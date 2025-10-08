Ethereum : 10 milliards $ en attente de retrait, les validateurs passent à l’action

Le réseau Ethereum connaît actuellement son plus grand mouvement de sortie depuis la transition vers le Proof of Stake. Plus de 2,4 millions d’ETH, soit plus de 10 milliards de dollars, sont désormais en file d’attente pour être retirés. Une situation inédite qui porte le délai de sortie des validateurs à plus de 41 jours et 21 heures. Cette vague de retrait massif soulève naturellement des inquiétudes. Mais contrairement à ce que certains craignent, cela ne signifie pas un exode désordonné.

Retraits ? Oui, mais pas de ventes massives en vue

Selon Nicolai Sondergaard, analyste chez Nansen, ces sorties ne doivent pas être interprétées comme une vente imminente. “De gros retraits ne veulent pas forcément dire que les tokens vont être liquidés”, précise-t-il.

En réalité, plusieurs validateurs procèdent à une consolidation de leurs positions, passant de multiples petits dépôts de 32 ETH à des stakes groupés de 2 048 ETH. Cette manœuvre a le mérite d’apporter une plus grande efficacité opérationnelle et de réduire les coûts techniques liés à la gestion des nœuds.

D’autres choisissent d’autres protocoles de liquid staking. Ces derniers offrent plus de flexibilité et un meilleur rendement via des versions synthétiques de l’actif sous-jacent (comme Lido ou Rocket Pool). Une partie importante de l’ETH retiré est donc réinjectée dans la DeFi, pas revendue.

Le facteur Grayscale : les institutions prennent le relais

Pendant que des validateurs indépendants se retirent, les institutionnels comblent le vide. Le gestionnaire d’actifs Grayscale vient de déposer 272 000 ETH, soit 1,21 milliard de dollars, dans la file d’attente de staking.

Ce mouvement intervient juste après que Grayscale a introduit le staking sur ses produits ETF liés à Ethereum, une première pour un émetteur américain. L’entreprise avait déjà ajouté 150 millions $ d’ETH la veille, portant ses engagements cumulés à plus de 1,3 milliard $.

D’après les données de EmberCN, Grayscale représente désormais la majorité des ETH en attente d’activation dans la file d’entrée.

Un équilibre entre retraits et nouvelles entrées

Certes, la file d’attente de sortie (2,4 millions d’ETH) est près de cinq fois plus importante que la file d’entrée (environ 490 000 ETH). Mais la dynamique reste saine. La demande institutionnelle compense largement le rythme des départs.

De plus, la longue période d’attente (plus de 40 jours) agit comme une barrière naturelle contre tout choc d’offre. Avec un volume quotidien d’échanges de 50 milliards $, le marché est capable d’absorber une grande partie de ces flux sans déstabilisation majeure.

Ethereum, un actif de rendement institutionnel

Selon Andrei Grachev, fondateur du protocole Falcon Finance, cette situation illustre une mutation profonde : “Les validateurs ne cherchent plus à quitter le réseau pour prendre des profits, mais à repositionner leur capital pour optimiser le rendement.”

Ethereum évolue ainsi d’un actif spéculatif vers un actif générateur de revenus. Son rendement natif via le staking, renforcé par la DeFi et les ETF institutionnels, attire une nouvelle catégorie d’investisseurs : les trésoreries d’entreprises et les fonds spécialisés.

Aujourd’hui, les entités institutionnelles détiennent déjà plus de 10 % de l’offre totale d’ETH, selon les données de Nexo. Rien qu’en octobre, les flux entrants liés aux ETF Ethereum ont dépassé 620 millions de dollars.

Une pression à court terme, une opportunité à long terme

À court terme, les retraits en attente peuvent inquiéter le marché. La perspective de 10 milliards $ de liquidité potentielle a de quoi rendre les investisseurs prudents. Mais la réalité est plus nuancée : l’essentiel de ces actifs sera redéployé dans des produits DeFi à rendement optimisé.

Ethereum, dans sa configuration actuelle, reste soutenu par des fondamentaux solides. D’abord, une infrastructure en expansion continue ; et ensuite, un rôle croissant dans la finance on-chain. Tant que les flux institutionnels compensent les sorties, le réseau continuera de résister aux éventuels aléas.

Ajustement structurel

En somme, ce record de départs de staking sur Ethereum ne traduit pas une crise. Il s’agit plutôt d’une phase d’optimisation. Les validateurs réorganisent leur capital, tandis que les institutions continuent d’investir massivement.

Les données montrent un réseau plus mature, où la liquidité circule entre staking, DeFi et produits institutionnels sans heurts majeurs.

En d’autres termes, le “stress des validateurs” semble davantage une respiration qu’un signal d’alerte. Et pour les investisseurs avertis, cette rotation pourrait bien annoncer la prochaine phase de croissance d’Ethereum.

Source : ValidatorQueue

