Vente massive de mineurs : 485 M$ en BTC écoulés, le prix en danger ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Août 29, 2025

Les mineurs de bitcoin ont cédé pour environ 485 millions de dollars en BTC ces derniers jours, une vague de liquidations qui fragilise le marché. Alors que l’actif évolue autour de 111 000 dollars le 29 août, la question est désormais de savoir si le marché peut absorber ce choc sans déclencher une correction plus profonde.

Les mineurs écoulent massivement leurs réserves

Selon les données publiées par Glassnode, près de 4 207 BTC ont été vendus en moins de deux semaines, représentant un volume estimé à 485 millions de dollars. Cette vague de ventes constitue l’une des plus importantes observées depuis plusieurs mois. Elle se distingue non seulement par son ampleur mais aussi par sa rapidité, ce qui exerce une pression inhabituelle sur les marchés au comptant.

En temps normal, les mineurs se délestent régulièrement d’une fraction de leurs réserves afin de couvrir les coûts liés à l’électricité ou à l’entretien de leurs infrastructures. Toutefois, l’intensité de la séquence actuelle laisse penser que certains acteurs cherchent à se protéger contre une baisse anticipée du prix. D’autres y voient simplement un besoin urgent de liquidités face à une hausse persistante des coûts énergétiques.

Cette poussée vendeuse a fragilisé un support considéré comme crucial par les analystes. Le bitcoin évolue désormais autour de 111 200 dollars, après avoir touché un pic intrajournalier à 113 419 dollars. Le seuil des 112 000 dollars a été brièvement enfoncé, un signal technique qui alimente les inquiétudes d’un retour vers les 109 000 dollars si la tendance se prolonge.

Un marché sous tension, Ethereum en meilleure posture

La pression exercée par les mineurs sur le bitcoin tranche avec le comportement observé sur d’autres actifs. Ethereum, par exemple, reste plus solide. L’ether s’échange autour de 4 476 dollars, un niveau qui lui permet de préserver une dynamique haussière, malgré la fébrilité du marché global. Les traders soulignent que le maintien au-dessus de 4 400 dollars constitue un point d’appui significatif avant d’éventuelles nouvelles tentatives vers 4 700 dollars.

Cette résilience relative reflète aussi la diversification des flux. Alors que le bitcoin reste directement exposé aux ventes des mineurs, Ethereum bénéficie d’une rareté accrue liée au staking et au mécanisme de burn qui réduit l’offre circulante. Cette mécanique structurelle, combinée à un intérêt institutionnel en hausse, limite pour l’instant la pression vendeuse.

Du côté des altcoins, la situation demeure plus volatile. Solana et XRP montrent encore des signes de vigueur, mais leurs trajectoires restent largement dépendantes du climat général. Si le bitcoin devait corriger davantage, ces actifs suivraient sans doute le mouvement. L’ensemble du marché reste donc suspendu à la capacité du bitcoin à défendre ses supports immédiats.

Quelles perspectives pour le bitcoin ?

L’ampleur des ventes des mineurs rappelle que leur rôle dépasse le simple fonctionnement du réseau. En période de tension, leur besoin de liquidité peut suffire à inverser une tendance. Le marché se trouve aujourd’hui dans une zone charnière : un retour rapide au-dessus de 112 000 dollars offrirait un répit aux acheteurs, tandis qu’un glissement durable sous 111 000 dollars ouvrirait la voie à un test des 109 000 dollars.

Les scénarios divergent quant à la suite des événements. Cette correction pourrait être une respiration normale dans une tendance de fond haussière. Mais l’ampleur des ventes mineures pourrait constituer un signal d’alerte si de nouvelles liquidations venaient s’ajouter. Le climat macroéconomique ajoute une incertitude supplémentaire : les marchés attendent toujours des indications claires de la Fed sur l’évolution des taux. Un facteur déterminant pour l’appétit des investisseurs.

