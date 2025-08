Le Brésil va intégrer du Bitcoin dans ses réserves nationales

Une info qui passe (presque) sous les radars, mais qui pourrait tout changer : le Brésil veut ajouter du Bitcoin à ses réserves nationales. Une grande audition est prévue le 20 août 2025 pour discuter d’un projet de loi ambitieux. Objectif : investir jusqu’à 18 milliards de dollars en BTC. Du jamais vu à ce niveau.

Une réserve Bitcoin nationale

Le projet, appelé RESBit, propose de permettre au gouvernement brésilien de convertir jusqu’à 5 % de ses réserves internationales en Bitcoin. Cela représente une enveloppe estimée entre 15 et 18 milliards de dollars.

Ce sont la Banque centrale et le ministère des Finances qui prendraient les commandes. Les bitcoins seraient gardés dans des wallets hors ligne ultra-sécurisés. Tous les six mois, un rapport serait présenté au Parlement pour montrer que tout est bien sous contrôle. Et si la loi passe, le gouvernement aura 180 jours pour poser les règles du jeu.

Pourquoi le Brésil mise sur le Bitcoin

Derrière ce choix, il y a une stratégie économique assumée : diversifier les réserves du pays, aujourd’hui trop dépendantes du dollar et de l’or. Le Bitcoin est perçu comme une protection face à l’inflation, aux chocs géopolitiques et à la volatilité des monnaies fiduciaires.

Mais il ne s’agit pas seulement de sécurité. Le projet veut aussi booster l’adoption locale des technologies blockchain, encourager la formation dans ce domaine et positionner le Brésil comme un pays innovant sur le plan monétaire : faire du Bitcoin un levier de souveraineté numérique.

Un débat qui divise le pays

Sans surprise, le projet ne fait pas l’unanimité. Du côté du gouvernement, on applaudit l’idée. Le bras droit du vice-président Geraldo Alckmin soutient pleinement le projet. Pour lui, le Bitcoin, c’est une chance unique de moderniser l’économie du pays. Il l’a même appelé « l’or numérique d’Internet ».

Mais certaines voix s’élèvent contre. Des responsables de la Banque centrale ont exprimé leurs doutes. Pour eux, intégrer un actif aussi volatile dans les réserves nationales pourrait mettre en danger la stabilité financière du pays. Le risque serait une perte de valeur brutale et un manque de contrôle.

Le monde la finance observe

Les grands acteurs de la finance suivent l’affaire de près. Car si le Brésil valide cette stratégie, cela pourrait créer un effet domino parmi les économies émergentes.

Certains analystes y voient un signal de faiblesse du dollar, d’autres un test grandeur nature pour la crédibilité du Bitcoin en tant qu’actif de réserve. Une chose est sûre : les marchés crypto pourraient s’emballer si la loi passe. Et les investisseurs institutionnels pourraient revoir leurs stratégies face à cette nouvelle donne.

Avec ce projet, le Brésil marche sur une ligne fine entre audace et risque. Il pourrait devenir un modèle à suivre, comme El Salvador, qui détient déjà plusieurs milliers de BTC. Ou au contraire, essuyer les plâtres d’une expérimentation trop risquée à grande échelle.

Si plusieurs pays ont déjà franchi le pas, comme El Salvador ou les États-Unis (réserves issues de saisies judiciaires) aucun géant économique comme le Brésil n’a encore choisi d’investir volontairement une partie de ses réserves nationales dans le Bitcoin.

L’idée que le dollar puisse être concurrencé par le Bitcoin dans les réserves officielles d’un pays du G20 est un scénario que peu avaient imaginé.

Mais si le Brésil va jusqu’au bout, cela pourrait forcer les gestionnaires d’actifs, banques centrales et hedge funds à repenser leur modèle. Ce n’est pas encore un séisme, mais la tension monte.

Source : Chambre des députés brésilienne

