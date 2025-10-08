Solana explose : 2,85 milliards $ de revenus, 30 fois plus rapide qu’Ethereum

Selon un rapport publié par 21Shares, Solana a généré 2,85 milliards de dollars de revenus annuels, un record absolu dans l’industrie. Une performance historique qui en fait la blockchain la plus dynamique du moment. Aujourd’hui, l’essentiel des gains de l’écosystème provient de son activité on-chain, dopée par les plateformes de trading décentralisées. En effet, ces acteurs représentent à eux seuls, 1,12 milliard $ de revenus, soit près de 40 % du total.

Le boom des memecoins et du trading on-chain

Même Ethereum n’aura jamais connu des débuts aussi fulgurants. Le pic d’activité a été atteint en janvier 2025, avec un revenu mensuel de 616 millions $. Une performance notamment alimentée par la frénésie des memecoins sur Solana. C’est justement à cette période que des jetons comme Official Trump (TRUMP), ont enflammé les volumes de transactions.

Depuis ce moment, la dynamique s’est consolidée. Entre octobre 2024 et septembre 2025, les revenus mensuels se sont maintenus entre 150 et 250 millions $. Un résultat sans précédent pour une blockchain à ce stade de maturité.

Des projets tels que Photon et Axiom ont largement contribué à cette envolée. Ces plateformes de trading ultra-rapides confirment la domination de Solana dans l’univers des marchés on-chain à haute performance.

30 fois plus rapide qu’Ethereum à ses débuts

Le constat est d’autant plus saisissant lorsqu’on fait le rapprochement avec Ethereum. En effet, cette blockchain peinait à générer 10 millions $ de revenus mensuels en 5 ans d’existence. Sur ce seul point, Solana affiche donc une croissance 30 fois plus véloce.

Solana pulled in $2.85B in annual revenue — rivaling companies like Palantir and Robinhood.



From DeFi to AI, its ecosystem is proving to be one of crypto’s most diverse and fastest-growing. Read the full breakdown by @MattMena__ ⤵ ⤵️



🔗 https://t.co/1zB9YRCWZ8 pic.twitter.com/LFD64uNWyo — 21shares (@21shares) October 7, 2025

Le secret de cette ascension ? Une architecture à la fois économe et extrêmement scalable. Les frais de transaction y sont parmi les plus bas du marché. En outre, le réseau affiche une capacité dantesque de plus d’un million d’adresses actives traitées par jour. C’est trois fois plus qu’Ethereum à un stade comparable.

Un niveau d’efficacité face auquel les institutions n’ont su résister. Pour plusieurs d’entre-elles, Solana devient le réseau de référence pour la tokenisation et les stablecoins, deux piliers de la finance numérique de demain.

Les “trésoreries Solana” se multiplient

L’essor des “Solana treasury companies” est un autre signal de la montée en puissance de Solana. Ces entreprises cotées détiennent désormais près de 4 milliards $ en SOL dans leurs bilans. Parmi elles, Forward Industries, Sharps Technology etc. Brera Holdings, récemment rebaptisée Solmate, a levé 300 millions $ pour bâtir une infrastructure dédiée à Solana.

C’est bien le signe d’un changement de perception du rôle stratégique du jeton SOL dans le nouveau paysage technologique et financier. Une tendance qui pourrait encore s’accélérer si les ETF Solana obtiennent le feu vert de la SEC.

En effet, plusieurs demandes dont celles de Fidelity, VanEck et Grayscale, sont actuellement en attente. La raison : le verdict de la SEC, retardé par le shutdown gouvernemental américain. Mais sur Polymarket, les traders à 99%, s’attendent à une approbation d’ici la fin de l’année.

Solana, la nouvelle “Wall Street” selon Bitwise

Pour Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, la messe est dite : “Solana est en train de devenir la nouvelle Wall Street.”

Selon lui, la finance institutionnelle s’intéresse désormais sérieusement à la tokenisation et aux stablecoins. Deux domaines où Solana possède une avance technologique décisive.

“Les stablecoins vont révolutionner les paiements, et la tokenisation va transformer les marchés actions, obligataires et immobiliers.”.

La trajectoire de Solana impressionne, mais elle suscite aussi des interrogations. La croissance fulgurante de son activité repose en grande partie sur les volumes de trading et les initiatives spéculatives. Si ces flux venaient à ralentir, la pression sur les revenus pourrait se faire sentir. Pour l’heure, les fondamentaux restent solides.

Source : 21Shares

