cantonnée qu’à un pays ou deux. Par exemple, le Bhoutan accumule massivement du BTC depuis plusieurs années, lui permettant de détenir plus de 12 000 BTC à ce jour grâce au minage avec ses réserves naturelles.

Depuis la fin du mois de mai, lors de la Las Vegas Bitcoin Conference, le Pakistan a également démontré son intérêt en faveur d’une réserve bitcoin dans le cadre d’un portefeuille souverain. Encore plus impressionnant, ce sont 2 000 MW d’excédent d’électricité qui seront déployés pour du minage et de l’intelligence artificielle afin de valoriser les ressources du pays.

En parallèle, nous retrouvons également Taïwan, le Japon, la Russie ou Hong-Kong qui témoignent à eux quatre d’un vif intérêt en la matière. Depuis l’adoption à bras ouvert des cryptomonnaies par l’administration Trump, c’est en quelque sorte le renouveau de l’industrie suite à l’hiver crypto ayant été amorcé après la faillite de FTX, de Celsius et de Terra Luna.

Les philippines emboîtent le pas et s’intéressent aux cryptomonnaies

Le 30 juin dernier, le député Miguel Luis Villafuerte a introduit le House Bill 421. S’intitulant « Philippine Strategic Bitcoin Act », ce projet porte sur l’acquisition annuelle de 2 000 bitcoin pour une durée de cinq ans afin de constituer une réserve à hauteur de 10 000BTC, sans possibilité de revente sur les vingt années qui suivent.

Visant à diversifier les réserves nationales, cela démontre la motivation pour certains pays de moderniser leurs stratégies économiques, réduire la dépendance à certains actifs, contrer les risques en matière d’inflation.

Cela en fait une initiative plutôt inédite en Asie, pouvant placer les Philippines comme un véritable hub du Web 3, attirant les investissements, les entrepreneurs et les citoyens, tout en accentuant le positionnement technologique du pays vis-à-vis de ses voisins.

Ce projet, bien accueilli par les marchés, intègrerait donc la banque centrale du pays (BSP) dans la gestion du projet, que ce soit dans l’acquisition ou le stockage des actifs de manière sécurisée.

Une aubaine pour l’expansion haussière de bitcoin : en route à 200K ?

L’entrée croissante de pays dans une telle stratégie est le signal clair d’une tendance qui s’élargit à travers le globe. Selon les projets, l’acquisition peut-être active (Philippines) ou passive (USA avec les saisies judiciaires). Bien qu’il n’y ait pas une solution miracle, cela amène à la même conclusion : une force acheteuse supplémentaire et une pression vendeuse bien moins conséquente.

Aubaine pour un bitcoin à 200 000 dollars d’ici la fin d’année ? En s’étant approcher des 125 000 dollars quelques jours plus tôt, le BTC démontre sa résilience face aux turbulences macroéconomiques et enregistre de très belles performances depuis 2024. Malgré le désintérêt temporaire des institutionnels avec des sorties nettes sur les ETF spot, tel qu’évoqué dans l’un de nos derniers articles, la tendance à long terme reste inchangée.

Pour obtenir un BTC à un tel prix, les planètes devront s’aligner : de nouvelles réserves stratégiques, une adoption politique plus profonde dans les mois à venir ainsi qu’un contexte macroéconomique favorable. Est-ce sûr qu’on y arrivera ? Pas forcément. Cependant, cela n’en reste pas moins intéressant à évoquer et à surveiller, tant que le cours défendra la zone des 110 000 dollars.

