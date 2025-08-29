Bitcoin recule à 111 000 $, Ethereum tient 4 500 $ : la crypto face à un test de résistance

Le bitcoin est retombé à 111 000 dollars après avoir testé un pic intrajournalier à 113 419 $. Ethereum, de son côté, se maintient autour de 4 480 dollars, soutenu par des flux institutionnels records. Le marché crypto entre dans une zone charnière, où chaque support devient décisif.

Bitcoin menace son support à 112 000 $

Après une tentative haussière en début de semaine, le bitcoin a perdu de l’élan. Ce 29 août, l’actif évolue autour de 111 200 dollars, en retrait par rapport à son récent sommet au-dessus de 113 000 $. La zone des 112 000 $, considérée comme un support technique majeur, a cédé provisoirement, relançant les débats sur une possible correction vers 109 000 $.

Les volumes montrent un marché toujours actif, mais moins euphorique que lors des séances précédentes. Selon plusieurs analystes, la solidité du plancher des 109 000 $ déterminera si la tendance haussière peut reprendre ou si un mouvement de consolidation plus marqué s’installe.

En toile de fond, la macroéconomie reste un facteur clé. Les marchés financiers attendent de nouvelles indications de la Réserve fédérale sur l’évolution des taux. La perspective d’un assouplissement monétaire continue d’alimenter l’appétit pour les actifs risqués, mais la prudence domine face à la volatilité du bitcoin.

Ethereum résiste et garde le cap des 4 500 $

Alors que le bitcoin teste ses limites, Ethereum conserve une dynamique plus solide. L’ether se négocie actuellement autour de 4 476 dollars, après avoir inscrit un plus haut proche de 4 627 dollars au cours des dernières 24 heures.

Ce maintien s’explique par l’afflux massif de capitaux dans les ETF spot Ethereum. Le 25 août, ces produits ont enregistré 443,9 millions de dollars d’entrées nettes, un record qui place ETH devant le bitcoin sur ce terrain. Cette confiance institutionnelle agit comme un amortisseur face à la volatilité du marché.

Plus l’offre est rare, plus il y a de pression haussière. Une part croissante des ETH est bloquée en staking, tandis que le mécanisme de burn réduit la quantité de jetons disponibles. Parallèlement, les réserves sur les plateformes centralisées poursuivent leur baisse, confirmant une tendance à l’accumulation de long terme.

Sur le plan technique, les niveaux de 4 700 $ puis 5 000 $ restent les résistances à franchir pour envisager une extension haussière. Tant que l’ether reste au-dessus de 4 400 $, la dynamique institutionnelle lui offre un avantage clair.

Un marché en équilibre précaire

La situation actuelle reflète un marché partagé entre consolidation et espoir de reprise. Le bitcoin teste des supports critiques, tandis qu’Ethereum bénéficie d’un flux acheteur institutionnel sans précédent. Les altcoins, de leur côté, oscillent entre prises de bénéfices et rebonds techniques, avec Solana et XRP toujours en embuscade.

Pour les traders, la configuration reste délicate. Une cassure nette du bitcoin sous 109 000 $ ouvrirait la voie à une correction plus profonde. À l’inverse, un retour rapide au-dessus de 112 000 $ redonnerait de la crédibilité au scénario haussier.

Dans ce climat, de nouveaux projets tentent de tirer leur épingle du jeu. Certains investisseurs cherchent le prochain x100, un actif capable de surprendre par sa rapidité d’adoption et son positionnement hybride. Et un nom revient de plus en plus souvent : Bitcoin Hyper. Le projet reprend l’héritage du bitcoin mais promet des transactions plus rapides et une ouverture à la DeFi.

Cela reste un pari, mais c’est justement ce qui attire. Dans un marché où l’euphorie gagne du terrain, certains voient dans Bitcoin Hyper une alternative pour diversifier leurs positions. Pas un rival, mais un outsider qui profite de l’ambiance haussière.

Source : CoinGecko

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

