Un BTC à 160 000$ pour Noël : Voici comment

Après avoir fait quelques frayeurs au traders, le Bitcoin se dirige vers une fin de session en hausse de 2% sur la journée. Avec un prix aux alentours de 112 000 $, il est revenu tester ses plus bas depuis juillet. Pourtant, certains analystes gardent le cap sur un scénario bien plus ambitieux : un BTC à 160 000 $ d’ici Noël. Une projection qui repose autant sur les statistiques historiques que sur l’actuel contexte macroéconomique.

Le poids des cycles saisonniers

En règle générale, Septembre a souvent été un mois difficile pour le Bitcoin. Et pour cause, l’actif n’y a jamais enregistré de gain supérieur à 8 %. Mais la trame de cette saison semble quelque peu différente avec des signes précurseurs d’un scénario rêvé par tous.

Selon l’économiste Timothy Peterson, fondateur de Cane Island Alternative Advisors, les quatre derniers mois de l’année sont favorables 70 % du temps. En moyenne, la hausse atteint +44 %. Si ce schéma se répète en 2025, le prix du Bitcoin pourrait atteindre les 160 000 $ d’ici fin décembre.

Il faut toutefois nuancer l’observation. En effet, certains exercices, comme 2017 , 2018, 2020 et 2022 ont dérogé à la tradition. En les excluant, la tendance ressort encore plus positive, mais avec une volatilité plus contenue.

Un marché qui anticipe déjà

Pour d’autres traders, la correction actuelle n’a rien d’inquiétant. Donny, un analyste suivi sur X, estime que le marché est en train de “frontrun” la baisse habituelle de septembre. Autrement dit, le Bitcoin absorberait d’avance la pression saisonnière pour mieux repartir.

Il compare même la structure actuelle à celle de 2017, avec une échelle différente mais une dynamique similaire. Une correction d’automne suivie d’un rallye puissant en fin d’année.

Le parallèle avec l’or

Bitcoin entretient depuis plusieurs années une corrélation diffuse avec l’or. Après des périodes de retard, le BTC a souvent rattrapé le métal doré dans ses phases haussières.

Si cette logique se confirme, l’actif numérique pourrait bénéficier de l’environnement macro. La hausse des taux américains, la dette fédérale qui dépasse les 37 000 milliards $, et la quête de valeurs refuge renforcent l’attrait des actifs alternatifs.

Mais l’or reste porté par la demande des banques centrales. Le Bitcoin pourrait donc être le prochain à profiter de ce mouvement.

Une cible crédible mais pas garantie

Parler de 160 000 $ d’ici Noël relève davantage d’un scénario de probabilité que d’une certitude. La saisonnalité et l’analyse des cycles jouent en faveur d’une reprise. Le contexte macro reste, lui, un catalyseur puissant. Mais la prudence s’impose : la volatilité de Bitcoin peut aussi invalider les prévisions en quelques jours.

Pour un investisseur attentif, le message est clair. La fenêtre d’accumulation pourrait se refermer vite si le marché valide le scénario haussier. Mais ignorer les risques serait une erreur tout aussi grande. Qu’ils soient liés aux taux directeurs de la Fed, à la régulation ou aux flux des baleines

Wepe : l’ironie et la satire en atout sur le marché

Wepe, aussi surnommé Wall Street Pepe, ne joue pas dans la même cour que Solana, XRP ou Bitcoin. Mais son positionnement décalé intrigue de plus en plus de traders. Là où les grands actifs subissent la pression des cycles macro, Wepe se nourrit de la viralité et de l’esthétique des mèmes financiers.

Avec ses mécanismes de burn, son accès à des zones exclusives et sa communauté inspirée du mouvement WallStreetBets, Wepe s’affiche comme un outsider assumé. Certains y voient un simple gadget, d’autres un actif capable de tirer parti des périodes de correction.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGlass

