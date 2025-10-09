ETH, XRP, SOL reculent de 5 %, mais les traders misent encore sur un Bitcoin à 140 000 $

Les marchés crypto reprennent leur souffle après plusieurs semaines d’euphorie. Ethereum, XRP et Solana accusent le coup, entravés par des prises de bénéfices massives. Pourtant, au cœur de cette accalmie, une conviction persiste. Le Bitcoin n’aurait pas dit son dernier mot. Soutenu par des flux institutionnels records et une offre en chute libre sur les exchanges, le roi des cryptos pourrait bien viser les 140 000 $ d’ici la fin du mois.

Un marché sans repère mais pas sans conviction

La performance du marché crypto est quelque peu mitigée cette semaine. Sur le marché des altcoins, ETH, XRP et SOL ont parfois perdu jusqu’à 5 % ou 7 % sur 24 heures, effaçant une partie des gains réalisés depuis le début du mois. Malgré cette consolidation, la confiance reste intacte du côté des investisseurs institutionnels.

Dans un contexte où Washington est paralysé par le shutdown et où aucun indicateur économique majeur n’est publié, le marché évolue presque en pilote automatique. Les positions se déplacent selon les flux et non plus selon les données macroéconomiques. En conséquence, le climat actuel est volatil, mais paradoxalement optimiste.

Bitcoin : un repli maîtrisé avant la prochaine impulsion

Après avoir inscrit un ATH à 126 198,07 $, le BTC effectue désormais une consolidation autour de 122 000 $. Pour certains observateurs la reine des cryptos en toujours en phase de découverte de prix. Ce léger recul serait donc le calme avant la prochaine tempête haussière.

D’ailleurs, Timothy Peterson estime qu’il y a 50 % de chances de voir le BTC terminer octobre au-dessus de 140 000 $. En effet, il reste encore plusieurs arguments solides en faveur d’un rebond. Depuis janvier, les ETF au comptant américains ont attiré plus de 60 milliards de dollars.

Rien que sur la semaine écoulée, environ 3,2 milliards d’entrées ont été enregistrées. C’est la deuxième meilleure performance de l’année. Pendant ce temps, les réserves de BTC détenus sur les plateformes d’échange fondent à vue d’œil. En ce moment, il ne resterait plus que 2,83 millions de BTC disponibles à la vente dans le monde ; soit la plus faible réserve depuis six ans.

Cette raréfaction de l’offre, couplée à une demande institutionnelle soutenue, agit comme un coussin amortisseur. Chaque correction attire désormais des acheteurs.

Ethereum, Solana et XRP en mode correction

Le mouvement baissier des altcoins reste pour l’instant technique plutôt que fondamental. Ethereum s’échange autour de 4 395 $, en repli de près de 2%. Les volumes sur le staking se stabilisent, mais l’absence de catalyseur à court terme limite les rebonds.

Solana en revanche, semble tenir bon contrairement à ces précédentes surperformances lors de vagues haussières. Rien d’inquiétant, mais la volatilité reste élevée. Les traders préfèrent prendre leurs profits dans un marché sans direction claire.

Quant à XRP, il poursuit sa glissade vers 2,80 $, un seuil psychologique clé. Les indicateurs on-chain montrent un ralentissement de l’activité et une baisse de l’open interest, signe que les spéculateurs réduisent leurs expositions.

Au final, l’actuelle vague de correction ressemble davantage à un nettoyage de positions qu’à un retournement de tendance.

L’objectif n’a pas changé

En dépit de la consolidation actuelle, le sentiment général reste haussier. Statistiquement, octobre est l’un des mois les plus favorables au Bitcoin, souvent marqué par de forts rallyes.

Les desks de trading institutionnels partagent ce diagnostic. “Le chemin de moindre résistance reste vers le haut”, résume Augustine Fan, directeur de la recherche chez SignalPlus. Selon lui, le marché des actions, porté par les perspectives d’un “soft landing” économique, soutient indirectement la thèse d’un BTC en direction des 140 000 $.

Les options sur le S&P 500 intègrent même une probabilité de 5 % pour une hausse de 10 % d’ici la fin de l’année. Dans cet environnement, la crypto reste perçue comme une extension du pari haussier global sur le risque.

