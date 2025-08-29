Surperformer bitcoin et ethereum ? 3 altcoins à ne pas laisser passer en septembre 2025

Après l’ATH de bitcoin aux portes des 124 000 dollars et la hausse soudaine d’ethereum, lui permettant de franchir les 4 900 dollars pour dépasser le sommet de novembre 2021, à quoi s’attendre pour le marché crypto ? Est-ce toujours possible de faire mieux, surperformer en sélectionnant les bons altcoins ? Dans ce contexte, nous vous proposons trois cryptos à surveiller attentivement durant les prochaines semaines.

Pepenode : la nouvelle prévente Web 3 à fort potentiel

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de Pepenode, et pour cause, c’est une prévente ayant été lancée cette semaine. Ayant déjà levé près de 500 000 dollars, en quoi consiste ce projet ? Concrètement, c’est le tout premier mine-to-earn memecoin.

Unique en son genre, il permet de construire un mining rig virtuel avec un memecoin (meme nodes), améliorer sa salle de minage, gagner des memecoins (airdrops $PEPE, $FARTCOIN, ..) et obtenir des rendements passifs.

À ce jour, les rendements annuels dépassant les 3 600 %, cela s’explique par la jeunesse du projet et des risques qui sont, en conséquent, bien plus élevés.

Cependant, avec le retour en force du minage sur le devant de la scène (Entrée en bourse imminente d’American Bitcoin), c’est un projet qui pourrait inscrire de belles performances. Le memecoin $PEPENODE est l’occasion de s’exposer à une narrative à fort potentiel qui dispose de tokenomics solides.

ATOM : la crypto oubliée par les investisseurs ?

Cela ne semble pas être le cas, mais ATOM (Cosmos Hub) reste à ce jour un projet à fort potentiel. Malgré l’incapacité du cours, depuis plusieurs mois, à dépasser durablement les 5 dollars, et s’écartant progressivement de son ATH, beaucoup délaissent cet actif, estimant qu’une architecture modulaire comme celle-ci n’est plus au goût du jour. En effet, la liquidité revient plutôt sur ethereum .

Cependant, avec la restructuration récente du projet, et une guerre interne qui appartient désormais au passé, le pire est passé pour cet écosystème. D’après certains experts, le Cosmos Hub a encore quelques cartes à jouer, notamment avec les Real-World Assets.

En effet, selon certains experts, c’est un bon pari sur le déploiement on-chain de cette narrative. Avec Slinky Oracle, l’espace de bloc on-chain et les blockchains personnalisées avec ICL et IBC Eureka, $ATOM devrait se retrouver d’ici 2026 et devenir un actif incontournable pour la finance traditionnelle.

Vision utopiste et trop complexe tandis qu’ethereum existe et domine le marché ? Peut-être. Seul l’avenir permettra d’en savoir plus sur la réalisation de cette vision. Avec une FDV qui ne dépasse pas les 2,2 milliards de dollars, le potentiel haussier reste conséquent.

ETHFI : l’altcoin idéal pour une double exposition à ethereum

Pour terminer sur ce classement des trois altcoins à surveiller, nous pouvons parler d’ETHFI. Nous avons déjà eu l’occasion de se pencher dans le passé sur son sujet. Actuellement à la sixième position sur ethereum, avec une TVL qui s’approche des 12 milliards de dollars, et une croissance de 9 % sur un mois, ce protocole de restaking liquide est devenu incontournable dans la DeFi.

Évoluant à plus d’un dollar, avec un ATH à 8,6 dollars en mars 2024, la marge de progression est très conséquente. À la différence d’une grande majorité des concurrents, ce protocole génère effectivement des revenus réels (données Dune EtherFi Cash), ce qui favorise la croissance et la pérennité dans le temps.

Avec la hausse d’ethereum, et un passage très probable à plus de 5 000 dollars, ETHFI devrait regagner progressivement les 1,5 dollar puis les 2 dollars à moyen terme. Cela fait donc trois actifs, sur différentes narratives, à surveiller attentivement. Surperformance imminente face à bitcoin et ethereum ? Cela dépendra en partie de la capacité, pour ces projets, à attirer de la liquidité, séduire les particuliers et les institutionnels.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

